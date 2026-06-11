Revólver en Onda: horario, acceso y todo lo que debes saber de su concierto en 'Íntims al Castell'

Onda volverá a convertir su Castillo de las 300 Torres en un escenario musical de primer nivel este sábado, 13 de junio, con la actuación de Revólver dentro del ciclo Íntims al Castell. La cita propone una noche de rock en español, memoria sentimental y cercanía escénica en uno de los enclaves patrimoniales más reconocibles de la provincia de Castellón.

El concierto forma parte de la tercera edición de este ciclo cultural, una propuesta que busca algo más que programar música en directo: unir artistas de referencia, aforo reducido y un espacio histórico que cambia por completo la manera de escuchar. En este contexto, la llegada de Revólver tiene un valor especial. La banda liderada por Carlos Goñi repasará algunas de las canciones que han marcado a varias generaciones y conectará su repertorio clásico con una etapa creativa que mantiene vivo su pulso sobre los escenarios.

Horario del concierto de Revólver en Onda

El concierto de Revolver en Íntims al Castell está previsto que comience a las 22.00 horas y finalice aproximada la medianoche.

Carlos Goñi regresa a la provincia de Castellón para protagonizar el segundo concierto de 'Íntims al Castell' 2026. / MEDITERRÁNEO

La recomendación para el público es llegar con margen, especialmente porque el recinto se encuentra en la parte alta del municipio y el acceso al entorno del castillo puede requerir unos minutos extra a pie. En un concierto de aforo limitado, la entrada escalonada también ayuda a evitar esperas de última hora.

Dónde es el concierto: Castillo de Onda

La actuación tendrá lugar en el Castillo de Onda, conocido popularmente como el Castillo de las 300 Torres, uno de los grandes símbolos históricos de la ciudad y aporta al ciclo una atmósfera muy distinta a la de un auditorio convencional.

Mapa que muestra la ubicación del Castillo de Onda.

Íntims al Castell se ha consolidado precisamente por esa combinación: conciertos próximos, sonido cuidado y un escenario patrimonial que permite vivir la música con otra intensidad. En el caso de Revolver, ese formato encaja con una obra construida sobre canciones directas, letras reconocibles y una interpretación de fuerte carga emocional.

Acceso al recinto: mejor llegar con tiempo

El acceso principal al entorno del castillo se realiza por la zona alta de Onda, en el área de la Calle Jaén. Al tratarse de un espacio histórico y no de un recinto urbano convencional, conviene planificar la llegada con antelación.

Quienes acudan desde fuera de Onda deberían tener en cuenta tres claves prácticas:

Primero, evitar apurar la llegada a las 22.00 horas.

Segundo, llevar la entrada preparada en el móvil o impresa para agilizar el acceso.

Tercero, escoger calzado cómodo, ya que el entorno del castillo y las calles próximas pueden incluir pendientes o tramos empedrados propios del casco histórico.

Como se trata de una cita con aforo muy limitado, es aconsejable consultar previamente las condiciones de acceso.

Dónde aparcar para ir al concierto de Revolver

Para quienes lleguen en coche, la alternativa más práctica es estacionar en la zona centro y subir caminando hasta el castillo. Una de las referencias principales es Parking Onda, ubicado en Plaza de España, bajo el Mercado Central, con servicio abierto las 24 horas y más de 400 plazas.

Desde el centro urbano, el público puede acceder después hacia el casco histórico y la zona del castillo. La recomendación es no intentar llegar en coche hasta la misma puerta del recinto salvo que existan indicaciones específicas de la organización o necesidades de movilidad, ya que el entorno monumental suele tener accesos más condicionados.

También es aconsejable prever tiempo para la salida al finalizar el concierto, especialmente si coincide una alta afluencia de público en el centro.

Una noche para cantar clásicos en un castillo

La visita de Revólver a Onda reúne todos los ingredientes de una de las noches destacadas del calendario cultural local y provincial: un artista con historia, un repertorio reconocible, un formato íntimo y un escenario patrimonial de gran potencia visual.

Para quienes ya conocen a Carlos Goñi, será una oportunidad de reencontrarse con canciones que han acompañado varias décadas de música española. Para quienes se acerquen por primera vez, el concierto puede funcionar como una puerta de entrada a una obra marcada por la honestidad, la guitarra y la memoria.

Este sábado, el Castillo de Onda volverá a demostrar que la música, cuando se escucha de cerca y en un lugar con historia, puede convertirse en algo más que un concierto.