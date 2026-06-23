Carlos Rivera, en Castelló: «España me ha aceptado y me ha adoptado de alguna manera»

Carlos Rivera vuelve a España mirando de frente a México. Después de celebrar dos décadas de carrera, el artista de Huamantla regresa con ¡Vida México! Tour, un espectáculo que combina los grandes temas que han marcado su trayectoria con una segunda parte concebida como una auténtica fiesta mexicana. El 26 de junio hará parada en la plaza de toros de Castelló, una de las citas de una gira que confirma el vínculo cada vez más sólido del cantante con el público español.

Al otro lado del teléfono, Rivera habla con entusiasmo de esta nueva etapa. No la presenta como un simple cambio de repertorio, sino como un regreso íntimo a aquello que le pertenece desde niño: el mariachi, la memoria familiar, la celebración de los que ya no están y la emoción compartida con el público. «Me siento más yo que nunca», resume.

—Después de celebrar 20 años de carrera, llega ¡Vida México!, una gira que mira directamente a tus raíces. ¿En qué momento artístico sientes que estás ahora mismo?

Me siento tal vez en un momento en el que soy más yo que nunca. Tengo muchas ganas de hacer una de las cosas que más me apasionan, que es cantar con mariachi. Este álbum nace justo de eso: de verme un día en una de esas fiestas que me encanta hacer en casa, donde mando traer mariachi y me pongo a cantar hasta que casi amanece.

Entonces pensé: si esto me apasiona tanto, ¿por qué no llevarlo a un álbum y después a una gira? Ya venía de muchos años atrás. De hecho, mi segundo disco fue de música mexicana y se llamó Mexicano, en 2010. Ahora sentí que era un buen momento para regresar a ello, pero esta vez con canciones completamente inéditas, escritas por mí.

Me entusiasma mucho imaginar lo que va a pasar cuando esté arriba del escenario, cuando aparezca el mariachi, cuando cante estas canciones y cuando recordemos a todos esos seres queridos. Porque además es un álbum muy inspirado en el Día de Muertos, una de mis tradiciones favoritas, que viví desde muy pequeño de una manera muy fuerte. Creo que eso también quiero compartirlo con mi público.

Carlos Rivera visita Castelló dentro de su nueva gira española. / MEDITERRÁNEO

—España vuelve a aparecer como un territorio clave en tu agenda, con una gira muy extensa y recintos simbólicos. ¿Qué tiene el público español para ti?

Para mí es espectacular poder anunciar una gira así. Cada vez hay más público y cada vez vamos a sitios más grandes, y eso es muy bonito, porque significa que la relación sigue creciendo. No se ha quedado en una historia o en una anécdota.

Llevamos ya unos 15 años desde que llegué aquí y, en la música particularmente, unos 13 años. Siento que el público me ha adoptado de alguna manera. Además, lo más bonito es que mi público en España es mayoritariamente español. No es solamente gente que ya me conocía de México o que ahora reside aquí, sino público de este país que me ha hecho sentir como un artista local en muchas ciudades.

Desde la primera vez que vine recorrí prácticamente toda la península, y en muchos de los lugares a los que vuelvo ahora este será quizá mi quinto concierto. Eso me llena de orgullo y de ilusión.

«Mi idea es que la gente que conoce mis canciones se vaya satisfecha, porque las voy a cantar»

—¿Qué puede esperar el público de Castelló a nivel escénico, pero sobre todo emocional? ¿Será un concierto celebratorio, íntimo o una mezcla de ambos?

Es una mezcla. Mi idea es que la gente que conoce mis canciones y mis baladas se vaya satisfecha, porque las voy a cantar. Es como si el concierto estuviera dividido en dos partes. La primera reúne esas canciones que me dieron a conocer, y después llega la fiesta: cerrar como una gran celebración mexicana.

Incluso invito a la gente a que venga vestida o caracterizada con algo relacionado con el Día de Muertos de México. Siento que cada vez más personas abrazan y entienden esta manera de celebrar. Quiero que no sea un concierto más, sino una celebración completa.

—Mal Escrito, tu canción junto a Malú, ha tenido una gran acogida en España. ¿Qué te ha aportado colaborar con artistas de aquí?

Me he sentido muy honrado. Desde la primera vez que vine a España empecé a hacer amistad con muchos de los grandes artistas de este país. Malú, de hecho, es una de mis primeras amigas aquí. Hace ya muchos años que nos conocemos, aunque tardamos mucho en poder grabar juntos. Ya habíamos cantado en escenarios, pero faltaba hacer una colaboración en una canción.

Hace poco estaba haciendo un análisis y creo que ha llegado un punto en el que tengo más colaboraciones con artistas españoles que con mexicanos. He cantado con el maestro Raphael, José Luis Perales, Miguel Bosé, Malú, India Martínez, Vanesa Martín, Antonio José, Melendi, Ana Torroja, Marta Sánchez... Es una lista muy grande y muy variada.

Pero lo más bonito es que todos ellos, antes de ser colegas artistas, son amigos del corazón. Eso hace que cada colaboración sea algo muy especial.

—Tu nueva música apunta a una etapa de madurez, de reflexión sobre el amor, el tiempo y la experiencia vital. ¿Ha cambiado tu manera de escribir después de estas dos décadas?

Seguramente sí, porque las experiencias siempre te enriquecen. Cuando empecé, quizá no estaba enamorado de la manera en la que me enamoré después. No había sido padre como lo soy ahora. Tal vez no me habían roto el corazón todas las veces necesarias para poder escribir ciertas canciones.

Hoy vivo enamorado, tengo un hijo maravilloso, pero también en el camino perdí a mi padre. Eso me hizo conocer el amor en todas sus variantes: el amor de un hijo, el amor de pareja, el amor de tu vida y también ese amor eterno hacia alguien que amas y que ya no está aquí.

Ese amor no muere. La única manera de que siga presente es el recuerdo. De ahí nace todo este disco y esta gira. Creo que las letras hoy tienen mucho más sentido porque hablo desde la experiencia vivida.

Rivera presenta su espectáculo '¡Vida México!', una auténtica fiesta mexicana con música romántica y mariachi. / ALEJANDRO CARRASCO GARCIA

—Visitar ciudades como Castelló implica reencontrarte con públicos diversos, lejos de las grandes capitales. ¿Qué importancia das a estas paradas?

Cuando tengo la oportunidad de hacer una gira, siempre me gusta recorrer lo más posible el país. He tenido la enorme fortuna de visitar muchos lugares, incluso provincias o ciudades que no son las típicas paradas que todo el mundo conoce.

De repente no es solamente ir a Murcia, sino también a Águilas, por ejemplo. Y así con muchos sitios. Creo que eso habla de la conexión tan grande que hay con España y con el público español. Es lo que me permite llegar directamente a sus ciudades, para que no tengan que viajar a otras cercanas.

Estoy muy agradecido de que esto sea posible y tengo muchísimas ganas de conocer Castelló. Ojalá nos quede un recuerdo muy bonito de ese concierto.

Una fiesta mexicana en Castelló

Carlos Rivera no plantea su paso por Castelló como una parada más. El cantante quiere que el concierto se convierta en una noche de memoria, emoción y celebración. Primero, con las baladas que han construido su historia con el público; después, con el mariachi y el imaginario del Día de Muertos como centro de una fiesta profundamente mexicana.

En su voz, la gira suena a regreso y a afirmación. A un artista que, después de dos décadas de carrera, mira atrás sin nostalgia y mira al escenario con una certeza clara: cantar sus raíces también es una forma de compartirlas.