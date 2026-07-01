Castelló se suma al mapa valenciano de la investigación coreográfica

El Auditori i Palau de Congressos de Castelló será una de las tres sedes escogidas por el Institut Valencià de Cultura (IVC) para desarrollar los laboratorios de investigación escénica seleccionados en la convocatoria de 2026. La iniciativa, impulsada desde Espai LaGranja, sitúa a Castelló dentro del circuito autonómico de la creación contemporánea junto a Elx y Burjassot.

Durante los meses de septiembre y octubre, el espacio castellonense acogerá el proyecto PERIHODE, una investigación coreográfica de la creadora Jor Camacho, junto a Aurora y Andrea Dolz. La propuesta combina danza, memoria, identidad y territorio, con una mirada centrada en las vivencias trans y queer, así como en los procesos de migración y género.

'PERIHODE', un archivo vivo desde Castelló

El laboratorio que se desarrollará en el Auditori castellonense plantea un ejercicio de memoria a partir de coreografías nacidas desde la intimidad. El objetivo es confeccionar un archivo vivo, entendido como un espacio de creación, escucha y reflexión compartida.

La iniciativa refuerza el tejido profesional de la Comunitat Valenciana mediante el apoyo a la investigación, la prueba y la creación escénica. / IVC

Además, el proyecto tendrá una dimensión educativa y social, ya que colaborará estrechamente con centros educativos locales. Esta conexión permitirá acercar la danza contemporánea y las artes vivas al alumnado de Castelló, abriendo el proceso de investigación artística a nuevos públicos y reforzando el vínculo entre cultura, educación y ciudadanía.

Apoyo a la creación escénica en la Comunitat Valenciana

La convocatoria del Institut Valencià de Cultura busca ofrecer recursos, espacios e instalaciones a profesionales de las artes escénicas para desarrollar procesos de investigación, prueba y creación. Se trata de una línea de trabajo especialmente relevante en un sector marcado, a menudo, por los ritmos de producción y exhibición.

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, destaca que el organismo «renueva su respaldo a la investigación pura, un espacio fundamental para el crecimiento de nuestros creadores que muchas veces queda desatendido por las urgencias de la producción».

Tres laboratorios en Castelló, Elx y Burjassot

Además del proyecto previsto en el Auditori de Castelló, la convocatoria ha seleccionado otros dos laboratorios. En L’Escorxador d’Elx, Estela Santos desarrollará Softechness, una investigación sobre la música electrónica como generadora de colectividad física y como herramienta para repensar los contextos festivos en la adolescencia.

Por su parte, Espai LaGranja, en Burjassot, acogerá Anatomías del cuidado, de Cristina Núñez, una propuesta que revisa los imaginarios tradicionales de la maternidad desde la observación anatómica, la improvisación y los relatos corporales de mujeres.

El coordinador de Espai LaGranja, Guillermo Arazo, ha subrayado que los proyectos seleccionados “no solo destacan por su calidad y rigor, sino por su permeabilidad social”, al abrir los espacios culturales a la ciudadanía y demostrar que la danza y las artes vivas son herramientas para pensar y transformar el entorno.

Con esta convocatoria, Castelló refuerza su presencia en la red valenciana de investigación escénica y consolida el Auditori como un espacio conectado con la creación contemporánea, la educación y los debates sociales del presente.