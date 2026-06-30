Los famosos que han muerto en 2026: de Robert Duvall, Valentino y Chuck Norris hasta Catherine O'Hara, Fernando Esteso y Eric Dane

El año 2026 deja ya una larga lista de despedidas en el sector de la cultura, el cine, la televisión, la música, la literatura, el arte, la moda y muchos rostros famosos. De enero hasta junio, estas son las personalidades de nuestra memoria colectiva a las que hemos despedido. Puedes localizar cada biografía en el buscador bajo estas líneas: bien por el apellido, o el mes de fallecimiento.

Imagen representativa del mes de enero.

Philippe Junot, empresario y figura social

Philippe Junot fue uno de los nombres más conocidos de la crónica social europea. Empresario, seductor y habitual de la jet set, quedó para siempre asociado a Carolina de Mónaco, de quien fue primer marido, en un enlace que abrió el principado a un 'outsider'. Durante décadas fue conocido como el rey de la noche en la Costa Azul. 🔴 Murió a los 85 años, de un caso repentino y grave de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). ⬏

Philippe Junot y Carolina de Mónaco, el día de su boda. / ARCHIVO

Bob Weir, guitarrista y fundador de Grateful Dead

Bob Weir fue guitarrista, cantante y cofundador de Grateful Dead, una de las bandas de rock esenciales de la contracultura estadounidense. Su manera de tocar y su papel dentro del grupo ayudaron a definir el espíritu psicodélico, libre y comunitario de varias generaciones. 🔴 Murió a los 78 años, tras haber superado el cáncer, pero sucumbió luego a problemas pulmonares subyacentes. ⬏

El guitarrista Bob Weir, en los Pollstar Awards en abril de 2025, en Beverly Hills. / VALERIE MACON / AFP

Irene de Grecia, princesa

Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, fue una figura discreta de la realeza europea. Su vida estuvo marcada por la historia de la monarquía griega, los vínculos familiares con España (vivió las últimas cuatro décadas en la Zarzuela) y un perfil público alejado del ruido político y mediático. 🔴 Murió a los 83 años, tras un grave deterioro cognitivo y a las complicaciones derivadas de una larga enfermedad neurodegenerativa (posiblemente Alzheimer). ⬏

Muere Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía / José Velasco / Europa Press

Merche Macaria, cantante

Merche Macaria fue una voz vinculada a varias generaciones de espectadores. Participó en canciones de 'La abeja Maya', 'Érase una vez' o 'Fraggle Rock', y formó parte del trío 'La, la, la', que acompañó a Massiel en Eurovisión, dejando una huella popular muy reconocible. 🔴 Murió a los 89 años, al no recuperarse de un ictus. ⬏

Merche Macaria comenzó su carrera como integrante del trío ’La, la, la’. / ARCHIVO

Bibi, la supuesta hija de Freddie Mercury, figura mediática

La mujer llamada B o Bibi, presentada como supuesta hija de Freddie Mercury, quedó ligada a uno de los grandes mitos del rock. Su historia volvió a situar el foco en los secretos, rumores y relatos personales que han rodeado durante décadas la vida privada del líder de Queen. La historia de B salió a la luz en la biografía 'Love, Freddie', escrita por Lesley-Ann Jones y publicada el 5 de septiembre de 2025, coincidiendo con el que habría sido el 79 cumpleaños del cantante. En el libro se recogen varias declaraciones de B, donde afirma haber nacido de una relación extramatrimonial del líder de Queen en 1976. 🔴 Murió a los 48 años, a causa de un cordoma, un tipo raro y agresivo de cáncer espinal. ⬏

Freddie Mercury en un concierto en Londres en 1986. / ARCHIVO

Valentino, diseñador de moda

Valentino fue el último emperador de la moda del siglo XX, y una de las grandes figuras de la alta costura italiana. Su firma se convirtió en sinónimo de elegancia, lujo, glamur y vestidos memorables para estrellas, aristócratas y mujeres poderosas. El 'rojo Valentino' quedó como una de las señas icónicas de la moda. Hoy, su director creativo es Alessandro Michele. 🔴 Murió a los 93 años. Según su fundación, el óbito se produjo pacíficamente por causas naturales y rodeado de sus seres queridos. ⬏

El diseñador italiano Valentino / TIZIANA FABI / AFP

Joan Anton Ramoneda, locutor

Joan Anton Ramoneda fue una de las voces más reconocibles de Catalunya Ràdio (se le conocía como 'la voz' de esta emisora. Su manera de comunicar, cercana y cálida, lo convirtió en parte de la memoria sonora de la radio catalana y en un referente para varias generaciones de oyentes. 🔴 Murió a los 68 años. ⬏

