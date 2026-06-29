La Diputación de Castellón fusiona la música barroca con la cerámica valenciana en el ciclo de conciertos ‘Cúpules blaves’

La Diputación Provincial de Castellón fusiona la música barroca con la cerámica valenciana en el ciclo de conciertos ‘Cúpules Blaves’.

La institución provincial y la Asociación Musical Joan Baptista Comes impulsan una nueva edición del ciclo de conciertos barrocos en ocho municipios de la provincia, con una programación que comenzará el próximo sábado 4 de julio en Canet lo Roig. La colaboración se ha materializado este año a través de un convenio entre la Diputación y la entidad musical.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que este ciclo representa “una oportunidad para acercar al público un patrimonio musical de enorme valor, al tiempo que pone en valor una de las señas de identidad más reconocibles de nuestra tierra como es la tradición cerámica valenciana”.

La cerámica azul como hilo conductor

La temática ‘Cúpules blaves’ nace de la vista de la silueta de los pueblos, definida por las casas y sobre todo por la cúpula de la iglesia, casi siempre azul, en nuestro territorio. Es en el siglo XVII, dentro del periodo barroco, cuando nace el estilo de recubrir los tejados de los edificios importantes con cerámica vidriada de color azul.

'Cúpules Blaves', música barroca en honor a la ceràmica valenciana / Javier Vilar

Así, a través de estos conciertos, se pretende “revalorizar un elemento arquitectónico tan nuestro como es la cúpula azul, que representa la bóveda celeste que podemos encontrar en las iglesias y que en su interior alberga pinturas relacionadas con la divinidad”, ha explicado el diputado del área de Cultura.

Interpretación con criterios históricos

En cada actuación, el grupo L’Estança Harmònica cuida al máximo los detalles de sus conciertos. Desde la elección de instrumentos construidos o adaptados según los estándares de la época hasta la cuidadosa atención a las técnicas interpretativas, cada detalle se estudia y se ejecuta con el objetivo de ofrecer una experiencia que sea tanto educativa como emocionante. El programa musical escogido lleva como título ‘Florilegium’ y cuenta con piezas de Vivaldi, Pachelbel o Bach, entre otros.

Al respecto, el diputado de Cultura ha puesto en valor el cuidado con el que la formación aborda cada actuación y ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de la música barroca.

Ocho conciertos por toda la provincia

Por lo que respecta a la programación, ‘Cúpules Blaves’ comienza el próximo sábado 4 de julio en Canet lo Roig y hará parada en cada una de las comarcas de la provincia de Castellón: Figueroles (5 de julio), Algimia de Almonacid (11 de julio), Vallibona (12 de julio), Alfondeguilla (18 de julio), Torrechiva (19 de julio), Benicàssim (11 de septiembre) y Tírig (12 de septiembre).

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A excepción del concierto de Benicàssim, que se celebrará a las 18.30 horas, el resto de actuaciones se celebrará a las 19.30 horas.