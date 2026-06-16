Cuánto cuesta realmente ir a un festival en Castellón este verano: la entrada es solo el principio

Ir a un festival en Castellón este verano puede parecer, de entrada, un plan relativamente asequible. Según los datos obtenidos por Mediterráneo, algunos de los grandes eventos musicales de la provincia arrancan con precios llamativos: el FIB Benicàssim aparece con abono general desde 55 euros, Arenal Sound desde 75 euros y Rototom Sunsplash desde 240 euros en junio para su abono completo. Otros ciclos, como el Festival Internacional de Jazz de Peñíscola o SOM Festival, funcionan más por concierto, con entradas que pueden ir desde los 16 o 25 euros hasta cifras mucho más elevadas según artista, zona o experiencia.

Sin embargo, según las fuentes tratadas, el coste real cambia de forma importante cuando al precio de la entrada se suman alojamiento, desplazamiento, comida, bebida y pequeños extras. La fotografía final es menos simple: en muchos casos, la entrada deja de ser el gasto principal.

La conclusión más prudente es que asistir a un festival en Castellón rara vez cuesta solo lo que marca el ticket. Dependiendo del evento, la duración y el tipo de alojamiento, el presupuesto puede multiplicarse con facilidad.

De 55 euros a más de 500: el salto está en dormir fuera

Uno de los puntos clave del análisis es la diferencia entre ir y volver en el día o tener que pernoctar cerca del recinto. Según los datos recopilados, una escapada de una jornada desde València a un festival urbano o de recinto acotado puede moverse en una horquilla aproximada de 55 a 100 euros por persona.

En cambio, un fin de semana en grandes festivales como FIB o Arenal Sound puede situarse, incluso con gasto controlado, entre 180 y 350 euros. En escenarios más cómodos, con hotel, más consumo dentro del recinto y extras, la cifra puede superar con facilidad los 400 o 500 euros.

Foto de ambiente en el recinto de festivales de Benicàssim durante un concierto en la última edición del FIB. / Kmy Ros

Rototom Sunsplash presenta una lógica diferente por su duración. Según las fuentes consultadas en este informe, un abono completo con camping y consumo moderado podría situarse entre 430 y 650 euros, aunque la cifra puede subir por encima de los 900 euros si se opta por hotel, mayor consumo en recinto o modalidades más cómodas de estancia.

FIB, Arenal, Rototom, SOM y Jazz: precios muy distintos, gastos parecidos

El FIB Benicàssim aparece como uno de los grandes festivales con entrada más barata en el comparador. Según los datos tratados, el abono general parte desde 55 euros, mientras que las opciones VIP y Golden VIP elevan notablemente el presupuesto. Pero el coste final dependerá sobre todo de dónde se duerma, cómo se llegue y cuánto se consuma durante el festival.

Arenal Sound, por su parte, combina una entrada general relativamente accesible con numerosos complementos: zona de descanso, glamping, consignas, buses lanzadera y otros microgastos. Según el análisis, es uno de los eventos donde los extras aparecen con más claridad en la información pública.

Rototom Sunsplash destaca por tener una estructura de gasto más desglosada. Hay diferentes pases por días, camping, parcelas, zona camper, glamping y otros servicios adicionales. Esta transparencia permite calcular mejor, pero también muestra hasta qué punto el coste puede crecer según las decisiones del asistente.

Una de las actuaciones de la pasada edición del Arenal Sound de Burriana. / Gabriel Utiel

SOM Festival y el Festival Internacional de Jazz de Peñíscola funcionan con una lógica distinta: no se comportan tanto como macrofestivales de abono completo, sino como ciclos o conciertos concretos. En estos casos, el coste puede ser bajo si se acude a una sola actuación sin dormir fuera, pero puede subir mucho si se elige una entrada premium o se combina con alojamiento.

El alojamiento es el verdadero multiplicador del presupuesto

Las fuentes tratadas señalan que el alojamiento es la variable que más altera el gasto total. En localidades como Benicàssim, Burriana, Castelló/Grau o Peñíscola, los precios visibles de hotelería y apartamentos turísticos varían según disponibilidad, fechas y proximidad al recinto.

Asimismo, se apunta que, en algunos casos, el camping o las zonas oficiales de descanso pueden reducir mucho el coste frente a un hotel. Arenal Sound ofrece zona de descanso desde 44,99 euros para toda la cita, mientras que Rototom publica camping de seis días por 72,80 euros. Frente a ello, dormir en hotel durante varias noches puede añadir fácilmente entre 100 y 400 euros por persona, dependiendo del reparto y de la categoría elegida.

