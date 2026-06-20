El thriller 'Els altres focs' convierte varios pueblos de Castellón en escenario de cine: conoce cuáles son

El rodaje de Els altres focs ya está en marcha en la Comunitat Valenciana, pero el mapa real de la película tiene un centro de gravedad muy concreto: la provincia de Castellón. El nuevo largometraje dirigido por Iván Fernández de Córdoba y producido por PTMedia Cine y TV está desplegando buena parte de su producción en localizaciones castellonenses, un dato que refuerza el peso del territorio en una película atravesada por el paisaje, los incendios forestales y las heridas emocionales que deja el fuego.

Eusebio Díaz Manero, director de producción de PTMedia Cine y TV, explica a Mediterráneo que el equipo trabajará «tres semanas en localidades de Castellón» y que ha realizado «cinco jornadas en la provincia de Valencia». La diferencia no es menor: el grueso del rodaje se concentra en Castellón, donde la película encuentra una geografía rural y natural especialmente vinculada al relato que quiere contar.

El rodaje de la película 'Els altres focs' se desarrolla mayoritariamente en la provincia de Castellón. / PTMedia

Las localizaciones confirmadas en la provincia son Sot de Ferrer, Castellnovo, Jérica, Eslida y Navajas. Aín llegó a estar sobre la mesa durante la preparación, pero finalmente no forma parte del plan definitivo de rodaje. El resultado es una película que, más allá de presentarse como una producción valenciana, se apoya de forma muy significativa en escenarios castellonenses, con el Alto Palancia y la Serra d’Espadà como territorios especialmente reconocibles para el espectador local.

Un thriller emocional entre incendios forestales

Els altres focs se define como un thriller emocional ambientado en el entorno de los incendios forestales. La historia sigue a Júlia, una agente forestal que intenta resolver las dudas que rodean la muerte de su marido durante un devastador incendio ocurrido el verano anterior. Desde esa premisa, la película combina suspense, duelo, memoria y una mirada humana sobre las consecuencias medioambientales y personales del fuego.

Sot de Ferrer, Castellnovo, Jérica, Navajas y Eslida son las localizaciones de este filme que dirige Iván Fernández de Córdoba. / PTMedia

El proyecto está dirigido por Iván Fernández de Córdoba y cuenta con guion del propio cineasta junto a Sergio Serrano. La producción ejecutiva corre a cargo de Ángel Raga, la banda sonora original es de Mario Pina y la dirección de fotografía está firmada por Hernán Pérez. El reparto principal está encabezado por María Almudéver, Abdelatif Hwidar, Enric Benavent y Nacho Fresneda, junto a los jóvenes intérpretes Mel·lina Algarra y Pau Luna.

La película cuenta además con el apoyo del Institut Valencià de Cultura y À Punt Mèdia, dentro de una línea de producción que refuerza el audiovisual valenciano desde historias con identidad territorial y proyección más allá de la Comunitat Valenciana.

Sergio Caballero, presencia castellonense en el reparto

Uno de los nombres que añade lectura castellonense al proyecto es Sergio Caballero. El actor de Vila-real tiene “un papel pequeño pero importante” en la película, confirma Eusebio Díaz Manero. La presencia de Caballero no es solo un detalle de reparto: supone la incorporación de uno de los intérpretes más reconocibles de la provincia de Castellón, con una trayectoria amplia en teatro, televisión y cine.

El actor vila-realense Sergio Caballero, junto a Iván Fernández de Córdoba y Sergio Serrano durante el rodaje. / MEDITERRÁNEO

Caballero ha desarrollado una carrera especialmente vinculada a las artes escénicas valencianas, aunque también ha sido un rostro habitual para varias generaciones de espectadores por sus trabajos en televisión. Su participación en Els altres focs conecta la película con una tradición actoral castellonense que no siempre recibe la visibilidad que merece dentro del relato audiovisual valenciano.

En un proyecto donde el paisaje de Castellón tiene un papel decisivo, la presencia de un intérprete vila-realense como Sergio Caballero aporta otra capa de pertenencia: la del talento local que se suma a una producción rodada, en gran medida, sobre el propio territorio.

Sergio Serrano, un guionista segorbino en la escritura

La película también tiene acento castellonense desde el guion. Els altres focs está coescrita por Sergio Serrano, dramaturgo, director y guionista segorbino. Su nombre ha ganado peso en la escena valenciana reciente gracias a trabajos teatrales como La mancha, producción propia del Institut Valencià de Cultura, y a una trayectoria ligada a la escritura dramática y audiovisual.

Sergio Serrano es uno de los autores y directores teatrales con mayor proyección en la actualidad. / Lola Flor

La incorporación de Serrano al libreto de Els altres focs permite leer el proyecto no solo como un rodaje en Castellón, sino como una película en la que el talento creativo de la provincia participa en la construcción narrativa. En una historia donde la memoria, el territorio y las heridas invisibles son elementos centrales, la escritura de Serrano encaja con una sensibilidad ya presente en su obra teatral: personajes atravesados por lo que callan, por lo que temen y por aquello que todavía esperan transformar.

Castellón como paisaje narrativo

El interés de Els altres focs no está únicamente en que se ruede en municipios de Castellón, sino en cómo esas localizaciones pueden dialogar con el fondo de la historia. Sot de Ferrer, Castellnovo, Jérica, Eslida y Navajas no funcionan como simples decorados: son espacios de interior, naturaleza, piedra, montaña y memoria rural que conectan con el imaginario de los incendios forestales y con la vulnerabilidad del paisaje mediterráneo.

En los últimos años, la provincia de Castellón ha ido reclamando mayor presencia como plató natural para producciones audiovisuales. Su diversidad de paisajes —pueblos de interior, sierras, ríos, barrancos, bosques y cascos históricos— ofrece un potencial narrativo que todavía tiene margen de crecimiento en el cine y la televisión. Els altres focs se suma a esa línea al situar el foco en localizaciones que no siempre ocupan el primer plano mediático, pero que poseen una fuerza visual evidente.

Una película valenciana con raíz castellonense

El rodaje de Els altres focs confirma la capacidad de la provincia de Castellón para acoger producciones cinematográficas con ambición artística e industrial. La película de Iván Fernández de Córdoba llega respaldada por PTMedia, el IVC y À Punt Mèdia, pero encuentra en Castellón una parte esencial de su identidad visual y territorial.

Con tres semanas de trabajo en municipios castellonenses frente a cinco jornadas en la provincia de Valencia, la producción deja una lectura clara: Els altres focs será una película valenciana, sí, pero con una raíz profundamente castellonense. A sus paisajes se suma además el talento de Sergio Caballero desde la interpretación y de Sergio Serrano desde la escritura, dos nombres de la provincia que ayudan a completar el mapa emocional y creativo de un thriller donde el fuego no solo arrasa el monte, sino también la memoria de quienes sobreviven a él.