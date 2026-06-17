Revolución en un cine de Castelló: el precio de la entrada dependerá de dónde te sientes

Lograr un buen asiento en el cine para ver una determinada película depende de factores como reservarlo con antelación o cuánto de llena esté la sala. Lo que no varía es el precio: cuesta lo mismo sentarse en el centro a buena altura que en un lateral de las primeras filas, donde hay peor visión. Pero eso puede estar a las puertas de cambiar si el experimento que plantea Cinesa Salera obtiene un buen resultado.

"Estamos probando un nuevo sistema que te permite escoger dónde quieres sentarte según el precio que mejor se adapte a ti", indica la empresa. Esto es: el coste de la entrada depende de qué asiento escojas. Como en el fútbol, los lugares con mejor visión costarán más dinero. El siguiente ejemplo es para la sesión de las 19.15 horas del sábado de Toy Story 5:

Precios variables de las entradas. / Cinesa Salera

Hay hasta tres precios: 5,90 euros para primeras filas y laterales, 6,90 euros para la zona central y el lateral superior y 8,00 euros para conseguir "la mejor ubicación de la sala".

Al margen del de Castelló, hay solo otros dos cines en España en los que se ha introducido esta modalidad de compra, los Nassica de Madrid y el Parque Principado, en Asturias.

Abaratamiento

En la práctica, esto significa un abaratamiento del precio de las primeras filas y los laterales, puesto que el importe de las entradas más caras no ha aumentado.

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Como indican desde la cuenta de X especializada en cine Sala Abierta, "solo el tiempo dirá si se acabará extendiendo o no a otros cines".