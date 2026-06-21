La zarzuela de José Serrano desembarca en Segorbe con 'Les Arts Volant', única parada en Castellón

La lírica volverá este año a bajar del mármol de los grandes auditorios para subirse a un camión. Y, en la provincia de Castellón, hará parada con nombre propio: Segorbe. La décima edición de Les Arts Volant, el proyecto itinerante del Palau de les Arts Reina Sofía, llevará el próximo 30 de septiembre, a las 22.00 horas, a la capital del Alto Palancia el espectáculo Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió, una producción de nueva creación que supone, además, el primer desembarco de la zarzuela en esta iniciativa nacida para convertir plazas y barrios en teatros al aire libre.

Única función en Castellón

La cita segorbina será la única función programada este año en territorio castellonense dentro del circuito autonómico impulsado por la Generalitat valenciana. Ese dato concede a la parada un valor especial: no se trata solo de añadir una fecha a la gira, sino de situar a Castellón en el mapa de un proyecto que se ha consolidado como una de las herramientas más visibles de descentralización cultural de Les Arts. El camión-escenario llegará después de haber recorrido municipios valencianos y alicantinos, y antes de que la gira concluya en los barrios de València.

José Luis Moreno, edil de Cultura del Ayuntamiento de València, Jesús Iglesias Noriega, director artístico de Les Arts, Marta Alonso, secretaria autonómica de Cultura, y Francisco Teruel, diputado de Cultura de Valencia. / Miguel Lorenzo

El montaje gira alrededor de la música de José Serrano, el maestro de Sueca, uno de los grandes nombres valencianos del teatro lírico. Enrique Viana firma la idea original, la dramaturgia, la dirección de escena y el vestuario de una propuesta concebida con el pulso de los sainetes en un acto de principios del siglo XX: humor directo, escenas breves, personajes reconocibles y una vitalidad teatral pensada para conectar con públicos de todas las edades. La escenografía es de Daniel Bianco y la coreografía, de Cristina Arias.

Un icono de nuestra música

La elección de Serrano no es casual. Autor de títulos populares como La canción del olvido, La reina mora o Los claveles, y compositor del himno que acabaría convirtiéndose en oficial de la Comunitat Valenciana, Serrano representa una manera de entender la música escénica muy pegada a la calle, al melodismo y a la emoción colectiva. Les Arts Volant recupera ahora ese espíritu en formato de cercanía: romanzas y números de conjunto al servicio de una trama amable, festiva y de sabor valenciano.

Para Segorbe, la llegada del camión tiene una lectura particularmente simbólica. La ciudad, sede histórica y episcopal, capital comarcal y puerta cultural del Alto Palancia, está acostumbrada a que la memoria ocupe sus calles: de la catedral y el acueducto medieval a las torres de la muralla, del Museo del Aceite a una Entrada de Toros y Caballos reconocida internacionalmente. En ese paisaje patrimonial, la zarzuela no aterriza como un cuerpo extraño, sino como una celebración popular más, capaz de dialogar con una plaza, con una noche de final de septiembre y con un público que quizá no acudiría con la misma facilidad a una sala operística.

Ese es, precisamente, el sentido de Les Arts Volant. El proyecto nació para llevar la lírica allí donde no siempre existen los recursos técnicos, los equipamientos o la programación estable para acoger una producción de estas características. El gran camión se transforma en escenario al llegar al municipio y permite ofrecer funciones en directo, con intérpretes del Centre de Perfeccionament de Les Arts y acompañamiento al piano. La fórmula ha demostrado que la excelencia artística no está reñida con la proximidad ni con el acceso libre.

25 funciones en total

La gira de 2026 arrancó el pasado viernes, 19 de junio, en Alginet y suma 25 funciones entre junio, julio, septiembre y octubre. La Diputación de Valencia financia catorce representaciones en su provincia; la Generalitat amplía el recorrido a Orihuela, La Vila Joiosa, Elche, Finestrat y Segorbe; y el Ayuntamiento de València cerrará la programación con seis sesiones en barrios de la ciudad dentro de Cultura als barris.

Cartel de la gira 'Les Arts Volant' 2026. / MEDITERRÁNEO

En clave castellonense, la noticia es clara: por una noche, Segorbe no será solo escenario patrimonial, sino también escenario lírico. Y el Alto Palancia escuchará a José Serrano como seguramente él habría querido: sin solemnidades excesivas, con humor, con música reconocible y con la plaza convertida en el patio de butacas de todos, sin barreras, sin etiqueta y con acento plenamente valenciano propio.