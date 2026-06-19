Estrella Morente lleva el eco de los Morente al Castillo de Onda: cinco claves para escuchar su concierto en Íntims al Castell

Onda se prepara para una de las citas más intensas de la tercera edición de Íntims al Castell. Este sábado 20 de junio, a las 22.00 horas, Estrella Morente subirá al escenario del Castillo de las 300 Torres para protagonizar una velada de flamenco contemporáneo en pequeño formato, de esas que parecen pensadas para que la voz no se escuche solo: también se vea rebotar contra la piedra.

El ciclo, que durante este mes reúne nombres como Valeria Castro y Revólver, ha encontrado en el castillo ondense algo más que un recinto escénico. El enclave patrimonial funciona como una cámara de resonancia: historia, cercanía, aforo limitado y una relación directa entre artista y público. En ese marco, la presencia de Morente tiene un valor añadido. No llega únicamente una de las voces esenciales del flamenco actual; llega una artista que pertenece a una familia que ha ensanchado los márgenes del género.

Estrella Morente, en una foto promocional / MEDITERRÁNEO

Estrella Morente, hija del cantaor Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, representa una forma de entender el flamenco en la que tradición y libertad no se contradicen. Su cante puede mirar a La Niña de los Peines, a Camarón o a Pepe Marchena, pero también al cine, a la canción popular, al jazz, a la copla o al repertorio latinoamericano. Esa amplitud explica por qué su concierto en Onda se lee como algo más que una actuación: es una conversación entre memoria, territorio y presente.

Castellón, Cohen y Morente: una conexión que viene del FIB

La provincia de Castellón guarda una página muy particular en la historia reciente de los Morente. En 2008, el Festival Internacional de Benicàssim vivió una de esas noches que después se cuentan como leyenda. Leonard Cohen pasó por el Escenario Verde y, tras él, Enrique Morente prolongó la emoción con un recital que avanzó desde el cuadro flamenco hacia la sacudida eléctrica de Lagartija Nick.

No fue un simple cruce de horarios ilustres. Era el eco natural de Omega, aquel disco que Morente grabó con Lagartija Nick en 1996 y que unió a Federico García Lorca, Leonard Cohen, el rock y el cante jondo en una obra que aún hoy sigue pareciendo futurista. En Benicàssim, ese hilo se tensó de nuevo ante miles de personas. Y allí apareció también Estrella, acompañando a su padre en “Manhattan”, una de las piezas cohenianas que el universo Morente llevó al territorio del flamenco impuro.

Por eso, su llegada ahora a Onda tiene algo de regreso simbólico. Del gran festival frente al mar al castillo íntimo del interior; de la electricidad del FIB a la proximidad de Íntims al Castell; del rugido de Omega al pulso desnudo de una voz que sabe habitar el silencio.

Cinco cosas que quizá no sabías de Estrella Morente

1. Su vínculo con Castellón ya estaba escrito en clave Cohen.

Antes de esta cita en Onda, Estrella Morente ya había formado parte de una de las noches más recordadas de la música en la provincia: el FIB 2008, cuando el universo de Enrique Morente dialogó, casi de tú a tú, con Leonard Cohen.

2. Su voz llegó al gran público a través de Pedro Almodóvar.

Muchos espectadores descubrieron su timbre sin verla en pantalla. En Volver, Penélope Cruz interpreta la escena, pero la voz que canta el tango convertido en emoción flamenca es la de Estrella Morente. Desde entonces, esa versión se ha convertido en una de las canciones más asociadas al cine español reciente.

3. Creció en una casa donde el flamenco era raíz, pero no frontera.

Ser hija de Enrique Morente no significa solo heredar un apellido. Significa crecer en una idea del arte donde el cante podía conversar con la poesía, la música clásica, el rock o la experimentación. Estrella ha mantenido esa herencia con naturalidad: canta desde la tradición, pero no se queda quieta dentro de ella.

4. Su carrera empezó con impacto discográfico.

Su primer disco, Mi cante y un poema, la situó rápidamente como una voz propia y recibió una acogida excepcional. Después llegaron trabajos como Calle del aire, Mujeres, Autorretrato, Copla o Leo, que han ido construyendo una trayectoria marcada por el respeto al cante y la búsqueda de nuevos colores.

5. Su cante no cabe en una sola etiqueta.

Aunque se la mencione como una de las grandes figuras del flamenco contemporáneo, Estrella Morente ha explorado la copla, la canción, el jazz, los homenajes a voces femeninas universales y el diálogo con pianistas, guitarristas y bandas. Esa elasticidad no la aleja del flamenco: lo expande.

Una artista para escuchar de cerca

Íntims al Castell parece un formato hecho a medida para una cantaora como Estrella Morente. En grandes escenarios, su voz puede imponerse con una presencia casi monumental; en espacios reducidos, en cambio, gana otra dimensión. Se perciben los matices, las respiraciones, los silencios antes del remate, la forma en que una palabra puede abrirse por dentro.

El Castillo de Onda añade a esa escucha una capa patrimonial. Conocido como el Castillo de las 300 Torres, el recinto conserva la memoria de la Onda musulmana, de la ciudad fortificada y de siglos de historia levantados sobre la piedra. En ese entorno, el flamenco no llega como adorno cultural, sino como un lenguaje capaz de activar el lugar: un cante antiguo en una fortaleza antigua, pero con una artista que no canta desde la postal, sino desde el presente.

El flamenco como memoria viva

La cita de este sábado no debería leerse solo como «un concierto de Estrella Morente en Castellón». Es también una oportunidad para recordar cómo el flamenco contemporáneo se ha construido a partir de cruces inesperados. Enrique Morente lo hizo con Lorca, Cohen y Lagartija Nick. Estrella lo continúa desde otro lugar: con una voz reconocible, una elegancia escénica muy personal y una libertad artística que le permite pasar del cante grande a la canción popular sin perder identidad.

Onda, con Íntims al Castell, propone precisamente eso: escuchar a grandes artistas en un espacio donde la distancia se reduce y la experiencia pesa tanto como el cartel. Y Estrella Morente, que pertenece a una estirpe acostumbrada a convertir cada escenario en territorio emocional, llega con una conexión castellonense que conviene recordar.

Hace casi dos décadas, el apellido Morente dejó una huella profunda en Benicàssim, en una noche compartida con la sombra luminosa de Leonard Cohen. Este 20 de junio, ese eco viajará hasta el Castillo de las 300 Torres. Más íntimo, más cercano, quizá más secreto. Pero con la misma pregunta flotando en el aire: qué ocurre cuando una voz flamenca canta como si el pasado acabara de suceder.