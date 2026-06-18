Killus, la banda de Vila-real que triunfa en Francia y tocará en uno de los grandes templos europeos del Metal, el Hellfest

Sabes que empiezas a ser alguien en el mundo del Metal internacional cuando subes al escenario del Hellfest, uno de los festivales europeos más importantes del género, que este año tendrá representación castellonense. Más concretamente, de Vila-real, con la banda Killus.

Casi treinta años después de que empezaran a tocar en conciertos locales con la única ilusión de hacer lo que les gustaba y de sobrevivir a la gran crisis que supuso para tantos grupos la pandemia, Javi Ssagittar (voz), Rukatansky (guitarra), Premutoxx (bajista) y Anhel Stixxc (batería) van a llevar su desgarradora y solvente manera de entender la música por media Europa.

El guitarrista, Rukatansky, Rubén cuando se apagan los focos y callan los micrófonos, habla por el grupo al reconocer que este fin de semana «va a marcar un doble hito para la banda». Porque empezarán en el mencionado Hellfest francés y unas horas después viajarán a Bélgica para actuar en otro de los grandes encuentros del Metal, el Graspop.

—Hacerse un hueco en el mundo de la música no es fácil nunca, pero en los géneros considerados minoritarios, da la impresión de que todavía lo es un poco más. ¿Cómo ha sido para Killus?

—En nuestro caso, como en el de muchas bandas y artistas, está siendo un camino muy largo, muy lento y difícil, aunque no deja de ser un aprendizaje. Empezamos sin saber nada, éramos unos críos que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, nos movíamos por pura ilusión. Entre finales de los 90 y principios de los 2000 nos dedicamos a hacer conciertos locales, hasta que en 2005 decidimos intentar profesionalizarnos y grabar el primer disco. Hicimos nuestra primera gira española con doce fechas y nos estrenamos fuera de la Comunitat Valenciana. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que eso era lo que queríamos hacer, pero en esto somos como un grano de arena en la playa.

—¿Cómo ha sido lo de empezar a tener un nombre en tu país y, de repente, saltar al panorama internacional?

—El género Metal en España es difícil, pero a cabezones no nos gana nadie. A partir de la primera gira, todos los años girábamos en el circuito nacional y a base de estar en movimiento tantos años, empezaba a sonar el nombre. Se nos metió en la mente que si en su día dimos el paso de tocar en toda España, por qué no íbamos a poder hacerlo en Europa. Teníamos claro que esa apuesta triplicaría los gastos, nos obligaba a convertirnos en gestores económicos, en productores, técnicos y managers. Estábamos solos y partíamos de cero, pero fuimos aprendiendo. En 2014 hicimos nuestra primera gira europea con la banda sueca Avatar, veintiocho conciertos, y eso nos posicionó al 100% en el panorama europeo del Metal. De ahí, a estar en el Viñarock, el Resurrection Fest o el Vagos Metal Fest. Fue un punto muy bueno.

—Y a partir de ese momento, se vinieron cambios importantes.

—Sin duda. En 2018, por circunstancias de la vida, tuvimos que sustituir al vocalista y se incorporó Javi Ssagittar, dimos un paso más en la evolución de la banda y… llegó la pandemia. Para Killus, como para todos, supuso pararlo todo y esperar para retormarlo como se pudiera, y fue muy complicado, porque todas las bandas que habían dejado de tocar querían salir. Había un cuello de botella importante, fue como retroceder varios pasos atrás, con lo mucho que nos había costado llegar hasta ahí. Entre 2020 y 2024 fue bastante duro. Tanto que nos planteamos que o la situación cambiaba o igual era el final del proyecto.

Killus, la banda de Vila-real que actuará en dos de los principales festivales europeos de música Metal / MEDITERRÁNEO

—Pero nada más lejos de la realidad. La situación cambió. ¿Cómo fue?, ¿qué pasó para darle la vuelta a esa crisis?

—Fue por varios factores. Por una parte, nuestra mentalidad. En verano del 2024 nos propusimos estar en las giras y festivales del 2025 como fuera o plantearnos acabar, y ese vida o muerte nos hizo cambiar muchos detalles que al final marcaron la diferencia. Por supuesto, tiene mucho que ver con Dermai Management y Eleonora Zoti, una gestora cultural con la que trabajamos desde hace tres años. Ella nos consiguió un concierto en Francia, en un festival del que no habíamos oído hablar nunca en una ciudad que no conocíamos, pero allí que nos fuimos. Entre el público había un chico que se nos acercó y nos preguntó si habíamos tocado alguna vez en el Hellfest, que teníamos nivel de sobra. La sorpresa llegó cuando nos dijo que trabajaba en él y quería que estuviéramos. Esa decisión de ir a un festival pequeño, lo cambió todo.

—¿Qué supone para Killus estar en el Hellfest?

—Desde el momento en que nos anunciaron, se ha generado mucho movimiento. Sobre todo entre gente que no nos conocía, que se ha puesto a indagar. Mucha gente nos ha escrito para decirnos que después de escucharnos o ver nuestros vídeos en redes, quieren vernos en directo. El mismo fin de semana, estaremos en el Graspop belga y, de todo eso, ha venido ahora una gira a finales de año con diecisiete conciertos por toda Europa. Tocaremos con los estadounidenses Wednesday 13 y la banda canadiense The Birthday Massacre. Eso va a suponer un gran paso, volver a hacer una gira europea.

—Estas buenas noticias llegan con nuevo single, Dejà vu. No es una casualidad que salga ahora.

—Para nada. Hemos creado muchas canciones para confeccionar el nuevo disco y tenemos la suerte de poder ir sacando singles para que los seguidores tengan contenido. El año pasado sacamos Burning Out y ahora Déjà vu, que publicamos en una colaboración con la artista francesa SUN. Y sí, tenemos una intención clara. Aunque la música siempre es para todo el público, hemos querido estrenarlo ahora en primicia en el Hellfest, en agradecimiento al público francés. Después de la pandemia es donde más hemos actuado, donde más seguidores tenemos en el extranjero y donde más nos demandan para tocar.

—Y a parte de todas las cosas que os han pasado desde aquellos conciertos en pequeños locales de Castellón, ¿en qué ha cambiado Killus, vuestra música?

—Para nosotros es perfectamente compatible evolucionar y permanecer fieles a nuestros orígenes. Somos cuatro personas que coincidimos en que nos gusta el Metal Industrial, pero cada uno con vertientes diferentes. Cada uno aporta sus ideas y sus gustos, y así nutrimos el estilo de la banda. Javi se unió en el 2018 y Ángel en el 2021, son mentes nuevas con gustos nuevos, han venido a sumar y eso nos parece fantástico. Si escucho los primeros discos, encuentro muchos puntos de conexión, pero hay una evolución, y eso es muy bueno.