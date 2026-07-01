Festival Internacional de Jazz de Peñíscola 2026: todo lo que debes saber de la nueva edición

Peñíscola vuelve a sonar a jazz. Del 2 al 5 de julio, el Festival Internacional de Jazz de Peñíscola celebra su 23ª edición con una programación concentrada en cuatro jornadas, ocho conciertos y un equilibrio muy reconocible: grandes nombres internacionales, talento valenciano y propuestas gratuitas al aire libre. El certamen está organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura, y se reparte entre dos escenarios: el Palau de Congressos de Peñíscola y la Plaça de Santa Maria.

La edición de este año llega con dos pianistas como grandes faros del cartel: el dominicano Michel Camilo, que actuará en la jornada inaugural, y el francés Thomas Enhco, encargado de cerrar el festival. Junto a ellos, el programa suma gypsy jazz, swing clásico, big band joven, jazz eléctrico, funk, soul, bossa nova e improvisación contemporánea.

Una edición breve, intensa y pensada para todos los públicos

El festival mantiene una fórmula clara: cuatro conciertos de pago en el Palau de Congressos y cuatro actuaciones gratuitas en la Plaça de Santa Maria. Esa doble vía permite combinar la escucha de auditorio con el ambiente abierto del casco histórico, en una ciudad donde el patrimonio forma parte de la experiencia.

Thomas Enhco mira hacia el cruce entre jazz y música clásica con una propuesta que sorprenderá a los asistentes. / MEDITERRÁNEO

Programa completo del Festival Internacional de Jazz de Peñíscola 2026

Jueves 2 de julio

La apertura será a las 19.30 horas en la Plaça de Santa Maria con Albert Bello i Oriol Saña Quartet, una propuesta gratuita de jazz manouche que recupera y reinterpreta sonidos vinculados a la Barcelona de principios del siglo XX. La noche continuará a las 22.30 horas en el Palau de Congressos con Michel Camilo, cabeza de cartel de la edición, en un concierto de jazz contemporáneo con energía caribeña y repertorio entre composiciones propias y estándares. La entrada cuesta 15 euros.

Viernes 3 de julio

A las 19.30 horas, la plaza acogerá con entrada libre el Electric Miles Tribute del Franco Baggiani Quartet, un homenaje al periodo eléctrico de Miles Davis con funk psicodélico, electrónica e improvisación. A las 22.30 horas, el Palau recibirá a International Classics Jazz All Stars, formación cosmopolita centrada en el jazz clásico, el swing y las raíces del género. La entrada cuesta 12 euros.

Sábado 4 de julio

La tarde comenzará a las 19.30 horas con Sergio Bisbal & BS Community Band, sexteto que mezcla jazz tradicional, soul, funk e improvisación libre. El concierto será gratuito en la Plaça de Santa Maria. A las 22.30 horas, la Jove Big Band Sedajazz llevará al Palau una formación de 23 jóvenes músicos con standards, arreglos originales, funk, rock, bandas sonoras y latin jazz. La entrada cuesta 12 euros.

Domingo 5 de julio

La última jornada arrancará a las 19.30 horas en la Plaça de Santa Maria con Ernie Orts Jazz Quartet, proyecto que combina composiciones propias, estándares, tradición jazzística y bossa nova. El cierre llegará a las 22.30 horas en el Palau con Thomas Enhco, pianista que plantea un recital abierto a la improvisación y al diálogo entre jazz, música clásica, canción popular y repertorio propio. La entrada cuesta 12 euros.

Entradas: precios, venta y taquilla

Las entradas para los conciertos del Palau de Congressos están disponibles a través de la web de venta del IVC y en taquilla (con horario de 10.00 a 13.00 y de 19.00 a 22.00 horas).

Los precios oficiales son: 15 euros para Michel Camilo y 12 euros para International Classics Jazz All Stars, Jove Big Band Sedajazz y Thomas Enhco. Los conciertos de Albert Bello i Oriol Saña Quartet, Franco Baggiani Quartet, Sergio Bisbal & BS Community Band y Ernie Orts Jazz Quartet son de entrada libre.

Dos escenarios para dos formas de vivir el jazz

El Palau de Congressos de Peñíscola es el espacio de los conciertos principales de noche. Gestionado por el IVC, el edificio abrió en 2003 y fue diseñado por Ignacio García Pedrosa y Ángela García de Paredes. Con 700 plazas en su haber, su perfil arquitectónico y acústico lo convierten en el lugar natural para las actuaciones más relevantes del festival. A lo largo de los años, han desfilado por este escenario figuras como Herbie Hancock, Brad Mehldau, Diana Krall, Jimmy Cobb, Cécile McLorin Salvant, Dianne Reeves, Melody Gardot, Eliane Elias, Marc Copland o Chano Domínguez, entre muchos otros.

La Plaça de Santa Maria, en cambio, concentra la parte abierta del programa: cuatro conciertos gratuitos, todos a las 19.30 horas, que acercan el jazz al flujo de vecinos, visitantes y público familiar. Esta combinación refuerza una de las claves del certamen: no limitarse al oyente especializado, sino ampliar la comunidad alrededor del jazz.

Por qué esta edición merece atención

El cartel de 2026 funciona como una pequeña cartografía del jazz actual. Michel Camilo aporta virtuosismo, ritmo caribeño y dimensión internacional; Thomas Enhco mira hacia el cruce entre jazz y música clásica; Franco Baggiani recupera la electricidad visionaria de Miles Davis; International Classics Jazz All Stars reivindica el swing; y Sedajazz sitúa el foco en una generación joven que ya dialoga con los grandes escenarios.

Además, Peñíscola añade un contexto singular. El casco histórico y el Castillo del Papa Luna, construido en el siglo XIII por los templarios y convertido después en residencia de Benedicto XIII, dan al festival una dimensión turística y patrimonial muy reconocible. Para el visitante, el plan va más allá del concierto: tarde en el casco antiguo, jazz al atardecer y noche de auditorio junto al Mediterráneo.