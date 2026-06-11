Michel Camilo eleva el cartel del 23º Festival Internacional de Jazz de Peñíscola

Michel Camilo no es solo uno de los grandes nombres del jazz latino contemporáneo. Es, también, la mejor carta de presentación para medir la ambición artística de la 23ª edición del Festival Internacional de Jazz de Peñíscola. El pianista dominicano, reconocido por una carrera internacional marcada por el virtuosismo, la energía caribeña y una escritura pianística de enorme sofisticación, encabeza un cartel que vuelve a situar al certamen entre las citas musicales destacadas del verano valenciano.

El festival, organizado por el Institut Valencià de Cultura, se celebrará del 2 al 5 de julio en el Palau de Congressos de Peñíscola y en la plaza de Santa María. La programación reúne ocho conciertos, cuatro de ellos gratuitos, con una combinación de figuras internacionales, jazz clásico, talento joven y propuestas vinculadas a la escena valenciana y castellonense.

La directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, Beatriu Traver, ha destacado durante la presentación que el Festival Internacional de Jazz de Peñíscola «combina la excelencia artística más internacional con la accesibilidad y el apoyo al tejido musical valenciano», dando especial visibilidad a intérpretes de Castellón que comparten cartel con nombres de referencia como Michel Camilo o Thomas Enhco.

Nuria Felip, Beatriu Traver y Andrés Martínez han presentado la programación del 23º Festival Internacional de Jazz de Peñíscola. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha subrayado que el festival es «una cita consolidada e importante dentro de la agenda cultural de Peñíscola que, año tras año, sigue convenciendo y sumando adeptos».

Michel Camilo, el gran foco internacional del festival

El primer gran concierto de la edición llegará el jueves 2 de julio, a las 22.30 horas, en el Palau de Congressos, con Michel Camilo como protagonista. Pianista, compositor y director de orquesta, Camilo se ha consolidado como una de las figuras esenciales del jazz latino contemporáneo gracias a un lenguaje propio en el que conviven la precisión técnica, la energía rítmica del Caribe, la tradición clásica y la libertad del jazz moderno.

Su actuación en Peñíscola será uno de los principales reclamos del festival. Con una trayectoria desarrollada en algunos de los escenarios más relevantes del mundo, Camilo representa una forma expansiva y luminosa de entender el piano: poderosa en lo rítmico, refinada en lo armónico y siempre abierta al diálogo entre géneros. Su presencia refuerza la dimensión internacional de una programación que este año concede un protagonismo especial al piano.

Thomas Enhco cerrará la edición con un puente entre jazz y clásica

El otro gran nombre internacional del cartel será Thomas Enhco, pianista y compositor francés que actuará el domingo 5 de julio, a las 22.30 horas, también en el Palau de Congressos de Peñíscola. Enhco llega al festival con una propuesta que construye puentes entre el jazz y la música clásica, dos territorios que en su trabajo aparecen conectados por la improvisación, el lirismo y una marcada sensibilidad contemporánea.

Su concierto pondrá el cierre a la 23ª edición con una mirada distinta al piano. Frente a la exuberancia rítmica y caribeña de Michel Camilo, Enhco aporta una estética más camerística, melódica y europea, lo que permite al festival articular dos maneras complementarias de entender el instrumento y su lugar dentro del jazz actual.

Cuatro días de conciertos en el Palau de Congressos y la plaza de Santa María

La programación comenzará el jueves 2 de julio, a las 19.30 horas, en la plaza de Santa María, con la actuación gratuita de Albert Bello & Oriol Saña. En formato de cuarteto, presentarán un repertorio inspirado en la música que sonaba en la Barcelona de principios del siglo XX, recuperando y reinterpretando un patrimonio sonoro de gran valor.

Esa misma noche, a las 22.30 horas, Michel Camilo inaugurará los grandes conciertos del Palau de Congressos con una actuación llamada a marcar uno de los momentos centrales del festival.

El viernes 3 de julio, la plaza de Santa María acogerá a las 19.30 horas la propuesta gratuita del trompetista toscano Franco Baggiani, compositor y experimentador de la escena jazzística contemporánea. Su programa estará dedicado al periodo eléctrico de Miles Davis, una de las etapas más revolucionarias de la historia del jazz.

A las 22.30 horas, The International Classic Jazz All Stars reunirá en el Palau de Congressos a varios músicos destacados del panorama internacional del jazz clásico. La formación destaca por su carácter cosmopolita y por una propuesta pensada para reivindicar la vitalidad de los lenguajes tradicionales del género.

El sábado 4 de julio, a las 19.30 horas, la plaza de Santa María recibirá a Sergio Bisbal & BS Community Band. Liderada por el batería Sergio Bisbal, la formación actuará en formato sexteto con una propuesta que combina elementos del jazz tradicional, el soul, el funk y la improvisación libre. Su sonido moderno, la interacción constante entre los músicos y una puesta en escena íntima y enérgica forman parte de sus principales señas de identidad.

BS Community es el grupo que lidera Sergio Bisbal en clave de jazz. / MEDITERRÁNEO

La Jove Big Band Sedajazz tomará el relevo esa misma noche, a las 22.30 horas, en el Palau de Congressos. Integrada por 23 jóvenes músicos y surgida del reconocido colectivo Sedajazz, la formación representa una de las propuestas más sólidas del jazz joven en nuestro país.

El último día del festival, el domingo 5 de julio, arrancará a las 19.30 horas en la plaza de Santa María con Ernie Orts Jazz Quartet. Tras una etapa de exploración en torno al swing, el funk y la fusión, el saxofonista Ernie Orts regresa al jazz con una formación estable y de gran sensibilidad musical. El cuarteto presentará un repertorio que combina composiciones propias con revisiones de estándares y piezas vinculadas a la tradición del jazz y la bossa nova.

El cierre llegará esa noche, a las 22.30 horas, con Thomas Enhco en el Palau de Congressos, en una actuación que completará el eje internacional de una edición marcada por la presencia de dos pianistas de fuerte personalidad artística.

Un festival consolidado en la agenda cultural de Peñíscola

Con cuatro conciertos gratuitos en la plaza de Santa María y cuatro actuaciones en el Palau de Congressos, el Festival Internacional de Jazz de Peñíscola mantiene una fórmula que combina accesibilidad, calidad artística y proyección cultural. La cita vuelve a apostar por un equilibrio entre grandes nombres internacionales, jazz clásico, nuevas generaciones y músicos vinculados al territorio valenciano.

La 23ª edición refuerza así el papel del festival como uno de los encuentros musicales más reconocibles del verano en Peñíscola. Del 2 al 5 de julio, la ciudad volverá a convertirse en escenario para distintas formas de entender el jazz: desde la energía pianística de Michel Camilo hasta la elegancia fronteriza de Thomas Enhco, pasando por el talento joven de Sedajazz y las propuestas gratuitas que acercarán la música en directo al corazón histórico de la localidad.

Las entradas para los conciertos del festival pueden adquirirse con antelación a través de la web del Institut Valencià de Cultura. También estarán disponibles el mismo día de cada concierto, desde dos horas antes, en la taquilla del Palau de Congressos de Peñíscola.