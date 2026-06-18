María Acaso llega a Castelló con Imaginària 2026: soberanía visual para aprender a mirar en la era del scroll

María Acaso llega a Castelló en un momento en que mirar se ha convertido casi en una forma de cansancio. Miramos pantallas al despertar, cuerpos filtrados, guerras retransmitidas, anuncios que parecen consejos, vidas ajenas convertidas en escaparate y fotografías que circulan a la velocidad del pulgar. En ese paisaje de estímulos constantes, su presencia en Imaginària 2026 no funciona solo como una actividad cultural dentro de un festival de fotografía: aparece como una pausa crítica, una invitación a preguntarnos qué hacen las imágenes con nosotros cuando creemos que solo las estamos mirando.

La pensadora, docente, escritora y productora cultural madrileña participará en el festival con dos citas consecutivas en Castelló. El viernes 19 de junio, a las 19.00 horas, protagonizará un diálogo abierto en la Llotja del Cànem. Al día siguiente comenzará el taller Soberanía visual, que se desarrollará durante el sábado 20 y el domingo 21 de junio en el Museu de Belles Arts de Castelló. La secuencia tiene algo de programa íntimo y político: primero, pensar la imagen en voz alta; después, ensayar herramientas para recuperar agencia frente a su exceso.

La docente, escritora y productora cultural participa en Imaginària 2026. / Cortesía de María Acaso

Acaso no es una figura cómoda dentro del campo de la educación artística. Tampoco pretende serlo. Su trayectoria se ha construido precisamente contra algunas inercias muy arraigadas: la idea de que aprender consiste en obedecer, la reducción del arte a manualidades, la autoridad incuestionable del aula, el museo entendido como contenedor solemne o la imagen asumida como una superficie inocente. En sus libros, conferencias y proyectos institucionales ha insistido en una intuición que atraviesa toda su obra: lo visual no solo representa el mundo, también lo organiza.

Una biografía contra la pedagogía obediente

Nacida en Madrid en 1970, ha desarrollado una carrera híbrida entre la universidad, la escritura, la mediación cultural y la investigación sobre el lenguaje visual. Formada en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció y doctoró, consolidó su perfil académico en el ámbito de la didáctica de la expresión plástica. Pero su pensamiento no se ha quedado encerrado en la institución universitaria. Al contrario: ha circulado por museos, centros culturales, proyectos latinoamericanos, espacios de formación docente y laboratorios de innovación pedagógica.

Esa condición fronteriza explica buena parte de su influencia. Acaso habla desde la academia, pero desconfía del academicismo. Trabaja con instituciones, pero las somete a crítica. Escribe teoría, pero busca que esa teoría afecte a los cuerpos, a los espacios y a las formas concretas de aprender. Su participación en el colectivo Pedagogías Invisibles y su trabajo en el Área de Educación del Museo Reina Sofía reforzaron una línea de investigación que entiende la mediación no como acompañamiento secundario, sino como una práctica cultural capaz de producir conocimiento.

El 19 de junio María Acaso impartirá una charla abierta en la Llotja del Cànem. / MEDITERRÁNEO

Sus libros han servido para nombrar malestares que muchas personas intuían sin encontrar todavía un lenguaje preciso. En La educación artística no son manualidades, Acaso cuestionó la visión menor y decorativa del arte en la escuela. En rEDUvolution, propuso una transformación profunda del aula tradicional. En Art Thinking, defendió que las artes pueden funcionar como método de conocimiento crítico en cualquier área. Y en Pedagogías invisibles, llevó la sospecha hasta el propio espacio educativo: las mesas, las sillas, la tarima, la luz, los pasillos y la disposición de los cuerpos también enseñan.

Para Acaso, una fila de pupitres mirando hacia una mesa elevada no es solo una organización práctica. Es una imagen de poder. Y, como toda imagen, produce conducta.

