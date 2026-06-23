La exposición que mide la distancia entre Londres, Colonia y Castellón en hilos y tejidos

ECO Les Aules suma una nueva capa a la escena cultural de Castellón con 1.700 KM, una exposición que se inaugura este 25 de junio y está protagonizada por Anne Barton de Mayor y Martina Unterharnscheidt, dos artistas unidas por un lenguaje común: el del arte textil contemporáneo entendido como territorio de investigación, memoria, sostenibilidad y emoción.

El título de la muestra funciona como una cartografía poética. Esos 1.700 kilómetros no son solo una distancia geográfica entre Londres, Colonia y la provincia de Castellón. Son también un viaje íntimo entre culturas, paisajes, materiales y formas de mirar. Ambas creadoras nacieron fuera de España, han desarrollado trayectorias internacionales y hoy trabajan desde el entorno rural castellonense: Anne Barton de Mayor en Vilafranca del Cid y Martina Unterharnscheidt en Cervera del Maestre.

La exposición convierte la tela en archivo vivo. En sus obras, el hilo no cose únicamente superficies: sutura recuerdos, revela heridas, recoge rastros de la naturaleza y transforma la fragilidad del material en una presencia rotunda.

Detalles de dos obras de Anne Barton de Mayor y Martina Unterharnscheidt. / MEDITERRÁNEO

Dos artistas, una misma sensibilidad textil

Anne Barton de Mayor, nacida en Londres en 1959, llegó al arte textil desde una memoria temprana: la imagen de su madre cosiendo piezas de alta costura. Ese vínculo entre lo doméstico, lo artesanal y lo íntimo aparece hoy en una obra que se aleja de cualquier lectura decorativa para situarse en el campo de la creación contemporánea.

Su proceso parte de materiales naturales como la seda, el lino, el algodón o la retorta. Pero antes de bordar, Anne deja que la materia atraviese una especie de transformación orgánica. Oxida las telas, las tiñe con pigmentos naturales e incluso las entierra para que el tiempo, la humedad y la tierra intervengan sobre ellas. Después, la aguja actúa como lápiz, como pincel o como cicatriz.

Junto a su trabajo artístico, Barton de Mayor ha desarrollado una intensa labor cultural desde Abadía Seven, espacio alternativo y residencia artística ubicado en una casona del siglo XVII en Vilafranca del Cid. Su participación en el Proyecto DAR, dedicado a visibilizar a mujeres artistas en entornos rurales, refuerza esa dimensión de creadora y activadora cultural.

Anne Barton de Mayor y Martina Unterharnscheidt son las protagonistas de la exposición '1.700 KM'. / MEDITERRÁNEO

Martina Unterharnscheidt, nacida en Colonia, trabaja desde su taller Estudio Martina en Cervera del Maestre. Su práctica se expande entre el arte textil, la instalación escultórica y los procesos experimentales. En su obra, la tela no es fondo ni soporte pasivo: es cuerpo, volumen, arquitectura blanda.

Unterharnscheidt utiliza técnicas como el ecoprint, el batik, el fieltro, los monotipos y la costura libre sobre lienzos confeccionados por ella misma. Muchas de sus piezas se suspenden en el espacio, juegan con la transparencia, la sombra y la tensión, y construyen una experiencia que obliga al espectador a moverse, rodear, mirar desde distintos ángulos.

Su vinculación con la red global sevengardens, centrada en sostenibilidad, tintes naturales y educación ambiental, conecta su obra con una preocupación muy presente en el arte actual: cómo crear desde la materia sin romper el vínculo con la naturaleza.

El auge del arte textil en España

La exposición llega en un momento en el que el arte textil vive una renovada atención en España. Durante décadas, el tejido fue leído desde categorías menores: oficio, artesanía, labor doméstica, objeto utilitario. Sin embargo, la escena contemporánea ha devuelto al textil su potencia conceptual, política y escultórica.

Referentes como Teresa Lanceta, Premio Nacional de Artes Plásticas 2023, han sido decisivos para ese cambio de mirada. Su trayectoria ha situado el tejido como lenguaje artístico de pleno derecho, vinculado a la memoria, a las comunidades de mujeres, a la tradición popular y a las formas de conocimiento transmitidas fuera de los relatos oficiales del arte.

Detalle de una obra de Anne Barton de Mayor, artista británica radicada en Vilafranca del Cid. / MEDITERRÁNEO

También resulta imprescindible recordar a Josep Grau-Garriga, figura clave en la renovación del tapiz contemporáneo. Su obra rompió la idea del tapiz como objeto plano y ornamental para abrirlo al espacio, al volumen y a la instalación. Esa expansión del textil hacia lo escultórico dialoga hoy con muchas prácticas actuales, incluidas las de artistas como Unterharnscheidt.

En paralelo, asociaciones, escuelas, museos y ferias han contribuido a consolidar un ecosistema textil cada vez más visible. El arte textil ya no aparece como tendencia pasajera, sino como una respuesta profunda a preguntas centrales del presente: la sostenibilidad, los cuidados, la memoria material, el feminismo, la reparación y la relación entre cuerpo y territorio.

Castellón, una escena que empieza a tramar su propio mapa

En Castellón, el arte textil contemporáneo está dejando de ser una práctica periférica para convertirse en una línea de creación con identidad propia. La presencia de Anne Barton de Mayor y Martina Unterharnscheidt en el interior de la provincia confirma el peso de los entornos rurales como lugares de producción cultural, no solo como paisajes de inspiración.

A esa constelación se suma el nombre de Lara Ordóñez, artista castellonense que se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del textil contemporáneo vinculado a la memoria, la herencia familiar y la transmisión oral. Su trabajo con telas, fibras e hilos heredados conecta lo íntimo con lo colectivo y demuestra que el textil puede ser una herramienta de pensamiento tan potente como la pintura, la escultura o la escritura.

'El Consultor de los Bordados n.567' (2025), es la obra que el IVAM adquirió de Lara Ordóñez. / MEDITERRÁNEO

La aparición de artistas como Ordóñez, Barton de Mayor y Unterharnscheidt permite leer Castellón desde otra perspectiva: como un territorio donde la materia textil se cruza con el paisaje, la genealogía, la sostenibilidad y las nuevas formas de habitar el arte.

Una exposición para mirar despacio

1.700 KM propone una experiencia que exige detenerse. Frente a la velocidad de la imagen digital, el arte textil reclama una mirada lenta. Cada fibra, cada mancha de óxido, cada transparencia vegetal y cada costura hablan de tiempo acumulado.

ECO Les Aules, espacio cultural abierto a los lenguajes del presente, se convierte así en el escenario idóneo para una muestra que une procedencias distintas y un mismo gesto: trabajar con las manos para pensar el mundo.

La exposición no solo reúne a dos artistas. Reúne dos biografías atravesadas por el desplazamiento, dos formas de escuchar la materia y dos modos de entender el textil como un lenguaje contemporáneo capaz de hablar de lo que somos: memoria, paisaje, cuerpo, herida y reparación.

En 1.700 KM, la distancia se mide en hilos. Y Castellón aparece, puntada a puntada, como el lugar donde esa distancia se transforma en obra.