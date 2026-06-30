Lluís Castañ, Antonio Escámez y Ángel Pastor protagonizan el septiembre cultural de Onda

Onda vivirá un regreso del verano marcado por la cultura, el talento local y la diversidad artística. El Ayuntamiento de Onda ha presentado la programación cultural de septiembre de 2026, una agenda que convertirá el municipio en punto de encuentro para la música, las artes escénicas y la artesanía a través de diferentes propuestas impulsadas por artistas ondenses.

El ciclo, organizado por la Concejalía de Cultura, se desarrollará durante todo el mes en espacios culturales de referencia como el Teatro Mónaco y la Casa de la Cultura. La programación incluye un concierto de guitarra, una exposición dedicada al arte de la forja y una obra teatral creada y dirigida por talento local.

Con esta iniciativa, el consistorio refuerza su apuesta por una cultura cercana, accesible y vinculada a la identidad del municipio. El concejal de Cultura de Onda, Daniel Álvaro, ha destacado que el objetivo es que la cultura sea «un espacio de encuentro» y, al mismo tiempo, «un escaparate para el talento que nace y crece en Onda».

El guitarrista Lluís Castañ será uno de los protagonistas del septiembre cultural en Onda. / MEDITERRÁNEO

Una programación cultural pensada como guía para septiembre en Onda

La programación cultural de septiembre en Onda está diseñada para llegar a públicos diversos y ofrecer propuestas de calidad más allá de las grandes citas festivas del calendario. Música en directo, artesanía tradicional y teatro forman parte de un ciclo que busca dinamizar la vida cultural del municipio y acercar al público el trabajo de creadores vinculados a Onda.

El Ayuntamiento subraya que esta nueva edición del Setembre Cultural permite consolidar una agenda estable a lo largo del año, reforzando el papel de Onda como referente cultural dentro de la provincia de Castellón.

Concierto de Lluís Castañ en el Teatro Mónaco

La programación arrancará el sábado 5 de septiembre con el concierto del guitarrista ondense Lluís Castañ. La actuación tendrá lugar en el Teatro Mónaco a las 19.00 horas.

El músico ofrecerá un recital centrado en la guitarra, en el que mostrará su sensibilidad artística y su dominio del instrumento. Este concierto abrirá oficialmente el ciclo cultural de septiembre con una propuesta musical de proximidad, pensada para poner en valor el talento nacido en el municipio.

Las entradas tendrán un precio de 10 euros y estarán disponibles en Bar La Font de Dins, Glops Speakeasy, Ateneo Barra Bar, Cafetería Chaplin, Viajes Nautalia y Calzados Femavi, en Benicàssim.

'La Forja de los Ángeles': artesanía y tradición en la Casa de la Cultura

Del 17 al 26 de septiembre, la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura acogerá la muestra La Forja de los Ángeles, del herrero ondense Ángel Pastor Olucha.

La exposición permitirá al público descubrir el trabajo artesanal desarrollado en torno al oficio de la forja, una disciplina que combina tradición, creatividad y técnica. A través de esta propuesta, los visitantes podrán acercarse a una práctica artística ligada al trabajo manual y al conocimiento del oficio.

El edil de Cultura de Onda junto a los tres protagonistas de las propuestas culturales de este mes de sepiembre. / MEDITERRÁNEO

La muestra podrá visitarse con acceso gratuito en el horario habitual de la Casa de la Cultura.

Teatro en Onda con 'Ser grandes en Japón'

El sábado 19 de septiembre, el Teatro Mónaco será escenario de la representación Ser grandes en Japón, una obra creada y dirigida por el ondense Antonio Escámez.

La función comenzará a las 19.00 horas y completará la programación cultural del mes con una propuesta escénica que refuerza la presencia de las artes teatrales dentro del ciclo. La obra se suma así a una agenda concebida para acercar distintas expresiones culturales al público ondense.

Cartel de la obra 'Ser grandes en Japón'. / MEDITERRÁNEO

Las entradas tendrán un precio de 10 euros y podrán adquirirse a través de movingtickets.com.

Calendario de la programación cultural de septiembre en Onda

El Setembre Cultural 2026 contará con tres grandes citas durante el mes:

Sábado 5 de septiembre

Concierto del guitarrista Lluís Castañ en el Teatro Mónaco, a las 19.00 horas. Entradas: 10 euros.

Del 17 al 26 de septiembre

Exposición La Forja de los Ángeles, de Ángel Pastor Olucha, en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita.

Sábado 19 de septiembre

Representación teatral Ser grandes en Japón, creada y dirigida por Antonio Escámez, en el Teatro Mónaco, a las 19.00 horas. Entradas: 10 euros en movingtickets.com.

Onda apuesta por una cultura viva, cercana y accesible

El concejal de Cultura, Daniel Álvaro, ha señalado que esta programación «refleja el compromiso del Ayuntamiento con una cultura viva, cercana y accesible, en la que nuestros artistas tengan la oportunidad de mostrar su trabajo en casa».

Álvaro también ha remarcado que apostar por el talento local supone «apostar por la identidad de Onda, por apoyar a nuestros creadores y ofrecer una programación cultural diversa y de calidad para todos los públicos».

Con el Setembre Cultural, el Ayuntamiento de Onda da continuidad a su estrategia de dinamización cultural durante todo el año. La programación de septiembre refuerza el vínculo entre cultura, territorio y talento local, al tiempo que ofrece a vecinos y visitantes una agenda completa para disfrutar de la música, el teatro y la artesanía en espacios emblemáticos del municipio.

Información práctica

La programación cultural de septiembre en Onda se celebrará principalmente en el Teatro Mónaco y en la Casa de la Cultura. Las actividades combinan propuestas con entrada de pago y acceso gratuito, por lo que el público podrá elegir entre diferentes formatos culturales a lo largo del mes.

El concierto de Lluís Castañ y la obra Ser grandes en Japón tendrán un precio de 10 euros, mientras que la exposición La Forja de los Ángeles podrá visitarse de forma gratuita. Con esta combinación de actividades, Onda refuerza su oferta cultural y convierte septiembre en un mes clave para descubrir el talento ondense.