Por eso, según los datos obtenidos, el gran ahorro no siempre está en comprar la entrada más barata, sino en organizar bien dónde se duerme.

Comer, beber y moverse: los gastos menos visibles

Otro elemento relevante es el consumo dentro del recinto. El informe realizado por Mediterráneo advierte de una limitación importante: no se localizan cartas completas y oficiales de comida y bebida para 2026 en los festivales analizados. Por eso, cualquier estimación debe tratarse con cautela.

Aun así, las fuentes tratadas pueden dar a entender que un patrón prudente de gasto puede ir desde 15 o 25 euros diarios si se come fuera del recinto y se organiza bien, hasta 45 o 70 euros al día si se combina comida interior, barras, madrugada y mayor consumo de bebidas.

Ambiente por las zonas verdes del recinto de festivales durante el FIB. / Eva Bellido

El transporte también modifica la cuenta. Desde Valencia, el coche compartido, el tren o el bus pueden mantener el coste relativamente bajo. Desde Madrid, la cifra depende mucho de la antelación, el tipo de billete y el número de noches. En festivales como Arenal Sound, además, hay que añadir lanzaderas o desplazamientos locales si no se duerme cerca del recinto.

La transparencia no es igual en todos los festivales

El análisis también señala una cuestión periodística relevante: no todos los festivales publican el mismo nivel de información. Según el documento, Rototom ofrece una matriz de precios bastante detallada, mientras que Arenal Sound y FIB informan con claridad sobre entradas y suplementos. En cambio, el dato de aforo máximo no aparece con la misma transparencia en la mayoría de casos.

El informe destaca que el aforo solo aparece con claridad en el Palau de Congressos de Peñíscola, sede del Festival Internacional de Jazz, con más de 700 plazas. En otros eventos, la capacidad máxima no se localiza de forma clara en la información pública de venta.

Esta falta de datos obliga a trabajar con estimaciones y a evitar una lectura cerrada del coste final.

Tres perfiles de gasto: low-cost, medio y premium

Según los datos obtenidos, el perfil low-cost exige planificación: compartir coche, usar camping o zona de descanso, evitar hoteles caros, comer fuera del recinto y controlar las recargas cashless. Con esa lógica, un día suelto puede situarse en torno a 45–80 euros y un fin de semana en FIB o Arenal entre 180 y 280 euros.

El perfil medio es el más habitual: alojamiento correcto, parte del consumo dentro, desplazamiento cómodo y algún extra. En este caso, un fin de semana grande puede moverse entre 320 y 520 euros por persona.

Galería: Camilo conquista al público en el SOM Festival / Kmy Ros

El perfil premium dispara el coste por la suma de entradas VIP, hoteles, taxis, mayor consumo y experiencias especiales. En eventos de larga duración, como Rototom, este perfil puede superar con facilidad los 1.200 euros por persona si no se comparte alojamiento o se eligen opciones más cómodas.

Cómo ahorrar sin renunciar al festival

Según las fuentes tratadas, hay varias estrategias que pueden contener el gasto. Comprar pronto puede ser clave en festivales con precios escalonados, especialmente en abonos largos. Elegir camping o descanso oficial frente a hotel puede cambiar por completo la factura. Viajar en grupo permite repartir coche, apartamento y algunos gastos logísticos. Y en sistemas cashless conviene recargar con prudencia, ya que ciertos bonus promocionales pueden no ser reembolsables.

También puede compensar hacer ida y vuelta desde Valencia en conciertos de una sola jornada, especialmente en festivales urbanos o de menor duración. En esos casos, dormir cerca del recinto puede convertir un plan asequible en una escapada mucho más cara.

Una estimación, no una cifra exacta

La lectura más honesta es que el coste real depende de demasiadas variables como para presentarlo como una cifra cerrada. Según los datos obtenidos, lo más sólido son las fechas, sedes, precios oficiales de entrada y políticas públicas de devolución. Lo más variable es el alojamiento, el transporte final, el consumo dentro del recinto y los extras.

Por eso, este análisis debe entenderse como una estimación orientativa basada en fuentes tratadas y datos disponibles en el momento de cierre del informe. Puede haber cambios de precio, disponibilidad, condiciones de venta o gasto real según el perfil de cada asistente.

Aun con esas cautelas, la conclusión es clara: en Castellón, ir a un festival este verano puede empezar en una entrada de 25, 55 o 75 euros, pero el coste real casi siempre está bastante por encima. La música se paga en taquilla; la experiencia completa se paga en todo lo demás.