El SOM Festival celebra una nueva edición con su mayor programación hasta la fecha

El Real Club Náutico de Castelló volverá a convertirse en el epicentro cultural del verano con la llegada del Som Festival, que este año despliega la programación más amplia y diversa desde su nacimiento. Del 17 de julio al 8 de agosto, el ciclo ofrecerá once espectáculos y actividades diseñadas para todos los públicos, consolidando una cita que ya es un referente imprescindible en la Comunitat Valenciana.

La propuesta de este año no busca solo llenar noches de conciertos, sino dinamizar la ciudad y atraer turismo a través de la cultura. En este sentido, José Luis Iraaveda, representante de la organización del SOM Festival, ha destacado el salto cualitativo de la cita, que nació con la vocación de ir mucho más allá de la música en directo: "Queremos que Castellón siga teniendo actividad, visitantes y proyección hacia el exterior a través de la cultura", afirma.

El encargado de abrir el festival será Pablo López, inaugurando un cartel de lo más variado que incluye los directos de Rosana, Sergio Dalma, Iván Ferreiro, Siloé, Siempre Así y Los Delinqüentes. La nota clásica la pondrá Plácido Domingo, mientras que el humor correrá a cargo de Los Morancos. Pensando en el público familiar y los nostálgicos, el festival también ha programado la jornada Rock en Familia y el ya clásico Tardeo Remember.

Novedades destacadas

Para reinventarse, la organización ha introducido varias mejoras logísticas en el recinto. Este año se ha ampliado la zona gastronómica y se ha rediseñado la distribución del espacio, duplicando las áreas de baños para garantizar la movilidad y evitar las colas.

En cuanto al formato, se mantendrá la fórmula mixta de pista y grada, aunque para citas más formales como las de Plácido Domingo y Sergio Dalma, el público estará completamente sentado.

La venta anticipada de entradas avanza a buen ritmo y los espectáculos de Siloé, Sergio Dalma y Los Morancos son, por el momento, los que mayor expectación están despertando.

Un motor económico

El festival llega con el listón muy alto tras el éxito de su pasada edición, que congregó cerca de 30.000 asistentes, siendo el 70% de los espectadores de fuera de la provincia, dejando un impacto económico en la zona que rozó los siete millones de euros.

Para el entorno portuario, el SOM se ha convertido en una cita clave del calendario. El presidente de la Autoridad Portuaria de Castelló, Rubén Ibáñez, señala que la llegada del evento supone el verdadero comienzo de la temporada estival en la zona, aplaudiendo el nivel de la propuesta y asegurando que "el Som Festival recoge la esencia de hacer más vivo y humano todo el entorno portuario".

Por su parte, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha puesto el foco en la estrecha alianza entre el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y el Real Club Náutico, una fórmula de colaboración público-privada que considera fundamental para sacar adelante proyectos de este calado y garantizar su éxito año tras año.

Confirmado El Barrio para 2027

El Som Festival no se detiene en esta edición. Desde la organización ya han hecho saber que el evento tendrá continuidad el año que viene, confirmando que ya se encuentran inmersos en los preparativos de la próxima entrega. De cara a esa futura cita, los promotores ya han avanzado el que es su primer plato fuerte confirmado: el artista El Barrio.