El realizador, actor de doblaje y voz histórica de Catalunya Ràdio, Joan Anton Ramoneda. / Cedida a l'ACN per 3Cat / ACN / ACN

David de la Chica 'Davile', músico

David de la Chica 'Davile' fue músico y coautor vinculado a Los Delinqüentes. Su nombre quedó asociado a una escena mestiza, callejera y vitalista, hecha de rumba, canción popular, humor y una manera libre de entender la música. 🔴 Murió a los 50 años, "tras una larga enfermedad". ⬏

David de la Chica 'Davile', letrista de Los Delinqüentes. / INSTAGRAM

Catherine O'Hara, actriz

Catherine O'Hara fue una actriz de enorme talento cómico, querida por el gran público por ser la madre de Macaulay Culkin en 'Solo en casa' y de Winona Ryder en 'Bitelchús'. Su capacidad para la excentricidad, el gesto preciso y la comedia familiar la convirtió en una intérprete de culto. 🔴 Murió a los 71 años, a causa de una embolia pulmonar. Esta complicación súbita se derivó de un cáncer de recto, enfermedad que la actriz canadiense decidió mantener en la más estricta intimidad hasta el final. ⬏

Catherine O'Hara, en una imagen de 2025. / Chris Pizzello / AP

Alma María Vaesken, cantante

Alma María Vaesken fue cantante de Los 3 Sudamericanos, grupo que llevó ritmos latinoamericanos a España y Europa. Nacida en Paraguay en 1959, entre sus canciones más populares, 'Pulpa de tamarindo', 'Cartagena' o 'Cuando salí de Cuba' o 'Me lo dijo Pérez'. Su voz quedó ligada a una época de televisión, discos y actuaciones donde la música melódica y bailable cruzaba fronteras. 🔴 Murió a los 89 años. ⬏

Los 3 Sudamericanos. / RTVE

Imagen representativa del mes de febrero.

Fernando Esteso, actor y cómico

Fernando Esteso fue uno de los rostros más populares del cine español, del destape y de la Transición. Actor, cantante y humorista, protagonizó comedias que definieron una época y formó, junto a Andrés Pajares, una de las parejas más taquilleras del cine del destape, con títulos tan populares como 'Los bingueros' y 'Yo hice a Roque III'. 🔴 Murió a los 80 años, debido a una insuficiencia respiratoria (dos años antes había sido diagnosticado de EPOC). ⬏

El actor Fernando Esteso en un hotel de Barcelona el 2023. / ACN | Guillem Roset

Eugeni Sallent, directivo de televisión

Eugeni Sallent fue exdirector de TV-3 y una figura relevante en la televisión catalana (de la que estuvo al frente desde 2012 a 2016). Su trayectoria estuvo vinculada a la gestión audiovisual, los medios públicos y una etapa de transformación en la que las cadenas autonómicas afrontaron nuevos hábitos de consumo. 🔴 Murió a los 64 años de edad a causa de un cáncer. ⬏

Eugeni Sallent, en su etapa de director de TV-3. / JULIO CARBÓ

Tomàs Pladevall, director de fotografía e iluminación

Tomàs Pladevall fue director de fotografía e iluminación, Premi Gaudí d'Honor 2022. Conocido como maestro de la luz, su trabajo estuvo presente en el cine catalán (en más de 70 producciones), y también en la iluminación de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, memoria visual de 1992. 🔴 Murió a los 79 años. ⬏

Tomàs Pladevall, director de fotografía. / EPC

Rafael Amador, músico

Rafael Amador fue pionero del blues flamenco y cofundador de Pata Negra. Su guitarra abrió un camino propio entre compás, raíz gitana, electricidad y blues, y convirtió su música en referencia para artistas que buscaron romper fronteras entre géneros. 🔴 Murió a los 65 años, de "una larga enfermedad". ⬏

Rafael Amador, cofundador de Pata Negra. / EPC

James Van Der Beek, actor

James Van Der Beek se convirtió en icono juvenil gracias a 'Dawson crece', serie que marcó a una generación en los años noventa. Su personaje, Dawson Leery, quedó asociado a una televisión adolescente hecha de dudas, romanticismo y sensibilidad generacional. 🔴 Murió a los 48 años, tras una larga lucha contra el cáncer. ⬏

