Ni santa, ni sumisa: Metrika, la voz más libre del rap de Castellón, llega al Sónar en 2026

De soñar con ser famosa a compartir cartel con la vanguardia de la música electrónica y urbana global. Metrika consolida su posición como una de las figuras más potentes del panorama actual al confirmarse como uno de los nombres propios del Sónar 2026, el prestigioso festival de música, innovación y creatividad que inundará Barcelona los próximos 18, 19 y 20 de junio.

La rapera de Castellón aterriza en una cita que este año desplegará su magia en tres escenarios al aire libre, un espacio idóneo para que la crudeza y la energía de su directo terminen de incendiar la escena nacional de trap y reggaetón.

Festival Sónar / Marta Perez

'Demonias Muñecas' y el nacimiento de una nueva era

El anuncio de su desembarco en el Sónar llega en el momento perfecto. Metrika acaba de inaugurar una nueva era musical con el lanzamiento, el pasado 12 de junio, de su nuevo single Demonias Muñecas, un tema que encapsula a la perfección su identidad: provocadora, oscura, libre y sin filtros.

Este sencillo es solo el entrante de lo que está por venir. La artista ya trabaja en su próximo álbum de estudio, La orden, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año y que promete consolidarla como la figura más disruptiva del underground español.

Un ejército de "zorras fieles"

Si algo define el ascenso de Métrika es la lealtad ciega de su comunidad. Su legión de fans, autodenominados con orgullo las "zorras fieles", han sido el motor que la ha catapultado desde los escenarios locales más modestos hasta el exigente lineup del Sónar.

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Con el orgullo de Castellón por bandera y una propuesta visual y sonora que desafía cualquier norma establecida, Metrika llega dispuesta a demostrar en Barcelona que el futuro del trap nacional se escribe desde la periferia. La orden ya está dictada.