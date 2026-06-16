Una calle de Castelló puede ser el inicio de tu próxima obra de teatro: conoce cómo

Castelló se convierte este año en territorio de creación escénica, memoria urbana y nuevas dramaturgias. Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunitat Valenciana, convoca el IV Laboratorio de Escritura Teatral La memoria de nuestras calles, una iniciativa dirigida a autoras y autores de literatura dramática nacidos y/o residentes en la provincia de Castellón.

El laboratorio seleccionará hasta cuatro proyectos teatrales que deberán partir de una calle de la capital de la Plana: su nombre, su historia, su origen, una anécdota escondida o cualquier huella capaz de activar una mirada creativa. La propuesta invita a escribir desde el mapa, pero también desde la experiencia personal. Porque una calle no es solo una dirección: puede ser una herida, una fiesta, una despedida, una infancia, una memoria colectiva o un secreto que todavía no ha subido a escena.

El plazo de participación permanecerá abierto hasta las 23.59 horas del domingo 6 de septiembre.

Teatro, ciudad y memoria personal

El objetivo del IV Laboratorio de Escritura Teatral La memoria de nuestras calles es fomentar la creación de nuevos textos dramáticos y apoyar a las y los creadores emergentes del ámbito teatral. En esta edición, el punto de partida será Castellón de la Plana, después de tres convocatorias anteriores centradas en Alicante, Alcoi y las localidades valencianas afectadas por la dana de 2024.

La dramaturga castellonense Mafalda Bellido será la encargada de tutorizar los proyectos. / Pepe Camps

«Este laboratorio nació con el propósito de que nuestras autoras y autores crearan textos en los que relacionaran su experiencia vital con su entorno geográfico más personal y dieran voz a esos lugares que tantas historias esconden y pueden contarnos», explica el dramaturgo Juan Luis Mira, en representación del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana.

La nueva edición, añade Mira, recala ahora «en la capital de la provincia de Castelló con la intención de continuar el camino de teatro y memoria emprendido».

Así, las y los participantes deberán presentar un proyecto de obra dramática de autoría única, escrito en castellano o valenciano. La propuesta deberá incluir un título provisional, las motivaciones de la autora o el autor y una breve sinopsis argumental. En caso de ser seleccionada, la idea se desarrollará durante el laboratorio hasta convertirse en un texto teatral breve.

Hasta cuatro proyectos, ayuda económica y tutorías creativas

Fundación SGAE seleccionará un máximo de cuatro proyectos dramáticos entre las candidaturas recibidas. Cada creadora o creador escogido recibirá una ayuda de 300 euros, impuestos incluidos, y participará en un proceso de acompañamiento artístico con sesiones de trabajo colectivas e individuales.

El laboratorio se desarrollará entre el 5 de octubre y el 6 de noviembre de 2026, con reuniones presenciales o telemáticas según determine la organización. Durante ese periodo, las personas seleccionadas trabajarán sus textos con el asesoramiento de la tutora de esta edición, Mafalda Bellido.

El objetivo principal es fomentar la escritura de nuevos textos teatrales y apoyar a las y los creadores dramáticos. / MEDITERRÁNEO

Los textos finales deberán ser piezas breves, con una extensión máxima de 2.000 palabras y pensadas para poder ser representadas por un máximo de tres intérpretes.

El proceso culminará en diciembre de 2026 con una lectura dramatizada pública de las obras desarrolladas en el laboratorio. El acto se celebrará en un espacio cultural de Castellón de la Plana, aún por determinar.

Mafalda Bellido, una mirada escénica sobre la memoria y el territorio

La tutora del IV Laboratorio de Escritura Teatral La memoria de nuestras calles será Mafalda Bellido, dramaturga, actriz y directora con una trayectoria especialmente vinculada a la exploración de la memoria individual y colectiva, la identidad y el territorio.

Bellido ha estrenado más de una decena de textos propios, tanto con su compañía, La Zafirina, como para instituciones públicas y privadas. Entre sus obras destacan Chucho, finalista en los Premios Max y en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas; Los que comen tierra, reconocida como mejor texto en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas; y Vine para algo más que pasar como sombra.

Su trabajo ha sido traducido al inglés, polaco, euskera e italiano, con apoyo de Fundación SGAE, y recientemente su pieza Los que comen tierra se estrenó en el Teatro Palladium de Roma. Además, buena parte de sus textos han sido publicados por editoriales y revistas especializadas, entre ellas Fundación SGAE, Primer Acto y Ediciones Invasoras.

También es autora de El vol de Farasha, obra ganadora del Premi Escalante de Teatre Infantil i Juvenil, finalista en los Premis Llibreter y seleccionada por el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil como uno de los mejores libros de literatura infantil y juvenil de autoría catalana publicados en 2025.

Su perfil encaja de lleno con el espíritu del laboratorio: escribir desde lo íntimo sin perder de vista la comunidad, abrir la escena a lo que permanece en la memoria y convertir el territorio en materia dramática.

Cómo participar en el IV Laboratorio Teatral de Fundación SGAE

Las autoras y autores interesados deberán enviar su documentación en formato PDF a la dirección apresencia@fundacionsgae.org antes de las 23.59 horas del 6 de septiembre.

La solicitud deberá incluir el proyecto original de obra teatral, un breve currículum con datos personales y de contacto, y la autorización expresa para el tratamiento de datos personales según el modelo oficial de la convocatoria.

No es necesario ser socio o socia de SGAE para participar.

El fallo del jurado se hará público durante la segunda quincena de septiembre. A partir de ahí, las cuatro voces seleccionadas comenzarán un proceso de escritura acompañado que buscará transformar las calles de Castelló en dramaturgia viva.

Porque, a veces, el teatro empieza justo ahí: en una esquina que parecía muda, en una placa con nombre propio, en una calle que cruzamos cada día sin sospechar todo lo que todavía tiene que contarnos.