El actor James Van Der Beek, en una imagen de 2024. / Europa Press / Zuma

Cees Nooteboom, escritor

Cees Nooteboom fue uno de los grandes escritores viajeros de la literatura europea. El autor holandés, eterno candidato al Nobel, conjugó como pocos poesía y literatura de viajes y dejó títulos como 'Rituales', 'El desvío a Santiago' y 'Noticias de Berlín'. Hizo del desplazamiento, la memoria, el arte y la observación cultural una forma de literatura elegante y cosmopolita. 🔴 Murió a los 92 años. Su editorial y su esposa comunicaron que "falleció en paz" tras haber estado enfermo durante algún tiempo. ⬏

Cees Nooteboom, en su casa de Menorca. / TOLO MERCADAL

Mercedes Carbó, figura televisiva

Mercedes Carbó fue recordada por el público como la vigorosa y valiente 'mamá del millón'. Madre de una niña con parálisis cerebral, se convirtió en una figura popularísima tras su paso por el programa 'Un millón para el mejor' (Televisión Española, 1968), que utilizó de altavoz para combatir el estigma de las personas con discapacidad. Su paso por la televisión la convirtió en una figura popular y muy querida por la audiencia. 🔴 Murió 95 años de edad. ⬏

Mercè Carbó, 'La mamá del millón, durante una entrevista con EL PERIÓDICO el 2 de julio de 1999. / Jordi Morera / Archivo

Robert Duvall, actor

Robert Duvall fue uno de los grandes 'actores de actores' de Hollywood. Su carrera dejó personajes memorables en 'El padrino' y 'Apocalypse Now', siempre con una presencia seca, magnética y precisa, capaz de convertir cada secundario en una figura inolvidable. 🔴 Murió a los 95 años. ⬏

Robert Duvall, en una 'premier' del festival de Toronto, en septiembre de 2012. / Nathan Denette / AP

Tom Noonan, actor

Tom Noonan fue un actor de presencia inquietante, recordado por películas como 'Heat', 'Robocop 2' y 'El último gran héroe'. Su físico, su voz y su capacidad para encarnar personajes ambiguos lo convirtieron en un secundario de lujo del cine de género. También destacó como guionista, director y compositor, ganando el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance por su filme 'What Happened Was...' 🔴 Murió a los 74 años. ⬏

Tom Noonan en 'Robocop 2'. / EPC

Eric Dane, actor

Eric Dane alcanzó fama mundial como el doctor Mark Sloan de 'Anatomía de Grey', personaje que lo convirtió en icono televisivo. Más tarde reforzó su carrera con 'Euphoria', donde mostró un registro más oscuro y alejado del galán médico. Ya muy enfermo, llegó a aparecer en algún capítulo de la tercera, y última temporada, de la famosa serie de HBO.

🔴 Murió a los 53 años, a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). ⬏

El actor estadounidense Eric Dane. / EFE

Willie Colón, músico

Willie Colón fue una figura esencial de la salsa, con éxitos como 'Idilio'. Trombonista, compositor, productor y cantante nacido en el Bronx, ayudó a definir el sonido neoyorquino del género y dejó canciones que mezclaban barrio, ritmo, conciencia social y una energía latina ya clásica. Entre sus canciones más reconocidas, el himno de la salsa, 'Idilio' 🔴 Murió a los 75 años, por complicaciones respiratorias. ⬏

Willie Colón, en su 50º Aniversario Tour. / Ulises Ruiz Basurto

Peter Stämpfli, artista

Peter Stämpfli fue un artista suizo vinculado al pop art y profundamente unido a Sitges. Su obra convirtió neumáticos, huellas y objetos industriales en imágenes de gran potencia visual, dejando un legado singular entre la cultura popular y el arte europeo. 🔴 Murió a los 88 años. ⬏

El artista Peter Stämpfli / Carles Castro / Fundació Stämpfli

Robert Carradine, actor

Robert Carradine, el miembro más joven del clan de actores, fue especialmente popular por 'Lizzie McGuire'. Su carrera cruzó cine y televisión, y lo conectó con públicos distintos, desde la comedia juvenil hasta el entretenimiento estadounidense de varias décadas. 🔴 Murió a los 71 años, tras ahorcarse, llevaba años luchando contra el trastorno bipolar. ⬏

Robert Carradine junto a Hillary Duff. / Disney

Bobby J. Brown, actor

Bobby J. Brown fue actor de televisión y participó en 'The Wire', una de las series más influyentes de la historia de la tele. Su carrera quedó asociada a esta ficción que retrató como pocas la vida urbana, el crimen, la corrupción y las instituciones. 🔴 Murió a los 62 años, por inhalación de humo tras quedar atrapado en un fuego en su granero. ⬏

Bobby J. Brown en 'The Wire'. / HBO

Imagen representativa del mes de marzo.

