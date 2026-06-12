Festivales de música en Castellón: una guía completa para no perderse ningún concierto este verano

El verano está cada vez más cerca y con él llega el buen tiempo y las ganas de planes diferentes. Playa, sol, amigos y música son la combinación perfecta para disfrutar los días de verano. En este sentido, los festivales de música cuentan con todo lo necesario para ser el plan perfecto.

Castellón se ha consagrado como una tierra de festivales, atrayendo a amantes de la música de todo el país e incluso del continente. Desde Morella hasta Burriana, el territorio ofrece una variedad de certámenes con características que los hacen diferentes y únicos. Cada uno de ellos se ha dado a conocer entre el público, creando comunidades de fieles seguidores que vuelven a visitar la provincia año tras año. Por eso no es de extrañar que varios festivales cuenten ya con más de 30 ediciones.

En 2026, Castellón volverá a tener banda sonora. Durante la temporada estival, la provincia cumplirá con la tradición festivalera, acogiendo diferentes artistas, géneros y actividades. Para que no te pierdas ninguno, aquí te dejamos con la lista de los festivales que se celebran este verano en la provincia.

Imagen de archivo de un concierto en el recinto de festivales de Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

Concerts del Pinar vuelve este verano en su sexta edición. El festival independiente combinará la presencia de bandas internacionales con grupos emergentes nacionales. Entre ellos, artistas como Narco, O’Funk’illo, The Casualties o Non Servium.

📅 Del 18 al 20 de junio

📍 Pinar del Grau (Castellón de la Plana)

🎟️ Abono anticipado por 25€

En este pequeño festival, artistas como La Sra.Tomasa y Hip Horns, serán recibidos en la piscina municipal de Borriol. Allí, todos los asistentes podrán disfrutar de la piscina, talleres e incluso una paella popular.

📅 10 y 11 de julio

📍 Borriol

🎟️ 30€

El FIB vuelve un año más a Castellón. La combinación de música pop, rock, indie y electrónica, lo han consagrado como uno de los festivales más importantes a nivel nacional. Su cartel, en el que este año se incluyen artistas como The Prodigy, The Kooks o Lori Meyers, ha logrado atraer a gran cantidad de turistas internacionales.

📅 Del 16 al 18 de julio

📍 Benicàssim

🎟️ Abono general desde 55€

Este festival lleva 20 años impulsando a artistas emergentes que emplean el valenciano. Sin quedarse atrás, el Feslloc también ha dado visibilidad a artistas que cantan en euskera y gallego. Además, es de los pocos festivales que mantiene la gratuidad en las zonas de acampada. Este año, están confirmados La Fúmiga, El Diluvi o Pep Gimeno “Botifarra”, entre muchos otros.

📅 Del 17 al 19 de julio

📍 Benlloc

🎟️ 59,50€

Si te gusta la música clásica, Early Music Morella es tu mejor opción, el festival Internacional de Música Medieval y Renacentista. Nace con el objetivo de proporcionar actividades turísticas de excelencia cultural. Entre ellas, conciertos a la luz de las velas o encuentros de música y danza. Además, varios de los eventos de este festival cuentan con entrada libre hasta completar aforo.

📅 Del 17 al 23 de julio

📍 Morella

🎟️ Entrada libre hasta completar aforo. Algunos conciertos con entrada por 10€.

Cartel Early Music Morella / Festival Early Music Morella

De norte a sur, de este a oeste, la provincia de Castellón se transforma en un gran escenario en verano. / MEDITERRÁNEO

Este año vuelve Som Festival al Grao de Castellón. Durante varios días del mes de julio y agosto, el festival contará con artistas de renombre como Pablo López, Rosana, Sergio Dalma o Plácido Domingo. Una experiencia que destaca por su ambiente exclusivo junto al mar, una opción perfecta para las noches de verano.

📅 Del 17 de julio al 9 de agosto

📍 Grao de Castellón

🎟️ Entre 25€ y 120€

Aplec dels Ports celebra este año su edición número 47 en Villores. Este festival es ya una tradición en Els Ports, donde todos los años cambia su localización entre las localidades de la comarca. A través de conciertos, teatros, talleres y rutas, cada pueblo se convierte en un lugar de cultura, convivencia y reivindicación. Para este año, están confirmados Tom Bombadil, Hit Parit o La Gossa Sorda, entre otros.

📅 Del 24 al 26 de julio

📍 Villores

🎟️ Entrada gratuita, excepto concierto de La Gossa Sorda (15€)

En su tercera edición, Millarts Rock Fest vuelve con artistas como Reincidentes, Biznaga, El Último Ke Zierre, Linaje o Killus, entre muchos otros. Además, el festival contará con una zona de acampada y otra de food trucks.

📅 Del 24 al 26 de julio

📍 Argelita

🎟️ Abono general por 20€

Uno de los festivales más emblemáticos, no solo a nivel provincial sino también a nivel internacional. Una de las mejores opciones si te gusta el sol, la playa y la música. En esta nueva edición ya hay varios artistas internacionales confirmados, como Dimitri Vegas, Myke Towers o María Becerra. Dentro del panorama nacional, Leire Martínez, Ana Mena o Delaossa también están confirmados.

📅 Del 30 de julio al 2 de agosto

📍 Burriana

🎟️ Abono general desde 75€

Vuelve un año más el festival de reggae donde “otro mundo es posible”. Una jornada diaria que se alargará durante 12 horas donde se podrán ver artistas reconocidos a nivel internacional como Major Lazer, Shenseea, Queen Omega o Protoje. Además, este año el festival inicia un día antes, con 8 horas de música en su Welcome Party.

📅 Del 16 al 22 de agosto

📍 Benicàssim

🎟️ Abono general desde 240€