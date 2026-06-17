Sakiko Nomura trae a Castelló una noche de cuerpos, sombras y deseo

La noche, en las fotografías de Sakiko Nomura, no es solo un escenario. Es una materia viva. Una respiración. Un territorio donde los cuerpos, las flores, los animales, las habitaciones de hotel y las luces de una ciudad parecen existir durante un instante antes de desvanecerse.

Ese universo íntimo y suspendido llega ahora al Museu de Belles Arts de Castelló con la exposición Sakiko Nomura. Tierna es la noche, que se inaugura este 18 de junio, a las 19.00 horas, con entrada libre. La muestra podrá visitarse hasta el 11 de octubre en la sala de exposiciones temporales del museo.

La exposición forma parte también de Imaginària 2026, el festival de fotografía que convierte distintos espacios de Castelló y sus comarcas en un mapa de miradas contemporáneas. En ese contexto, la llegada de Nomura aporta una de las voces más reconocibles de la fotografía japonesa actual: una mirada hecha de penumbra, deseo, silencio y belleza frágil.

Los desnudos masculinos en blanco y negro, casi siempre nocturnos, son una de las señas de identidad de Sakiko Nomura. / Sakiko Nomura

Una retrospectiva entre la ternura y el misterio

La muestra, organizada y producida por Fundación MAPFRE y el Institut Valencià de Cultura, toma su título de la célebre novela de Francis Scott Fitzgerald, Tender is the Night. Como en aquella historia atravesada por la juventud, la seducción y la melancolía, las fotografías de Nomura están habitadas por figuras atractivas, vulnerables y envueltas en una atmósfera emocionalmente ambigua.

Pero aquí no hay relato cerrado. Hay fragmentos: un cuerpo apenas iluminado; una flor que parece resistir al tiempo; un reflejo en movimiento; la oscuridad de una habitación, una ciudad vista como un sueño incompleto...

Los desnudos masculinos en blanco y negro, casi siempre nocturnos, son una de las señas de identidad de Sakiko Nomura. En ellos, el deseo no aparece como exhibición, sino como una forma de presencia delicada. La cámara se acerca, pero no invade. Mira, pero no explica. Deja que cada imagen conserve su secreto.

Sakiko Nomura: una mirada singular de la fotografía japonesa

Nacida en Shimonoseki, prefectura de Yamaguchi, en 1967, Sakiko Nomura es considerada una de las fotógrafas japonesas más destacadas de su generación. Durante dos décadas trabajó como asistente de Nobuyoshi Araki, figura central de la fotografía japonesa contemporánea, pero su obra construyó pronto un territorio propio.

Desde 1993 expone de forma regular en Japón, otros países asiáticos y también en Europa. Su lenguaje visual se ha consolidado alrededor del blanco y negro, la intimidad, el cuerpo masculino, las naturalezas muertas y una constante sensación de tránsito.

Las flores son una constante en la obra de la fotógrafa japonesa cuyo trabajo aterriza ahora en Castelló. / Sakiko Nomura

En sus fotografías, todo parece estar a punto de cambiar. La piel, la luz, las flores, los animales, las calles o los interiores no funcionan como motivos aislados. Forman parte de una misma meditación visual sobre la fugacidad de la vida. Nomura fotografía aquello que está presente, sí, pero también aquello que se escapa: el instante que no volverá, la belleza que empieza a desaparecer, la noche como refugio y como amenaza.

Imaginària 2026 suma una gran voz internacional

La inclusión de Tierna es la noche en Imaginària 2026 refuerza el diálogo entre el festival y las grandes prácticas de la fotografía contemporánea. La exposición no solo presenta una retrospectiva de una autora esencial, sino que invita al público a mirar de otra manera: más despacio, con menos ruido, aceptando la sombra como parte de la imagen.

En un tiempo saturado de fotografías rápidas, luminosas y consumidas en segundos, la obra de Sakiko Nomura exige otra relación con la mirada. Sus imágenes no se entregan de inmediato. Hay que permanecer ante ellas. Dejar que la oscuridad revele sus formas. Dejar que el silencio haga su trabajo.

Una noche para mirar sin prisa

Tierna es la noche convierte el Museu de Belles Arts de Castelló en una cámara oscura donde cada imagen parece guardar una temperatura emocional distinta. Hay deseo, pero también pudor. Hay belleza, pero también conciencia de pérdida. Hay cuerpos jóvenes, flores, animales, ciudades y habitaciones que componen una especie de poema visual sobre lo transitorio.

La exposición de Sakiko Nomura invita a entrar en la noche no para perderse, sino para aprender a mirar lo que la luz, a veces, no alcanza a decir.