Eugènia Balcells, artista audiovisual

Eugènia Balcells fue pionera del arte audiovisual en Catalunya y una creadora de proyección internacional. Su obra exploró la luz, la imagen, la percepción y la tecnología desde una sensibilidad poética y experimental, abriendo camino a nuevas generaciones de artistas visuales. En 2010 recibió el Premi Nacional d’Arts Plàstiques de la Generalitat y en 2025 fue galardonada con la Creu de Sant Jordi. 🔴 Murió a los 82 años, a causa de un cáncer. ⬏

La artista Eugènia Balcells delante de su obra. / ANTONI BOFILL

Fernando Ónega, periodista

Fernando Ónega fue periodista, analista político y una de las voces más reconocibles de la prensa y la radio españolas. Su trayectoria atravesó décadas decisivas de la vida pública, siempre atento al poder, la actualidad y la política diaria. Trabajó en numerosos medios de comunicación y fue también director de prensa de la Presidencia del Gobierno con Adolfo Suárez. 🔴 Murió a los 78 años, tras una larga y grave enfermedad renal. ⬏

El periodista Fernando Ónega. / Alberto Paredes

António Lobo Antunes, escritor

António Lobo Antunes fue uno de los grandes novelistas portugueses contemporáneos, y uno de los eternos candidatos al Nobel. Médico, veterano de la guerra colonial y autor de una obra poderosa. Exploró la memoria, la violencia, la familia y las heridas históricas de Portugal con una voz inconfundible. 🔴 Murió a los 83 años, tras el deterioro progresivo por problemas cognitivos. ⬏

António Lobo Antunes, en la Pedrera de Barcelona. / EPC

Jennifer Runyon, actriz

Jennifer Runyon fue actriz de cine y televisión, recordada por su participación en 'Los Cazafantasmas'. Su rostro quedó asociado al entretenimiento estadounidense de los años 80, entre comedias, series y películas que han conservado un público fiel. 🔴 Murió a los 65 años, a causa de un cáncer. ⬏

Jennifer Runyon y Steven Tash, en 'Los Cazafantasmas' (1984). / IMDB

Alfredo Bryce Echenique, escritor

Alfredo Bryce Echenique fue una figura destacada del 'boom' latinoamericano y autor de 'Un mundo para Julius' (1970). Su literatura mezcló ironía, melancolía, memoria de clase y una voz narrativa muy reconocible, capaz de retratar con humor y dolor la sociedad peruana. 🔴 Murió a los 87 años, a causa de una afección pulmonar. ⬏

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. / EFE / Alberto Estévez

Raúl del Pozo, periodista y escritor

Raúl del Pozo fue cronista político, columnista y escritor. Su prosa barroca, callejera y literaria lo convirtió en una firma reconocible de la prensa española. Observó el poder, el Parlamento y la memoria sentimental del país con estilo propio. 🔴 Murió a los 89 años, debido a las complicaciones respiratorias de una neumonía. ⬏

Raúl del Pozo, referente de la crónica del poder político. / EFE

Jürgen Habermas, filósofo

Jürgen Habermas fue uno de los filósofos europeos más influyentes del siglo XX y XXI. Heredero crítico de la Escuela de Frankfurt, desarrolló teorías sobre la esfera pública, la democracia deliberativa y la acción comunicativa que marcaron el pensamiento político contemporáneo. 🔴 Murió a los 96 años. ⬏

El filósofo Jürgen Habermas. / SIMELA PANTZARTZI / EFE

Gemma Cuervo, actriz

Gemma Cuervo fue una actriz muy querida del teatro, el cine y la televisión españoles. Su carrera abarcó décadas de escenarios y platós, y para el gran público quedó ligada a personajes televisivos que la convirtieron en una presencia familiar y entrañable, gracias a series tan populares como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina'. 🔴 Murió a los 91 años, a causa de una agudización repentina de la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) que padecía. ⬏

Gemma Cuervo con sus hijos, Cayetana y Fernando, durante la entrega de los Premios Unión de Actores y Actrices, en en el Circo Price de Madrid, en 2024. / Europa Press - Archivo