Qué significa «soberanía visual»

El concepto que trae ahora a Imaginària condensa muchas de sus preocupaciones recientes. La soberanía visual parte de una analogía clara con la soberanía alimentaria. Si esta defiende el derecho a decidir qué comemos, cómo se produce y bajo qué condiciones, la soberanía visual plantea una pregunta equivalente: ¿quién decide qué imágenes consumimos, con qué ritmo, desde qué intereses y con qué efectos sobre nuestra vida emocional?

La comparación no es retórica. En la cultura digital, las imágenes también alimentan. Alimentan deseos, miedos, expectativas, complejos, formas de éxito, modelos de belleza, fantasías de consumo y relatos sobre lo que una vida debería ser. Una dieta visual basada en cuerpos imposibles, felicidad obligatoria, productividad permanente y violencia espectacularizada no pasa por la subjetividad sin dejar rastro. Educa. Disciplina. Seduce. Agota.

Por eso el taller Soberanía visual no debe entenderse como una clase técnica de fotografía. No se trata de aprender a encuadrar mejor ni de dominar una cámara, sino de detectar los mecanismos de poder que operan en las imágenes contemporáneas. Acaso propone mirar con más conciencia: preguntarse por qué una imagen atrae, hiere, excluye o normaliza; identificar qué cuerpos aparecen y cuáles desaparecen; reconocer qué relatos visuales se repiten hasta parecer naturales.

En tiempos de scroll infinito, esa práctica puede parecer pequeña. Pero quizá ahí reside su potencia: en convertir la mirada en una forma de autocuidado y de resistencia.

Imaginària como pausa frente al scroll

La presencia de María Acaso encaja con el espíritu de Imaginària 2026, un festival que entiende la fotografía no solo como exhibición de obras, sino como espacio de pensamiento. En una edición vinculada a la lentitud y a la atención, su propuesta introduce una pedagogía del freno: detenerse ante las imágenes, discutirlas, desmontarlas, preguntarse qué vida promueven y qué vida dejan fuera.

La fotografía, en este contexto, deja de ser únicamente una técnica o un lenguaje artístico. Se convierte en una zona de conflicto cultural. Cada imagen participa de una economía de la atención. Cada encuadre decide. Cada ausencia pesa. Cada repetición construye mundo. Acaso llega a Castelló para insistir en que no basta con producir imágenes: también hay que aprender a defenderse de ellas, a elegirlas, a metabolizarlas y, cuando sea necesario, a desobedecerlas.

Su figura permite conectar debates que a menudo circulan por separado: educación artística, feminismo, museos, cultura digital, salud mental, algoritmos, consumo visual y política de los cuerpos. Esa es una de las razones por las que su pensamiento genera adhesiones y críticas. Para quienes la siguen, ha abierto caminos para devolver deseo, emoción y pensamiento crítico a la educación. Para sus detractores, su apuesta por la experiencia y la sensibilidad puede correr el riesgo de desplazar el rigor clásico. En todo caso, la discusión confirma algo: Acaso ocupa un lugar relevante porque toca zonas sensibles de la cultura contemporánea.

Mirar no es gratis

La llegada de María Acaso a Castelló invita a asumir una idea incómoda: mirar no es gratis. Cada imagen deja una marca, aunque sea mínima. Algunas amplían el mundo; otras lo estrechan. Algunas permiten imaginar vidas distintas; otras devuelven una versión empobrecida de lo que deberíamos ser. Algunas abren preguntas; otras nos entrenan para obedecer sin darnos cuenta.

Por eso la soberanía visual no es un concepto reservado a especialistas en arte, fotografía o pedagogía. Afecta a cualquiera que use redes sociales, lea noticias, visite museos, consuma publicidad, enseñe, aprenda, fotografíe o se mire al espejo después de haber mirado demasiadas pantallas.

En Imaginària 2026, Acaso no llega para ofrecer una consigna fácil ni una receta de higiene digital. Llega para abrir una grieta en el automatismo visual contemporáneo. Para recordar que las imágenes no solo se ven: también nos ven, nos ordenan, nos aceleran y nos educan. Y que quizá, en medio del ruido, aprender a mirar despacio sea una forma de recuperar soberanía.