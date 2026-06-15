El sonido oculto de una comarca de Castellón revive en un laboratorio cultural

Cada territorio conserva una memoria que no siempre se ve. A veces se escucha: en las voces, en los oficios, en los hábitos cotidianos, en los recuerdos transmitidos de generación en generación y en los sonidos de la naturaleza.

Ese universo sonoro, muchas veces invisible, forma parte del patrimonio inmaterial de los pueblos. Recuperarlo, reinterpretarlo y darle nuevas lecturas desde la creación contemporánea permite mirar el territorio de otra manera: no solo como un espacio físico, sino como un archivo vivo de sonidos, experiencias y memoria compartida.

Ese es el punto de partida de Sonoscopi. Laboratori de paisatges auditius, un proyecto nacido en l’Alcora que busca cuidar, recuperar, analizar, reinterpretar, actualizar y revalorizar el patrimonio sonoro de l’Alcalatén.

Ultrasons ha puesto en marcha este nuevo laboratorio sonoro. / MEDITERRÁNEO

La iniciativa se enmarca dentro del ciclo Ultrasons. Músiques en vibració y plantea un espacio abierto a la experimentación cultural, donde los sonidos del territorio dejan de ser simples recuerdos para convertirse en materia creativa, documental y comunitaria.

La memoria también se escucha

Según explica Blai García, de Ultrasons, el objetivo es dotar a este patrimonio inmaterial de «nuevas utilidades, inercias y propiedades» para presentar los sonidos que nos rodean desde un imaginario cultural contemporáneo.

El patrimonio sonoro al que apela Sonoscopi es amplio y diverso. Incluye desde la transmisión oral hasta los sonidos provocados por los hábitos, las costumbres y los saberes cotidianos, sin olvidar los paisajes sonoros vinculados a la naturaleza.

De esta manera, el laboratorio invita a escuchar el territorio de otra forma, entendiendo el sonido como una herramienta para conservar memoria, generar comunidad y activar nuevas formas de creación cultural.

Un laboratorio ciudadano para transformar sonidos en cultura

Sonoscopi se define como un laboratorio de cultura comunitaria. Su propósito es que las ideas se transformen colectivamente gracias a las aportaciones de colaboradores, expertos y agentes culturales.

La propuesta funciona como un espacio de innovación ciudadana en el que la participación y la experimentación derivan en la producción y documentación colaborativa alrededor del patrimonio sonoro.

Sonoscopi es un laboratorio de cultura comunitaria donde las ideas se transformarán colectivamente gracias a las aportaciones y apoyo de los colaboradores. / MEDITERRÁNEO

El laboratorio nace desde Ultrasons y forma parte de la Red Ibérica de Laboratorios de Cultura Comunitaria y Ruralidad, una iniciativa que cuenta con ayudas del Ministerio de Cultura destinadas a proyectos culturales con especial impacto social y a proyectos de cooperación cultural en el medio rural.

Esta red está impulsada por entidades e instituciones como La Ortiga Colectiva, el Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I, la Universidad de Aveiro y la Red de Bibliotecas de Lisboa.

Tres jornadas de trabajo en l’Alcora

Dentro del proyecto se ha desarrollado recientemente un taller de producción en el Salón Gótico de la Casa de la Música de l’Alcora.

La actividad se celebró durante tres jornadas de trabajo intensivo, en las que se abordaron colectivamente las ideas seleccionadas. En las sesiones participaron expertos del ámbito cultural y patrimonial, colaboradores y promotores, que aportaron sus conocimientos al proceso creativo del proyecto.

Tras la presentación de las propuestas, se desarrolló una sesión dedicada a los patrimonios sonoros, con dinámicas en torno a los recuerdos sonoros y a los actos gastronómicos como parte de la memoria colectiva del territorio.

El cierre musical de Majin Blood

La programación incluyó también un concierto de Majin Blood, una brass band alcorina de reciente creación con un espíritu salvaje, poderoso y festivo, marcado por el funk, el groove y la energía de la música en directo.

Majin Blood ofreció una actuación dentro de la presentación de Sonoscopi. / MEDITERRÁNEO

La formación reinterpreta temas de conocidas brass bands norteamericanas con un estilo propio, cargado de funk, soul, ritmos infecciosos y actitud descarada.

Majin Blood ya participó en la edición de 2025 de Ultrasons, consolidando su vínculo con un ciclo que continúa explorando nuevas formas de conectar música, territorio y creación contemporánea.