Phil Campbell, guitarrista

Phil Campbell fue guitarrista durante 31 años de Motörhead y pieza clave del sonido duro, veloz y rugoso de la banda. Junto a Lemmy Kilmister, llevó el rock a un territorio entre heavy metal, punk y ruido eléctrico, convirtiéndose en referencia para varias generaciones. 🔴 Murió a los 64 años, tras "una larga y valiente lucha en cuidados intensivos después de una compleja operación mayor", confirmó la familia. ⬏

Phill Campbell, guitarrista de Motörhead. / Antonio Lacerda / EFE

Tsutomu Shibayama, director de animación

Tsutomu Shibayama fue director de animación y uno de los referentes del anime japonés, vinculado a 'Doraemon'. Su trabajo ayudó a fijar el imaginario visual de una serie que ha marcado la infancia de millones de espectadores en Japón y en todo el mundo. 🔴 Murió a los 84 años, a causa de un cáncer de pulmón. ⬏

La serie de animación 'Doraemon'. / EPC

Chuck Norris, actor

Chuck Norris: ranger, karateka y 'action hero' por excelencia. Icono del cine y televisión de acción televisivo, el actor trabajó con Bruce Lee en sus inicios, puso músculo y artes marciales en todas sus interpretaciones y alcanzó la cota álgida del éxito con la serie televisiva ‘Walker Texas Ranger’. Sus películas, como las de los 80 -'Delta force' y 'Delta forcé 2', y las tres entregas de 'Desaparecido en combate'- y series lo convirtieron en símbolo de dureza, justicia expeditiva y patada giratoria. Logró, además, convertir su figura en algo tan popular como ser carne de meme y leyenda digital. 🔴 Murió a los 86 años. ⬏

Chuck Norris, en la película 'Justicia Infinita'. / EPC

Nicholas Brendon, actor

Nicholas Brendon fue conocido por interpretar a Xander Harris en 'Buffy, cazavampiros'. Su personaje aportó humor, ternura y vulnerabilidad a una serie que marcó durante los 90 con monstruos, adolescencia y metáforas emocionales. 🔴 Murió a los 54 años, a causa de una enfermedad cardiovascular agravada por una neumonía y un infarto. ⬏

El actor Nicholas Brendon, estrella de 'Buffy, cazavampiros'. / Amazon Prime Vídeo

Valerie Perrine, actriz

Valerie Perrine fue actriz de cine y televisión, recordada por 'Superman' y por su nominación al Oscar por 'Lenny'. Su carrera combinó glamur, presencia dramática y una fotogenia que la convirtió en uno de los rostros destacados del Hollywood de los 70. 🔴 Murió a los 82 años, por la evolución del párkinson, que padecía desde 2015. ⬏

Valerie Perrine en 'Superman'. / EPC

Gino Paoli, cantante

Gino Paoli fue uno de los grandes nombres de la canción italiana. Autor de 'Sapore di sale', encarnó una manera elegante, melancólica y mediterránea de entender la música popular. Sus canciones forman parte del cancionero sentimental de varias generaciones. 🔴 Murió a los 91 años. ⬏

Gino Paoli recibe el premio de honor de la Mar de Músicas de manos de Sílvia Pérez Cruz, en 2015. / EFE / MARCIAL GUILLÉN

Juanjo Subijana, 'Eskroto', músico

Juanjo Eskroto fue fundador de Zorras Adolescentes y Bazofia Records, nombres ligados al punk más irreverente y subterráneo de la escena aragonesa y española. El músico también fue fundador del sello Bazofia Records. 🔴 Murió con 51 años. ⬏

El músico Juanjo Eskroto en uno de sus conciertos con Zorras adolescentes. / @ZORRASADOLESCENTES

James Tolkan, actor

James Tolkan fue actor de carácter, célebre por encarnar figuras de autoridad en 'Regreso al futuro' y 'Top Gun'. Su rostro severo, su calva inconfundible y su energía marcial lo convirtieron en un secundario inolvidable del cine comercial estadounidense. 🔴 Murió a los 94 años. ⬏

James Tolkan, en una escena de 'Regreso al futuro', junto a Michael J. Fox. / UNIVERSAL PICTURES

Mary Beth Hurt, actriz

Mary Beth Hurt fue actriz de cine, teatro y televisión, vinculada a títulos como 'Interiores' y 'La edad de la inocencia'. Intérprete refinada y versátil, trabajó con grandes directores y dejó una carrera marcada por la sensibilidad dramática. 🔴 Murió a los 79 años, tras una lucha contra el Alzheimer. ⬏

Mary Beth Hurt en 'Interiores', de Woody Allen. / EPC

Imagen representativa del mes de abril.

