Robert Ferrer expone ‘Sèries Geomètriques’ en Benicàssim
El artista reúne dos décadas de investigación alrededor de la abstracción contemporánea
El Ayuntamiento de Benicàssim y la Diputación de Castellón han presentado en Villa Elisa la exposición Sèries Geomètriques del artista valenciano Robert Ferrer i Martorell (València, 1978), una completa retrospectiva que reúne dos décadas de investigación y creación artística en torno a la abstracción geométrica contemporánea.
«Esta muestra representa una excelente oportunidad para acercar el arte contemporáneo de máxima calidad a la ciudadanía»
Durante la inauguración, la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha señalado que esta muestra «representa una excelente oportunidad para acercar el arte contemporáneo de máxima calidad a la ciudadanía y reforzar el compromiso de nuestras instituciones con la cultura como motor de desarrollo, conocimiento y cohesión social». Por su parte, el diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell, ha señalado que el arte de Ferrer «invita a la reflexión con el espectador, capaz de generar nuevas lecturas a partir de la interacción entre la geometría, la luz y el espacio».
«El arte de Ferrer invita a la reflexión con el espectador, capaz de generar nuevas lecturas a partir de la interacción entre la geometría, la luz y el espacio»
La exposición, que se podrá visitar hasta el 6 de septiembre, ofrece la oportunidad de conocer, de primera mano, la trayectoria de uno de los artistas más sólidos y reconocidos de su generación.
¿Qué se podrá ver en la exposición?
A través de una cuidada selección de obras, Sèries Geomètriques permite recorrer la evolución creativa de Robert Ferrer i Martorell, cuya producción artística se ha caracterizado por una constante investigación sobre el espacio, la percepción, la luz, el color, la proporción y las posibilidades expresivas de la geometría.
Considerado uno de los principales referentes de la nueva generación de artistas herederos de la tradición de la abstracción geométrica española, Ferrer ha desarrollado un lenguaje propio basado en el rigor formal, la experimentación y la reflexión sobre conceptos universales como el tiempo, el equilibrio, el ritmo o la relación entre materia e inmaterialidad.
Recorrido
La exposición incluye obras pertenecientes a algunas de sus series más significativas, desde los primeros trabajos vinculados al paisaje valenciano y la huerta tradicional hasta sus investigaciones más recientes sobre las proporciones y las relaciones visuales. El recorrido permite apreciar cómo el artista ha incorporado nuevos materiales, recursos lumínicos y planteamientos espaciales sin abandonar nunca la coherencia conceptual que define toda su trayectoria.
Obras
Entre los hitos representados en la muestra destacan proyectos como Terra, cicles en equilibri, La llum de l’horta, Transicions, Porta oberta a l’invisible, Estructures en construcció o la reciente serie Proporcions, presentada en los últimos años y centrada en la búsqueda de armonías visuales mediante el estudio de las relaciones matemáticas y cromáticas.
Datos de interés
Hasta el 6 de septiembre
Villa Elisa (Pilar Coloma, 6, Benicàssim)
- Artista: Robert Ferrer i Martorell
- Organizan: Ayuntamiento de Benicàssim y Diputación de Castellón
- Horario: Viernes: de 18.00 a 21.00 h / Sábados: de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h / Domingos: de 11.00 a 14:00 h
- Visitas comentadas: Sábado, 13 de junio, a las 12.00 h / Martes, 11 de agosto, a las 20.00 h / Viernes, 4 de septiembre, 19.00
- *Reserva de visitas guiadas
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