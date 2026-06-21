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De 'Leeinfluencers' a 'Entre libros': Benicàssim celebra su ciclo literario veraniego con nuevas miradas

Desde finales de junio hasta finales de agosto, Villa Ana acogerá diez encuentros con autores, editores y divulgadores culturales

Rosario Raro, Juan Tallón, Marta Jiménez Serrano, Pablo Ortiz de Zárate, María Belmonte y Carlos Rod son algunos de los protagonistas de 'Entre libros' 2026.

Rosario Raro, Juan Tallón, Marta Jiménez Serrano, Pablo Ortiz de Zárate, María Belmonte y Carlos Rod son algunos de los protagonistas de 'Entre libros' 2026. / MEDITERRÁNEO

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Eric Gras

Eric Gras

Benicàssim vuelve a mirar al mar desde los libros. El Espai Cultural de la Mar Villa Ana acogerá este verano una nueva edición del ciclo que, tras nacer como ¿Qué leen nuestros escritores? y consolidarse después bajo el nombre de Leeinfluencers, adopta en 2026 una nueva denominación: Entre libros. El cambio de título no modifica la esencia de una propuesta que desde 2019 invita a escritores, editores, artistas, divulgadores y pensadores a compartir no solo su obra, sino las lecturas que los han formado.

Organizado por el Ayuntamiento de Benicàssim, a través de Benicàssim Cultura y Villa Ana, con la colaboración de la librería Noviembre, el ciclo mantiene una idea sencilla y poderosa: quien crea historias también recomienda historias. Cada encuentro desplaza el foco de la promoción personal a la biblioteca íntima de los invitados. No se trata únicamente de hablar de novedades editoriales, sino de descubrir qué libros han abierto caminos o cambiado una mirada. En tiempos dominados por la prisa y el ruido, Entre libros propone algo excepcional: sentarse a escuchar con calma.

La programación se celebrará todos los lunes, a las 20.00 horas, del 29 de junio al 31 de agosto. Serán diez citas en Villa Ana que compondrán un mapa plural de la cultura contemporánea: novela histórica, cómic, divulgación feminista, literatura de viajes, edición independiente, arte, narrativa, poesía, traducción y filosofía. La variedad confirma una de las señas de identidad del ciclo: leer no significa solo entrar en una novela, sino interpretar el mundo desde muchas formas de conocimiento.

Benicàssim invita un verano más a descubrir numerosas lecturas recomendadas por voces reconocidas de la cultura.

Benicàssim invita un verano más a descubrir numerosas lecturas recomendadas por voces reconocidas de la cultura. / MEDITERRÁNEO

¡Apunten fechas!

La primera sesión, el 29 de junio, estará protagonizada por la escritora castellonense Rosario Raro, reconocida por novelas como Volver a Canfranc, La huella de una carta, El cielo sobre Canfranc, Prohibida en Normandía o La novia de la paz, con la que fue galardonada con el Premio Azorín. Su literatura combina investigación histórica y emoción narrativa, y convierte la memoria colectiva en destino personal. En un ciclo dedicado a las recomendaciones, Raro representa una manera de leer que excava en el pasado para devolverle espesor humano.

El 6 de julio será el turno de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou, referentes de la novela gráfica española. Obras como Una posibilidad, Cuando no sabes qué decir, María la Jabalina o El día 3 han demostrado que el cómic puede abordar la memoria, el dolor y la dignidad con delicadeza. Su presencia recuerda que las historias también se leen a través de la imagen, la línea y el silencio de una viñeta.

El 13 de julio participará Sandra Ferrer Valero, divulgadora especializada en historia de las mujeres. Libros como Mujeres silenciadas en la Edad Media, Pioneras del feminismo, La revolución de las invisibles o El taller de Artemisa rescatan vidas apartadas del relato oficial. Su trabajo convierte la divulgación en una forma de reparación: recomendar lecturas, en su caso, también significa devolver nombres a la historia.

Cartel de la nueva edición del ciclo literario que organiza el Ayuntamiento de Benicàssim en Villa Ana.

Cartel de la nueva edición del ciclo literario que organiza el Ayuntamiento de Benicàssim en Villa Ana. / MEDITERRÁNEO

La escritora María Belmonte llegará el 20 de julio con una obra marcada por el viaje, la contemplación y el Mediterráneo. En títulos como Peregrinos de la belleza, Los senderos del mar o En tierra de Dioniso, todos ellos publicados en el prestigioso sello Acantilado, caminar, mirar y leer forman parte de una misma experiencia. Su presencia parece natural para un ciclo que entiende la lectura como forma de habitar el paisaje.

El 27 de julio intervendrá Carlos Rod, dramaturgo y editor de La Uña Rota, sello que recibió en 2025 el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural. Su participación aportará la mirada de quien trabaja para que ciertos libros existan y encuentren lectores. Editar, en este contexto, aparece como una apuesta cultural: seleccionar, acompañar, arriesgar y defender una idea de literatura que no siempre coincide con las reglas del mercado.

Más nombres propios

El 3 de agosto será el turno de Pablo Ortiz de Zárate, divulgador del arte y creador de un proyecto centrado en la relación entre las imágenes y el bienestar emocional. Su propuesta invita a mirar los cuadros con atención lenta. Ampliará el sentido del ciclo hacia otra lectura posible: la de lo visible.

El 10 de agosto llegará Juan Tallón, escritor y periodista gallego, columnista de Prensa Ibérica, autor de Rewind, Obra maestra, El mejor del mundo o Mil cosas. Su literatura combina humor oblicuo, melancolía y lucidez para explorar desapariciones, accidentes, deseos y desconciertos contemporáneos. Sus recomendaciones permitirán asomarse a las lecturas que alimentan una voz narrativa tan precisa como inesperada.

El 17 de agosto participará Marta Jiménez Serrano, poeta y narradora, autora de La edad ligera, Los nombres propios, No todo el mundo y Oxígeno. Su obra aborda vínculos, pérdidas, amistad, crecimiento y fragilidad cotidiana sin renunciar a la exigencia formal. Su presencia reivindica lo íntimo como un territorio literario mayor.

El 24 de agosto será la cita con Montserrat Villar, poeta, filóloga, traductora y activista cultural. Su trayectoria incorpora una dimensión esencial: la literatura como puente entre lenguas. Traducir, escribir y leer aparecen en su caso como ejercicios de escucha y hospitalidad. Y el ciclo concluirá el 31 de agosto con Juan Evaristo Valls Boix, filósofo y ensayista atento a la prisa, la productividad y la necesidad de recuperar espacios de vida no colonizados por la utilidad inmediata. Su cierre dará al programa una pregunta de fondo: para qué leemos, si no es también para vivir de otra manera.

Noticias relacionadas y más

Con Entre libros, Benicàssim consolida una tradición estival que ha reunido desde 2019 a numerosas voces de la literatura, el arte, el pensamiento y la divulgación. Tres nombres distintos han acompañado el proyecto, pero la vocación sigue intacta: convertir la recomendación literaria en una conversación pública, frente al mar, entre quienes escriben y quienes leen.

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