Diego Carcedo, periodista

Diego Carcedo fue reportero de guerra en Vietnam, El Salvador o Angola, corresponsal en Lisboa y Nueva York, director de informativos de Televisión Española, director de RNE y miembro del consejo de administración del ente público. Su figura representó una forma de periodismo de calle, oficio y mirada histórica, que lo convirtió en uno de los grandes titanes de la información española. Coincidió en 1974 con otro histórico periodista, Miguel de la Quadra-Salcedom cuando ambos ingresaron en el programa 'Los Reporteros'. 🔴 Murió con 86 años. ⬏

El periodista asturiano Diego Carcedo. / ALBERTO MORANTE / EFE

Christine Ruiz-Picasso, gestora cultural

Christine Ruiz-Picasso fue viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova, y fue la principal impulsora y artífice del Museo Picasso Málaga, junto con su hijo. Se trata de una figura decisiva en la preservación y difusión del legado del artista. 🔴 Murió con 97 años. ⬏

Muere Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista y artífice del Museo de Málaga. / EFE

Afrika Bambaataa, músico

Afrika Bambaataa fue conocido como el 'padrino del hip-hop'. DJ y productor, ayudó a definir la cultura urbana nacida en el Bronx, mezclando música, baile, comunidad y conciencia social. Su figura quedó también manchada por una docena de acusaciones sexuales. 🔴 Murió con 67 años, a causa de un cáncer. ⬏

Afrika Bambaataa durante una conferencia de The Smithsonian's. / SCOTT GRIES / AFP

Beatriz de Moura, editora

Beatriz de Moura fue fundadora de Tusquets Editores y una de las figuras clave de la edición española. Con olfato literario, carácter y ambición cultural, construyó un catálogo decisivo, descubrió autores como Samuel Beckett, John Irving, Milan Kundera y Marguerite Duras y convirtió la editorial en una referencia internacional. 🔴 Murió con 87 años, padecía desde hacía años una enfermedad neurodegenerativa. ⬏

La editora española de origen brasileño, Beatriz de Moura, en Buenos Aires, en 2010. / Cézaro de Luca / EFE

Nathalie Baye, actriz

Nathalie Baye fue una de las grandes damas del cine francés. Discreta, elegante y poderosa, trabajó con algunos de los directores más importantes de su país y construyó una carrera de personajes complejos, lejos del artificio y cerca de la emoción. 🔴 Murió a los 77 años, a causa de la demencia con cuerpos de Lewy. ⬏

La actriz Nathalie Baye, en 2011. / VALERY HACHE / AFP

Txumari Alfaro, naturópata y divulgador televisivo

Txumari Alfaro fue el naturópata navarro que triunfó con 'La botica de la abuela'. Sus remedios naturales, auténticos disparates y atentados contra la ciencia, como meterse café por el ano y bebernos nuestra orina, no tendrían cabida en la tele de hoy, pero sí fueron muy populares en los 90. 🔴 Murió a los 73 años. ⬏

Txumari Alfaro presentó 'La Botica de la Abuela' en TVE. / EFE

Patrick Muldoon, actor

Patrick Muldoon fue actor de cine y televisión, recordado por 'Starship Troopers' y 'Melrose Place'. Su carrera quedó asociada a la cultura audiovisual de los 90, entre la ciencia ficción de culto, el melodrama televisivo y el entretenimiento estadounidense. 🔴 Murió a los 57 años, a causa de un infarto agudo de miocardio. ⬏

Patrick Muldoon, actor de 'Starship Troopers' o 'Melrose Place'. / EPC

Paco Aguilar, humorista y cantante

Paco Aguilar fue humorista y cantante, un artista popular que llevó a los escenarios una mezcla de música, comedia y cercanía. Su nombre alcanzó proyección nacional por su participación como cómico en 'No te rías que es peor', el popular programa de Televisión Española emitido entre 1990 y 1995, aunque antes ya había trabajado como productor en distintos espacios de RTVE. 🔴 Murió a los 77 años, de esclerosis múltiple. ⬏

Paco Aguilar cuando presentó su libro 'El humor como muleta' / La Opinión

Nadia Farès, actriz

Nadia Farès fue una intérprete muy querida en Francia, donde alcanzó la fama con varias producciones populares, especialmente en el thriller, el drama y la pantalla comercial, aunque la película que le dio proyección internacional fue 'Los ríos de color púrpura' estrenada el año 2000. 🔴 Murió con 57 años, después de varios días en coma tras sufrir un accidente cebrovascular mientras nadaba en una piscina. ⬏

