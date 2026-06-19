Metrika convierte el Sónar en una misa oscura de perreo: Castellón ya tiene nueva reina del caos

Metrika llegó al Sónar y no hizo falta que nadie explicara demasiado de qué iba la cosa. Bastaron los primeros graves, la actitud de estatua peligrosa y ese imaginario entre muñeca rota, vampira pop y santa expulsada del altar para entender que el concierto de este 18 de junio en Barcelona no era solo una actuación más dentro del festival: era una declaración de guerra estética.

La artista de Castellón se plantó en el SonarPark con un directo de reggaetón oscuro, trap digital y descaro de club a las tantas, aunque todavía quedara tarde por delante. En un Sónar 2026 que ha estrenado nueva piel en Fira Gran Via, Metrika funcionó como glitch perfecto dentro del sistema: incómoda, hipnótica, física y con el punto justo de peligro para que el público no supiera si estaba ante un concierto, una performance o una invocación colectiva.

De Castellón al SonarPark: el underground también sabe morder

Su salto al Sónar no es casualidad ni golpe de suerte. Metrika lleva tiempo construyendo un universo propio, hecho de barras explícitas, sexualidad sin pedir perdón, estética bimbo-macabra y un feminismo que no viene envuelto en papel de regalo, sino con colmillos.

Metrika en su actuación este 18 de junio en el Sónar de Barcelona. / NereaColl / BravaStudio

En directo, esa identidad gana músculo. La castellonense no necesita correr de punta a punta del escenario para imponerse. Le basta con ocupar el centro, mirar, dejar que los graves hagan el trabajo sucio y convertir cada tema en una especie de ritual de autoestima tóxica, deseo y revancha.

Sonaron armas conocidas de su repertorio como ‘Culo con culo’, ‘Al gimnasio en tacones’, ‘Una Bimbo por Madrid’ o ‘Conejita Playboy’, canciones que sobre el papel ya tienen vocación de meme, pero que en vivo funcionan como contraseña generacional. No se cantan: se sueltan como si fueran audios de WhatsApp enviados a las cuatro de la mañana después de bloquear a alguien.

‘Demonias Muñecas’: el nuevo hechizo ya tiene pista de baile

El concierto llegaba apenas unos días después del lanzamiento de Demonias Muñecas, el single con el que Metrika ha abierto oficialmente su nueva era musical. Y se notó. La canción encaja en su imaginario como una uña postiza afilada: reggaetón de los dos mil pasado por un filtro oscuro, pegajoso y venenoso, con esa mezcla de belleza, exceso y amenaza que ya es marca de la casa.

El tema sirve como puerta de entrada a ‘La Orden’, su próximo disco, previsto para finales de año. Si la previa ya avisaba de que Metrika venía dispuesta a levantar una secta pop desde la periferia, su paso por el Sónar lo confirmó con luces de neón: la liturgia ha empezado y las fieles ya están dentro.

Porque lo de Metrika no va solo de canciones. Va de lenguaje, de códigos, de comunidad. Sus fans, esas “zorras fieles” que han abrazado el personaje sin ironía y con orgullo, entienden que detrás del exceso hay una propuesta muy clara: apropiarse de todo aquello que antes se usaba como insulto y convertirlo en uniforme de combate.

Una Bad Gyal más cruda, una La Zowi más gótica, una Metrika sin comparación

Las comparaciones están ahí porque el mapa existe: Bad Gyal, La Zowi, el reggaetón como territorio de poder femenino, el trap como herramienta de provocación. Pero Metrika juega en una esquina más turbia, menos pulida, más de sótano con humo que de pasarela.

Metrika apareció como una anomalía perfectamente programada en la primera jornada del festival de música electrónica y urbana. / NereaColl / BravaStudio

Su voz, filtrada y atravesada por la producción, no siempre busca la claridad: busca impacto. Y en el Sónar eso tuvo sentido. Entre electrónica de vanguardia, instalaciones inmersivas y público acostumbrado a que el futuro suene raro, Metrika apareció como una anomalía perfectamente programada. Una artista urbana que no intenta domesticarse para entrar en el festival, sino que obliga al festival a abrirle hueco a su propia oscuridad.

Castellón ya no mira desde la barrera

Hay algo especialmente potente en ver a una artista de Castellón ocupar un escenario del Sónar con esa seguridad. Durante años, la narrativa de la música urbana española parecía escrita desde los grandes centros: Madrid, Barcelona, algún satélite puntual y poco más. Metrika rompe esa lógica desde la periferia, sin complejo y sin disfrazarse de otra cosa.

Su concierto del 18 de junio no fue un simple «mira qué lejos ha llegado». Fue más bien un «ya era hora de que mirarais hacia aquí». Y eso, para la escena castellonense, pesa. Porque Metrika no se presenta como promesa educada ni como artista emergente de manual. Se presenta como criatura completa: incómoda, excesiva, viralizable, contradictoria y tremendamente actual.

La orden ya está dictada

El debut de Metrika en el Sónar dejó una imagen clara: una artista que entiende el escenario como altar, la estética como arma y la provocación como idioma nativo. En una tarde de jueves marcada por el estreno del nuevo formato del festival, ella puso la nota más sucia, pegajosa y adictiva.

Ni santa, ni sumisa, ni decorativa. Metrika llegó al Sónar, soltó el hechizo y se fue dejando una sensación difícil de borrar: el futuro del urbano español también puede oler a laca, sombra negra y periferia.

Y sí: Castellón ya tiene reina del caos. Que se aparten, llegaron las muñecas.