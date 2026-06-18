Un mapa de libros: Castellón celebra su primer encuentro provincial de clubes de lectura

Vila-real se convertirá este sábado 20 de junio en punto de encuentro para los clubes de lectura de la provincia de Castellón. El Centro de Congresos y Convenciones El Molí, situado en el entorno de la ermita de la Mare de Déu de Gràcia, acogerá a partir de las 11.30 horas el I Encuentro Provincial de Clubes de Lectura, una cita cultural de entrada libre que nace con voluntad de reunir a lectores, librerías, bibliotecas y proyectos literarios alrededor de una misma idea: leer también es conversar.

La iniciativa está organizada desde el club Lecturas Púrpura y dirigida por Carmen Gil Català, quien ha impulsado esta primera edición con el objetivo de crear una red provincial entre clubes de lectura de distintos municipios. Según explica la organizadora, el encuentro ha invitado a grupos de Nules, Grao, Castellón, Borriol, l’Alcora y Vila-real, entre otros puntos de la provincia, y cuenta ya con alrededor de 80 asistentes confirmados.

«Será el Primer Encuentro Provincial de Clubs de Lectura de la provincia de Castellón», señala Gil Català a Mediterráneo, que destaca el respaldo del Ajuntament de Vila-real y del British School of Vila-real en la puesta en marcha de una jornada que aspira a consolidarse como una nueva cita cultural en el calendario literario castellonense.

Mamen Monsoriu y La segunda, eje literario del encuentro

La invitada principal será la escritora valenciana Mamen Monsoriu, autora de la novela La segunda, publicada por Espasa, obra escogida como lectura propuesta para este mes. La jornada se articulará en formato de club de lectura, con participación activa del público, de modo que los asistentes podrán intervenir en la conversación, compartir impresiones y dialogar directamente en torno al libro.

Mamen Monsoriu será una de las protagonistas de este primer encuentro provincial de clubes de lectura de Castellón. / El Mostrador Estudio

El acto se abrirá con la recepción de los participantes y la inauguración institucional a cargo de la concejala de Cultura. A continuación, tendrá lugar la mesa redonda La escritura como diálogo: los clubes de lectura como espacio de difusión literaria, con la participación de Carmen Gil Català, Mamen Monsoriu y de la periodista de 'Mediterráneo' y escritora Mònica Mira.

Durante la sesión se abordará el papel de los clubes de lectura como espacios de mediación cultural, difusión literaria y encuentro intergeneracional. Gil Català avanza que la conversación girará en torno a «las virtudes de los clubes de lectura, su incremento en los últimos años, la lectura como herramienta de integración social» y la novela de Monsoriu, que servirá como punto de partida para el debate.

Una red lectora para la provincia

El encuentro reunirá a clubes y proyectos como Lecturas Púrpura, Cosa y Musas, Lletres Marineres, Biblioteca de l’Alcora, Club de lectura de Lliures, Club de lectura de la UJI, Club de lectura de Borriol y Batidora Ediciones, además de otros grupos invitados pendientes de confirmación.

Más allá de la agenda concreta, la jornada pretende visibilizar una realidad cultural en expansión: los clubes de lectura han dejado de ser únicamente reuniones periódicas en torno a un libro para convertirse en pequeños laboratorios de pensamiento compartido. En ellos se cruzan la literatura, la escucha, la memoria personal y la conversación pública.

En ese sentido, la primera edición del Encuentro Provincial de Clubes de Lectura de Castellón busca poner rostro a una comunidad lectora que ya existe, pero que hasta ahora no contaba con un espacio común de ámbito provincial. La propuesta combina el tono cercano del club de lectura con el formato de encuentro cultural abierto, reforzando la idea de que los libros generan comunidad cuando salen de la lectura individual y se comparten en voz alta.

Firma de ejemplares y encuentro informal

Tras la mesa redonda y el diálogo con el público, a las 13.00 horas está prevista la firma de ejemplares por parte de Mamen Monsoriu. La organización también ofrecerá un piscolabis para los asistentes, con la intención de prolongar la conversación más allá del acto formal.

«Espero tener un gran éxito de convocatoria y llenar la sala», afirma Carmen Gil Català, que concibe esta primera edición como una oportunidad para conectar clubes, lectores y agentes culturales de toda la provincia.

El cartel del encuentro, bajo el lema Comparteix la teua passió pels llibres!, resume visualmente el espíritu de la cita: un mapa de Castellón sembrado de libros abiertos, como si cada club fuera una pequeña puerta de entrada a nuevas lecturas. Una imagen simbólica para una jornada que quiere reivindicar la lectura no solo como hábito cultural, sino como territorio compartido.