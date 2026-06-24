El vinilo no pasa de moda: la única tienda de Castellón cumple un año

En los años 2000, el formato digital irrumpió con fuerza en el mercado musical y provocó un descenso en las ventas de discos de vinilo. En la actualidad, la música en formato físico vuelve a estar de moda y artículos como los vinilos o los casetes comienzan a repuntar en ventas.

Desde coleccionistas hasta jóvenes, cada vez son más quienes buscan a sus artistas favoritos en formato físico. En Castelló, dos hermanos supieron ver esta oportunidad de negocio y abrieron Discos Arpegio, un establecimiento que ellos prefieren llamar «la Casa de la Música de Castellón».

La historia detrás del mostrador

César y Santi Couto son dos hermanos que han dedicado buena parte de su vida a la venta de discos. César llegó a fundar una tienda en València, aunque con la llegada de la crisis tuvo que cerrar el negocio. Aun así, ambos continuaron alimentando su pasión por la música a través de la venta en ferias de coleccionismo y stands de centros comerciales.

Hace dos años, gracias a un stand en el Centro Comercial Salera, detectaron una necesidad en Castelló. Muchos clientes se acercaban a ellos para pedirles que abrieran una tienda en la ciudad. Patricia, su sobrina y dependienta de la tienda, destaca que la afición de la capital de la Plana por la música en directo y los grupos emergentes es «brutal», un interés que terminó por impulsar la apertura de un local permanente en el Carrer Bayer 11, con entrada también por la Plaça Real 20. El nombre elegido, Discos Arpegio, es toda una declaración de intenciones. Santi, uno de los hermanos fundadores, explica que lo eligieron porque les parecía «muy sonoro», conectando directamente con el universo musical que define su proyecto.

Santi, uno de los fundadores del negocio, junto a Patricia, dependienta del local / Gabriel Utiel Blanco / MED

La vuelta de la música en físico

El regreso de la música en formato físico es ya una realidad en España. Los discos de vinilo, los CD y los casetes vuelven a estar de moda y parecen haber llegado para quedarse. En Discos Arpegio, esta tendencia se refleja en una clientela muy diversa: desde coleccionistas hasta jóvenes de 15 años que entran en la tienda en busca de una pieza de su artista favorito. Santi apunta que la música en físico ha vuelto, aunque de una forma diferente. Muchos clientes compran discos de vinilo sin llegar a escucharlos, simplemente como elemento decorativo. Aun así, destaca que la mayoría sigue viendo el vinilo como una experiencia pausada, similar a quien disfruta de un libro pasando sus páginas. Para Santi, sacar el disco, limpiarlo y colocarlo sobre la aguja forma parte de todo un ritual. «Es puro romanticismo», añade Patricia.

El universo de Discos Arpegio

En el local se pueden encontrar artículos de todo tipo, aunque el producto estrella son los discos de vinilo, disponibles en formatos de 12, 10 o 7 pulgadas. La tienda también cuenta con CD, revistas, libros y una amplia variedad de merchandising, desde camisetas y sudaderas hasta tazas, botellas o pins. Otro de los productos que más triunfa entre los clientes son los boxes especiales, que incluyen la discografía completa de artistas como Bob Dylan o Michael Jackson. Además, como novedad y ante su creciente popularidad, la tienda incorporará próximamente un nuevo stand dedicado a casetes y cintas.

El rango de precios es muy amplio ya que cada pieza está tasada de forma individual. En el caso de los discos de segunda mano, se revisan, limpian, enfundan y etiquetan según su estado. El negocio intenta ofrecer precios competitivos, especialmente en productos nuevos de fábrica, explica Santi. Aun así, las piezas pueden oscilar entre los 20 o 30 euros y alcanzar los 100 o 200 euros en algunos casos.

Discos Arpegio es el único local de venta de discos de vinilo en Castellón / Gabriel Utiel Blanco / MED

Entre los artistas más vendidos destacan clásicos como Bob Dylan, Queen, AC/DC o Michael Jackson. En cuanto a los artistas de momento, las más buscadas son Lola Young, Lana del Rey, Billie Eilish o Rosalía. Además, Patricia señala que, tras el fallecimiento de Robe, líder histórico de Extremoduro, la venta de los productos relacionados con la banda se ha disparado: desde discos a pins, «todo lo que tenga que ver con Extremoduro ha sido un bombazo».

Primer aniversario

En Discos Arpegio tienen clara la importancia de dar visibilidad a las bandas emergentes. Por ello, en varias ocasiones han organizado eventos con el objetivo de impulsar el trabajo de artistas de la zona, como por ejemplo Chica Medusa. Sus fundadores no buscan únicamente la venta de discos sino consolidar el local como «la Casa de la Música de Castellón»: un espacio seguro y cómodo para los artistas. Por este motivo, el local contará con un apartado de piezas de bandas emergentes y con un original paseo de la fama formado por los artistas con los que colaboran. Además, esperan seguir ampliando su agenda con más firmas de discos y eventos con música en directo.

La próxima cita será la celebración de su primer aniversario que tendrá lugar el sábado 27 de junio. El evento se extenderá durante toda la jornada y contará con la presencia de dos DJ. Por la mañana, Xarro pinchará reggae, soul, funk e indie, mientras que por la tarde Emilio Cinnamon tomará el relevo con una selección de garage, rock and roll y punk, entre otros estilos. Además, la tienda ofrecerá descuentos especiales en música: un 20% en piezas de segunda mano y 5% en las nuevas.

Ahora, a punto de celebrar su primer aniversario, los responsables de Discos Arpegio hacen balance de todo lo vivido. Para Santi, la mayor satisfacción no es económica sino emocional. El esfuerzo, asegura, se ve recompensado en la reacción de sus clientes al encontrar ese disco que llevaban tiempo buscando o simplemente en la ilusión de volver a entrar en una tienda de música.

Cuando César y Santi decidieron abrir el local, eran conscientes de que podía parecer una locura apostar por una tienda de discos en un momento en el que muchos establecimientos de este tipo habían cerrado en España. Sin embargo, con una clientela ya consolidada y un local todavía en crecimiento, el balance es positivo. Hoy, el equipo se muestra orgulloso de haber contribuido a devolver la música en formato físico a Castellón.

De cara al futuro, su objetivo es seguir ampliando el catálogo, escuchando las peticiones de sus clientes e intentando abarcar el mayor número posible de estilos musicales.