Harvey Weinstein, hospitalizado tras sufrir una insuficiencia cardiaca en la cárcel de Rikers Island

Harvey Weinstein vuelve a estar ingresado. El exproductor de Hollywood, de 74 años, ha sido trasladado desde la cárcel de Rikers Island, en Nueva York, hasta la unidad penitenciaria del hospital Bellevue tras sufrir una insuficiencia cardiaca relacionada con una neumonía, según ha avanzado TMZ.

De acuerdo con el citado medio, Weinstein empezó a tener dificultades para respirar hace unas dos semanas, cuando se encontraba en el complejo penitenciario neoyorquino a la espera de sentencia por una condena de agresión sexual dictada en Nueva York. Fuentes próximas al caso aseguran que fue llevado de urgencia al hospital, donde continúa bajo atención médica, con suero intravenoso, monitorización cardiaca y tratamiento con antibióticos.

Situación delicada

Aunque su estado habría mejorado en los últimos días, la situación sigue siendo delicada. El episodio se suma a una larga lista de problemas de salud que el antiguo magnate del cine ha sufrido durante su estancia entre prisión y centros hospitalarios. En los últimos años, sus representantes han informado de dolencias como diabetes, hipertensión, problemas cardiacos, neumonía y otras complicaciones médicas.

La hospitalización llega en un momento clave para Weinstein, una de las figuras que detonó el movimiento #MeToo tras las numerosas denuncias de abusos sexuales que salieron a la luz en 2017.

Lista de víctimas

Entre las mujeres más conocidas que han denunciado públicamente o relatado comportamientos sexuales inapropiados atribuidos a Weinstein figuran Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rose McGowan, Salma Hayek, Asia Argento, Rosanna Arquette, Mira Sorvino, Uma Thurman, Cara Delevingne, Léa Seydoux, Kate Beckinsale, Annabella Sciorra, Paz de la Huerta y Julia Ormond, entre otras. Más de 80 mujeres han acusado al exproductor de acoso, agresión sexual o violación desde que el caso estalló en 2017, unas acusaciones que Weinstein ha negado cuando se han referido a relaciones no consentidas.

La semana pasada, la Fiscalía de Nueva York retiró un cargo de violación después de que la denunciante comunicara que no podía afrontar un cuarto juicio. Sin embargo, el exproductor sigue condenado por otro delito sexual en Nueva York y también por delitos sexuales en California, donde su condena fue confirmada parcialmente por un tribunal de apelaciones, aunque deberá ser revisada la pena. Permanece bajo custodia mientras espera su próxima sentencia en Nueva York, prevista para septiembre.