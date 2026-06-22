XIV Festival de Jazz y Músicas del Mundo de Segorbe: cuatro conciertos para cerrar junio y abrir el verano
La capital del Alto Palancia celebrará del 26 al 28 de junio el certamen musical con un programa que abarca desde el dixieland hasta el flamenco-jazz.
Segorbe pondrá el broche musical al mes de junio con la XIV edición del Festival de Jazz y Músicas del Mundo “Ciudad de Segorbe”, una cita que del 26 al 28 de junio llevará la música en directo a varios espacios emblemáticos de la localidad. El Ayuntamiento abre así el verano con una programación pensada para todos los públicos y con un recorrido sonoro que viajará del dixieland al flamenco-jazz, de la big band al soul-jazz, el funk y el boogaloo.
La capital del Alto Palancia volverá a convertir sus calles, plazas y jardines en escenario urbano. La propuesta combina pasacalles, conciertos nocturnos y una actuación matinal de domingo, reforzando el carácter abierto, cercano y participativo de un festival que ya forma parte de la agenda cultural estival de Segorbe.
Un arranque al estilo New Orleans
El festival comenzará el viernes, 26 de junio, a las 20.00 horas, con el tradicional pasacalle de la Bibap-Dixieland, que recorrerá el trayecto desde el Botánico Pau hasta la plaza de la Cueva Santa. El formato, inspirado en las bandas callejeras de New Orleans, llevará el jazz a pie de calle y servirá como llamada festiva para abrir un fin de semana marcado por la música en vivo.
Esa misma noche, a las 23.00 horas, la plaza Alto Palancia acogerá el concierto de Oleándole, una propuesta que une dos lenguajes de raíces profundas: el jazz y el flamenco. La mezcla de improvisación, compás, cante, baile y riqueza armónica aportará al cartel una de sus miradas más mestizas, en sintonía con el espíritu de las músicas del mundo.
La BIBAP Alto Palancia Bigband, protagonista del sábado
La programación continuará el sábado 27, a las 23.00 horas, con el concierto de la BIBAP Alto Palancia Bigband en el Jardín Botánico Pau. La formación, vinculada a la divulgación del jazz, el swing y la música de big band en la comarca, llenará de luz y sonido uno de los espacios más reconocibles de Segorbe.
La presencia de la BIBAP refuerza el vínculo del festival con el talento musical del Alto Palancia y con una forma de entender el jazz como experiencia colectiva: sección de metales, ritmo, arreglos, energía escénica y una sonoridad pensada para disfrutar al aire libre en una noche de verano.
Soul-jazz, funk y boogaloo para cerrar el festival
El 28 de junio, a las 12.30 horas, la Glorieta Municipal será el escenario del concierto de The Prototype Organ Trio. La formación ofrecerá un recorrido por grandes temas del soul-jazz, el funk y el boogaloo, estilos ligados al groove, al órgano Hammond y a la tradición más bailable del jazz moderno.
Con esta actuación matinal, el festival cerrará tres días de programación con una propuesta luminosa y familiar, ideal para despedir el mes de junio con música en directo y ambiente de calle.
Programación del XIV Festival de Jazz y Músicas del Mundo 'Ciudad de Segorbe'
Viernes 26 de junio
- 20.00 h. Pasacalle al estilo New Orleans de la Bibap-Dixieland. Recorrido desde el Botánico Pau hasta la plaza de la Cueva Santa.
- 23.00 h. Concierto de Oleándole en la plaza Alto Palancia. Jazz y flamenco en diálogo.
Sábado 27 de junio
- 23.00 h. Concierto de la BIBAP Alto Palancia Bigband en el Jardín Botánico Pau.
Domingo 28 de junio
- 12.30 h. Concierto de The Prototype Organ Trio en la Glorieta Municipal. Soul-jazz, funk y boogaloo.
Segorbe, música y ciudad
Más allá de la agenda de conciertos, el Festival de Jazz y Músicas del Mundo refuerza la imagen de Segorbe como ciudad cultural y destino de interior. Su patrimonio histórico, sus plazas, sus jardines y su vida social se integran durante tres jornadas en una experiencia musical que invita tanto a vecinos como a visitantes a recorrer la ciudad de otra manera: siguiendo el ritmo.
«La propuesta de conciertos y eventos que este año componen nuestro Festival de Jazz y Músicas del Mundo es todo un acierto y desde el Ayuntamiento esperamos que la población en general disfrute al máximo de la música, que tanto nos enriquece», ha manifestado la concejala de Cultura, Marisa López.
Con cuatro actuaciones repartidas en tres días, el XIV Festival de Jazz y Músicas del Mundo 'Ciudad de Segorbe' se presenta como el colofón cultural del mes de junio y como una de las primeras grandes citas musicales del verano en el Alto Palancia.
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