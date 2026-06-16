Darío Belmonte, el joven de Almenara premiado en Italia a los 16 años: «No imagino un pueblo sin banda ni música»

El talento musical de Almenara vuelve a cruzar fronteras. Darío Belmonte García, joven músico almenarense de 16 años, ha conseguido el primer premio en el Concorso Internazionale della Sibaritide 'Città di Corigliano-Rossano', celebrado en Italia, un reconocimiento que supone un importante impulso para una trayectoria artística marcada por la constancia, la formación y el compromiso con la música.

El galardón sitúa el nombre de Almenara en el panorama musical internacional y confirma la proyección de un intérprete que, pese a su juventud, ya acumula una sólida experiencia en diferentes agrupaciones y escenarios.

Una vida ligada a la música desde los tres años

La relación de Darío Belmonte con la música comenzó a una edad muy temprana. Desde los tres años forma parte de la Escuela de Música de la Asociación Musical Santa Cecilia de Almenara, entidad en la que inició un camino formativo que ha marcado profundamente su vida.

Cartel del concurso internacional que ha ganado el joven de Almenara. / MEDITERRÁNEO

Durante estos años ha desarrollado sus estudios musicales en diferentes especialidades, formándose en trompeta, piano y flauta bajo la tutela de profesores como Toni Porcel y Julián Dasmasquin, quienes han contribuido de manera decisiva a su crecimiento artístico y personal.

Actualmente, Darío cursa estudios profesionales en el Conservatorio Profesional de Música de la Vall d’Uixó, donde continúa perfeccionando su técnica y ampliando sus conocimientos musicales.

De la banda de Almenara a escenarios internacionales

Paralelamente a su formación académica, el joven músico mantiene una intensa actividad dentro del movimiento bandístico. Forma parte tanto de la Banda Juvenil como de la Banda Sinfónica de Almenara, dos agrupaciones que han sido fundamentales en su desarrollo como intérprete.

Su implicación con la música también le ha llevado a colaborar con otras formaciones de referencia de la provincia, como la Unió Musical de la Vall d’Uixó, la Unió Musical Sant Felip Neri de La Llosa y la Unió Musical Castellonenca. Estas experiencias le han permitido enriquecerse musicalmente y compartir escenario con intérpretes de distintas generaciones.

Un premio internacional nacido del trabajo y la confianza

La participación de Darío en el concurso celebrado en Italia surgió gracias a la iniciativa de su profesor de flauta, Francesco Manis, quien vio en él las cualidades necesarias para afrontar un reto de estas características.

Según explica el propio Darío Belmonte, la preparación para esta importante cita fue posible gracias al apoyo constante de su profesor y de Victoriano Manuel Goterris Carratalá, pianista acompañante del conservatorio. Ambos han sido piezas clave en el proceso de trabajo que ha culminado con este primer premio internacional.

Tejido musical local

Más allá del valor artístico del reconocimiento, Darío destaca todo aquello que la música le ha aportado a nivel personal y humano. Para él, la música no solo representa una disciplina artística o una posible proyección profesional, sino también una forma de entender la vida y de construir relaciones duraderas. «Me quedo con todo lo que la música me ha dado. Muchos de mis mejores amigos son músicos y no imagino un pueblo sin banda, sin pasacalles, sin procesiones y sin la música que acompaña nuestras fiestas», afirma.

Sus palabras reflejan la importancia del tejido musical local y del papel que las bandas desempeñan en la vida social, cultural y festiva de municipios como Almenara.

El papel esencial de la familia y los compañeros

El joven músico también subraya la importancia del entorno familiar y de las personas que le acompañan en su día a día. Para Darío, el apoyo recibido desde casa ha sido esencial para afrontar con serenidad los desafíos que implica una preparación de alto nivel. «La familia es el puntal que lo sujeta todo», asegura.

Por ello, dedica unas palabras de agradecimiento muy especiales a su madre, a quien reconoce como una figura fundamental en los momentos más importantes de su trayectoria. Según explica, su apoyo resulta especialmente valioso en los periodos de preparación más intensa, cuando la concentración y el trabajo diario se convierten en aspectos decisivos para alcanzar los objetivos marcados.

Asimismo, Darío también ha querido agradecer el respaldo de Fernando Faubell, compañero suyo en varias agrupaciones musicales, por la ayuda constante que le brinda tanto dentro como fuera de los escenarios. La amistad, el compañerismo y la colaboración forman parte de los valores que considera esenciales dentro del mundo de la música.

Próximo reto: el Certamen Mundial de Kerkrade

Tras el éxito conseguido en Italia, el futuro se presenta lleno de nuevos retos e ilusiones. Entre sus próximos objetivos destaca su participación este verano en el Certamen Mundial de Kerkrade junto a la Unió Musical Lira Borriolenca, una cita internacional de gran relevancia en el ámbito bandístico.

Darío afronta esta nueva experiencia con entusiasmo y con el deseo de seguir creciendo como músico, ampliar horizontes y sumar nuevas vivencias que contribuyan a su formación.

A pesar de los reconocimientos obtenidos y de las oportunidades que comienzan a surgir en su carrera, el joven intérprete mantiene intacta la ilusión de continuar aprendiendo. «Mi intención es seguir estudiando música y continuar aprendiendo cada día. La música forma parte de mi vida desde pequeño y espero que siga acompañándome durante muchos años», concluye.

La trayectoria de Darío Belmonte García se perfila como una de las más prometedoras de su generación y constituye un motivo de orgullo para Almenara, para la Asociación Musical Santa Cecilia y para toda la comunidad musical que le ha visto crecer.