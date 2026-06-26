Rosario Raro inaugura en Benicàssim el ciclo literario 'Entre libros': ¿qué lecturas recomienda?

Benicàssim abre este lunes 29 de junio, a las 20.00 horas, en Villa Ana, el ciclo literario Entre libros, una propuesta gratuita que invita a descubrir la biblioteca íntima de distintos autores. La primera sesión estará protagonizada por la escritora castellonense Rosario Raro, que compartirá con el público cinco obras esenciales en una conversación moderada por Alicia Sellés Carol.

El encuentro, incluido en la programación cultural de Villa Ana, parte de una idea sencilla y poderosa: que quienes crean historias recomienden historias. En este caso, Raro propondrá un itinerario lector que combina clásicos, memoria histórica, literatura europea y narrativa contemporánea. Sus cinco recomendaciones son El Quijote, de Miguel de Cervantes; Suite francesa, de Irène Némirovsky; Imposible Sinaí, de Max Aub; La piel fría, de Albert Sánchez Piñol; y Corazón de oro, de Luz Gabás.

Rosario Raro fue merecedora del premio Azorín en 2025 por su novela 'La novia de la paz'. / Pilar Cortés

La selección dialoga con el universo literario de Rosario Raro, una autora especialmente reconocida por sus novelas basadas en hechos históricos. Nacida en Segorbe en 1971 y doctora en Filología Hispánica, ha publicado en Planeta títulos como Volver a Canfranc, La huella de una carta, Desaparecida en Siboney, El cielo sobre Canfranc, Prohibida en Normandía y La novia de la paz, obra galardonada con el Premio Azorín de Novela 2025.

Una referencia

Con más de 100.000 lectores, Raro ha consolidado una trayectoria marcada por la investigación, la memoria y la construcción de personajes atravesados por grandes acontecimientos del siglo XX. Durante veinte años dirigió el aula de Escritura Creativa de la Universitat Jaume I de Castellón y ha desarrollado formatos propios como ‘La Raroteca’, en la Cadena SER, el ‘Raro tour’ y el ‘Método Raro’ para escribir novelas.

El ciclo Entre libros en Benicàssim quiere convertir Villa Ana en un espacio de conversación cultural durante el verano, donde cada autor invitado revele qué lecturas le acompañan, le inspiran o le siguen interrogando. Tras la inauguración con Rosario Raro, la siguiente cita será el 6 de julio, a las 20.00 horas, con Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou.

La entrada al encuentro con Rosario Raro es gratuita. Villa Ana está situada en el Paseo Pilar Coloma, 35.