La actriz francesa Nadia Farès. / JULIEN DE ROSA / AFP

Roger Sweet, diseñador

Roger Sweet fue diseñador de Mattel y creador de 'He-Man', uno de los iconos infantiles más poderosos de los años 80. Lo alumbró tras el rechazo de la empresa para producir juguetes de 'Star Wars'. Su trabajo dio forma al universo de 'Masters of the Universe', una franquicia que unió juguetes, animación, fantasía heroica e imaginación comercial. 🔴 Murió a los 91 años, tras una prolongada lucha contra la demencia. ⬏

El icónico personaje de animación y juguete 'He-Man', creado por el diseñador de Mattel Roger Sweet. / EPC

José Antonio Pardellas, periodista

José Antonio Pardellas fue periodista y creador de la coletilla "una hora menos en Canarias". Aquella frase pasó de la información horaria a formar parte del imaginario popular español, convirtiendo su nombre en memoria sonora de radio y televisión. 🔴 Murió a los 88 años. ⬏

El periodista José Antonio Pardellas. / EPC

Imagen representativa del mes de mayo.

José María Cruz Novillo, diseñador gráfico

José María Cruz Novillo, conocido como "el hombre que diseñó España", fue uno de los grandes diseñadores gráficos españoles. Fue el encargado de cambiar el aspecto de las entidades españolas tras la dictadura franquista y fue el creador de la imagen corporativa de empresas como Correos, Repsol, Endesa o Renfe. 🔴 Murió a los 89 años, por causa no comunicada en el listado. ⬏

José María Cruz Novillo, en una foto de 2019. / R.García / EFE

Ted Turner, empresario y fundador de CNN

Ted Turner fue fundador de la cadena CNN y pionero de los canales de noticias 24 horas. Su apuesta por la información continua transformó la televisión, la actualidad y la manera de consumir noticias en todo el mundo, abriendo una nueva era mediática. 🔴 Murió con 87 años, tras años de complicaciones relacionadas con una demencia con cuerpos de Lewy. ⬏

Ted Turner, fundador de CNN, en una imagen de 2009. / RAMIN TALAIE / EFE

Michael Pennington, actor

Michael Pennington fue actor británico de cine, teatro y televisión, recordado por su participación en el universo 'Star Wars', concretamente, por interpretar al comandante imperial Moff Jerjerrod en la película 'Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi' (1983). 🔴 Murió a los 82 años, por causa no comunicada en el listado. ⬏

El actor británico Michael Pennington. / LUCASFILM / Europa Press

Jack Taylor, actor

Jack Taylor, popular actor estadounidense afincado en España desde los años 60, fue todo un icono del cine de terror y muy conocido por su aparición en 'Conan el bárbaro', 'Mil gritos tiene la noche' y 'La novena puerta'. Un rostro habitual del cine de género, el fantástico y las coproducciones europeas. 🔴 Murió a los 99 años, por causa no comunicada en el listado. ⬏

El actor en una imagen de archivo. / ACADEMIA DE CINE

Tania Doris, vedette

Tania Doris fue la gran vedette del Apolo y triunfó en el Paral·lel con espectáculos de picardía, plumas y lentejuelas. Encarnó una época del music hall barcelonés, cuando el teatro era fiesta, deseo, barrio y espectáculo popular. 🔴 Murió a los 74 años. ⬏

La artista Tania Doris. / OTROS

Valie Export, artista

Valie Export fue una artista austriaca feminista fundamental del arte contemporáneo. Su obra, radical y performativa, exploró el cuerpo, la imagen, la violencia simbólica y la mirada masculina. Su influencia llegó a nuevas generaciones de creadoras, incluida Rosalía. 🔴 Murió con 85 años. ⬏

La artista feminista austriaca Valie Export. / EPC

Felicity Lott, soprano

Felicity Lott fue una de las grandes sopranos británicas. Su voz elegante y su sensibilidad musical la llevaron a escenarios internacionales, con especial afinidad por el repertorio lírico, francés y operístico. Fue admirada por su técnica y refinamiento interpretativo. 🔴 Murió a los 79 años, a causa de un cáncer. ⬏

Muere a los 79 años la gran soprano británica Felicity Lott / PASCAL GUYOT

Sonny Rollins, saxofonista

Sonny Rollins fue uno de los grandes colosos del jazz moderno. Saxofonista tenor de imaginación inagotable, firmó discos esenciales y desarrolló una forma de improvisar musculosa, libre y profundamente melódica. 🔴 Murió a los 95 años, a causa de una fibrosis pulmonar progresiva. ⬏

