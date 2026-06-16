Todo lo que debes saber del Festival Lírico Ópera Benicàssim 2026: fechas, conciertos y entradas

Benicàssim volverá a sonar a ópera, zarzuela y música mexicana este verano. El Festival Lírico Ópera Benicàssim celebrará su XVIII edición del 1 al 9 de agosto con una programación que tendrá a México, y especialmente a Jalisco, como gran protagonista.

Bajo el lema Encuentro artístico Jalisco-Benicàssim, el certamen reunirá grandes voces internacionales, jóvenes talentos de la lírica y actividades pensadas para acercar la música al público desde distintos formatos. La edición está organizada por el Ayuntamiento de Benicàssim y cuenta con la colaboración del Gobierno de Jalisco.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha destacado que esta nueva edición refuerza el compromiso municipal con una programación cultural de excelencia y convierte la cultura en «un puente de unión entre territorios». También la concejala de Cultura, Rosa María Gil, ha subrayado el valor de una propuesta que permitirá disfrutar en Benicàssim de artistas con trayectoria en escenarios de primer nivel.

¿Qué hace especial a esta edición?

La XVIII edición del certamen mira a México no solo como inspiración artística, sino también como espacio de intercambio cultural. La programación combinará ópera, zarzuela, música mexicana, encuentros con artistas, cine documental y formación especializada.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, y la concejala de Cultura, Rosa Mari Gil, han presentado la cita. / MEDITERRÁNEO

El director artístico del festival, Roberto Turlo, ha remarcado que «la excelencia» será el denominador común de la vertiente artística y pedagógica del certamen. Además, ha avanzado la voluntad de impulsar colaboraciones con instituciones públicas y privadas para reforzar la proyección nacional e internacional del festival.

Programación de Ópera Benicàssim 2026

La programación arrancará el sábado 1 de agosto, a las 21.00 horas, en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega, con el recital de The Four Italian Tenors. El grupo, integrado por Alessandro Fantoni, Gianni Leccese, Angelo Forte y Ugo Tarquini, actuará acompañado al piano por Fabrizio Mocata.

El domingo 2 de agosto, la cantante mexicana Miriam Solís ofrecerá un concierto junto a Mariachi Sol Mediterráneo, una de las citas más representativas del vínculo con México en esta edición.

El sábado 8 de agosto llegará Carmen: voz, cuerpo y libertad, un recorrido por las principales arias de la ópera de Georges Bizet. La propuesta estará protagonizada por los seis jóvenes becados de la Academia Ópera Benicàssim, acompañados por el pianista vasco Carlos Apellániz.

Media hora antes del recital se celebrará una presentación previa y un coloquio con la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera y Helena Mora, presidenta de la Fundación Victoria de los Ángeles. A continuación tendrá lugar un recital de acceso gratuito.

La clausura será el domingo 9 de agosto con la gala Zarzuela exótica, de Madrid al Caribe, protagonizada por la soprano mexicana Anabel de la Mora, el tenor valenciano Pascual Andreu y Solistas Valencia. La propuesta pondrá el broche final a una edición marcada por el diálogo musical entre España y México.

Actividades gratuitas: documental, cata musical y ensayo abierto

Además de los conciertos, Ópera Benicàssim 2026 incluirá actividades divulgativas dirigidas a ampliar la experiencia del público.

El martes 4 de agosto, el Teatre Municipal Francesc Tàrrega acogerá la proyección del documental Brava Victoria, dedicado a la legendaria soprano Victoria de los Ángeles.

El miércoles 5 de agosto, Villa Elisa será el escenario de El tequila y su esencia, una cata musical que acercará al público a uno de los símbolos culturales más reconocibles de México.

El jueves 6 de agosto se celebrará un ensayo abierto de la gala final, seguido de un coloquio con Anabel de la Mora, Pascual Andreu y Solistas Valencia. Esta actividad permitirá conocer de cerca el proceso creativo de los artistas y el trabajo previo a una actuación lírica.

La entrada para estas actividades será libre y gratuita hasta completar el aforo.

Formación para jóvenes talentos de la lírica

La vertiente pedagógica volverá a tener un papel destacado en el festival. Del 4 al 8 de agosto, Villa Elisa acogerá clases magistrales de alto rendimiento para seis jóvenes talentos nacionales e internacionales de la lírica.

Cartel de la XVIII edición del Festival Lírico Ópera Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

La formación estará impulsada por la Academia Nancy Fabiola Herrera, en colaboración con la Fundación Victoria de los Ángeles, y contará con la participación del director y cantante mexicano Allen Vladimir Gómez, el actor, cantante y director de escena madrileño Didier Otaola y el pianista vasco Carlos Apellániz.

Con esta línea formativa, la cita refuerza su papel como espacio de aprendizaje, profesionalización e intercambio artístico para nuevas generaciones de cantantes.

Entradas y espacios del festival

Las entradas para los conciertos del Festival Lírico Ópera Benicàssim 2026 ya pueden adquirirse a través de cultura.benicassim.es y entrades.benicassim.es.

El Teatre Municipal Francesc Tàrrega y Villa Elisa serán dos de los principales escenarios de esta edición, que combinará grandes recitales, actividades gratuitas y propuestas formativas.

Un festival con historia desde 2008

Desde su primera edición en 2008, el festival ha contribuido a acercar el género lírico al público y a consolidar el municipio como uno de los escenarios culturales destacados del verano en la provincia de Castellón.

Por el certamen han pasado figuras nacionales e internacionales como Juan Pons, Ainhoa Arteta, María José Montiel, Nancy Fabiola Herrera, Aquiles Machado, Mariola Cantarero, Simón Orfila, George Gagnidze, Celso Albelo, Yolanda Auyanet o Ricardo Olivera, entre otros.

Con México y Jalisco como protagonistas, esta iniciativa invita a descubrir la lírica desde una mirada abierta, cercana y conectada con el intercambio cultural.