El saxofonista de tenor de Jazz estadounidense Sonny Rollins. / ROBERT VOS / EFE

José Manuel Blecua, filólogo

José Manuel Blecua fue filólogo, académico y exdirector de la Real Academia Española. Creu de Sant Jordi en 2014, el académico zaragozano dedicó su vida al estudio de la lengua, la literatura y la enseñanza, y fue una figura respetada del humanismo español. 🔴 Murió con 86 años. ⬏

José Manuel Blecua Perdices. / INSTITUTO CERVANTES

Josefina Molina, directora de cine y televisión

Josefina Molina fue pionera del cine y la televisión en España. Primera mujer diplomada en dirección por la Escuela Oficial de Cinematografía, abrió camino con una mirada comprometida y feminista que ensanchó el lugar de las mujeres tras la cámara. En su obra, alternó series televisivas como 'Teresa de Jesús', con filmes innovadores como 'Vera, un cuento cruel' y 'Función de noche'. 🔴 Murió a los 89 años. ⬏

La directora Josefina Molina. / RAQUEL MANZANARES / EFE

Kelly Curtis, actriz

Kelly Curtis fue actriz y hermana de la también actriz Jamie Lee Curtis ('Halloween', de 1978; 'Un pez llamado Wanda', de 1988, 'Mentiras verdaderas', de 1994, y 'Puñales por la espalda', de 2019, entre otras). Hija de los intérpretes de renombre Tony Curtis y Janet Leigh, desarrolló su propia trayectoria en la interpretación, siempre vinculada al legado cinematográfico familiar. 🔴 Murió a los 69 años. ⬏

Las actrices estadounidenses Jamie Lee Curtis y Kelly Curtis (i), en 2012. / EFE

Frank Francés, extenista, modelo y empresario

Frank Francés fue extenista, modelo y empresario. Saltó a la prensa del corazón en los años 2000 por su relación con Bárbara Rey, una historia que ambos recordaron públicamente con afecto y que lo convirtió en un nombre conocido para el gran público. 🔴 Murió a los 62 años, tras una larga enfermedad. ⬏

Frank Francés y Bárbara Rey. / TELECINCO

Josep Maria Cadena, periodista y crítico

Josep Maria Cadena fue periodista, crítico y memoria viva de una época cultural. Fue uno de los impulsores del diari 'Avui' y trabajó durante 25 años en EL PERIÓDICO como responsable cultural. En sus críticas de arte hizo célebre el latiguillo: "Recomiendo la visita". 🔴 Murió con 90 años. ⬏

Josep Maria Cadena, en marzo del 2000. / ELISENDA PONS

James Handy, actor

James Handy fue actor de cine y televisión, con apariciones en 'Top Gun: Maverick', 'Jumanji' y 'Expediente X'. Su carrera lo situó como uno de esos secundarios reconocibles que acompañan durante décadas la memoria audiovisual del espectador. 🔴 Murió a los 81 años, tras ser apuñalado en Los Ángeles a manos del hijo de su pareja. ⬏

James Handy, en 'Expediente X', donde interpretó al detective Alan Cross en el episodio '2Shy', de la tercera temporada. / IMDB

Marjane Satrapi, ilustradora y cineasta

Marjane Satrapi fue ilustradora, autora de cómic y cineasta, célebre por 'Persépolis'. Su obra autobiográfica retrató la revolución iraní, el exilio y la identidad femenina con una fuerza gráfica y política que la convirtió en referencia internacional. 🔴 Murió a los 56 años, "de tristeza" poco más de un año después del fallecimiento de su esposo, informó su familia en un comunicado. ⬏

Marjane Satrapi. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Anthony Head, actor

Anthony Head fue actor británico, querido por varias generaciones gracias a series como 'Buffy, cazavampiros' y 'Ted Lasso'. Su elegancia, ironía y calidez lo convirtieron en un intérprete reconocible, capaz de pasar del mentor fantástico a la comedia emocional contemporánea. 🔴 Murió a los 72 años, por complicaciones derivadas de una neumonía. ⬏

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Anthony Head, junto a Sarah Michelle Gellar en 'Buffy, cazavampiros'. / EPC

David Hockney, pintor

David Hockney fue uno de los artistas británicos más influyentes del arte contemporáneo. Figura clave del pop art, destacó por su uso vibrante del color, sus escenas de piscinas, retratos y paisajes. Innovador hasta el final, exploró la fotografía, el vídeo y el iPad. 🔴Murió a los 88 años. ⬏