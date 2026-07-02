Un pueblo de Castellón vuelve a transformarse en una galería de arte urbano durante cuatro días

Durante cuatro días, las calles de una pequeña localidad del interior de Castellón dejarán de ser solo calles. Las fachadas se convertirán en lienzos, las plazas en escenarios y los vecinos en parte activa de una experiencia cultural que mezcla murales, música, danza, talleres, cine documental y convivencia.

La cita invita a mirar el pueblo de otra manera: caminando sin prisa, siguiendo el trabajo de los artistas en directo y descubriendo cómo una pared cotidiana puede acabar convertida en una obra de gran formato. No es un museo cerrado, ni una exposición convencional. Es una galería al aire libre que crece edición tras edición.

El lugar es Fanzara y el certamen es el MIAU, el Museo Inacabado de Arte Urbano, que celebrará una nueva edición del jueves 2 al domingo 5 de julio. La propuesta vuelve a convertir este municipio del Alto Mijares en uno de los grandes puntos de encuentro del arte urbano en la Comunitat Valenciana. La agenda oficial turística de la Comunitat Valenciana presenta el MIAU como un proyecto que transforma muros y fachadas en piezas de un museo en continuo crecimiento, con obras previstas entre el 2 y el 5 de julio.

Las calles y paredes de Fanzara volverán a transformarse estos días con la nueva edición del MIAU. / MEDITERRÁNEO

Qué es el MIAU de Fanzara

El MIAU no se entiende solo como un festival de murales. Su nombre completo, Museo Inacabado de Arte Urbano, explica bien su esencia: cada edición suma nuevas intervenciones y modifica el paisaje del pueblo. Lo «inacabado» es precisamente su mayor atractivo, porque Fanzara nunca se visita dos veces igual.

El proyecto nació con una clara dimensión social y comunitaria. Según la propia organización, el MIAU surgió con la intención de fomentar la convivencia entre vecinos, artistas, voluntarios y organizadores a través del arte urbano. Esa mezcla entre creación contemporánea y vida de pueblo es la que ha hecho que Fanzara se consolide como un museo abierto, vivo y participativo.

Durante la edición de este año, habrá intervenciones en directo en diferentes localizaciones del municipio a cargo de artistas nacionales e internacionales. El público podrá ver cómo avanzan las obras, hablar con creadores y recorrer las calles como si fueran las salas de una exposición al aire libre.

Artistas que participarán en esta edición

La programación incluye intervenciones murales y otras disciplinas durante todos los días del festival. Entre los artistas participantes figuran:

Alex Senna, de Brasil; Amanda Arrou-tea; Asem Navarro; Dante Arcade; Sr. Don Pez; María Otal Palacín; Soen Bravo; Taqi Spateen, de Palestina; y Victor Puchalski.

La artista invitada especial será Iris Serrano, que también participará en una de las actividades sociales más destacadas del programa.

Programación del jueves 2 de julio

La primera jornada servirá para abrir el festival y recibir a los artistas. Durante el día comenzarán las intervenciones en directo en diferentes puntos de Fanzara, mientras que la actividad central se concentrará por la tarde y la noche en la Plaza de la Iglesia.

A las 20.30 horas, la danza abrirá la programación con Dirac’s Equation, una pieza de Takiri Art Company creada e interpretada por Rafael Perets y Nicole Ratti. La obra tiene una duración aproximada de 25 minutos.

A las 21.00 horas se celebrará la inauguración oficial y la recepción de artistas, uno de los momentos clave para entender el espíritu del MIAU: arte, comunidad y encuentro.

La jornada continuará con artes visuales. Maya Jankovic presentará su proyecto multimedia procesual participativo Interferencia EL / LA, una propuesta que aborda temas de la sociedad actual y que plantea una relación activa entre artista, espectadores y participantes.

A las 21:30 horas tendrá lugar la Cena de sinergias entre vecinos y artistas, también en la Plaza de la Iglesia. La noche terminará a las 22.30 horas con la música de DJ Pegue.

Programación del viernes 3 de julio

El viernes continuará la creación de murales en diversas localizaciones y la agenda se abrirá por la tarde con música folk.

A las 20.30 horas, en la Plaza del Pozo, Jorge Gumbau presentará su trabajo Barreja, acompañado por Gerardo Chiva y Héctor Madueño.

A las 22.30 horas, la programación de MIAU Social llevará a la Plaza de la Iglesia la proyección del documental No habrá paz sin las mujeres. Palestina. 2014-2024. La obra aborda la situación de las mujeres palestinas y su resistencia en medio de la ocupación y el conflicto. El documental está dirigido por Patricia Simón y Alex Zapico y será presentado por Lora Abuaita, miembro del movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama.

Sr. Don Pez es el alter ego de un artista que participó en el festival de Fanzara hace unos años. / MEDITERRÁNEO

A las 23.15 horas, la música volverá a tomar la Plaza de la Iglesia con un concierto de canciones populares palestinas a cargo de Salma Alhakim y el guitarrista Alejandro.

La jornada finalizará a las 00.00 horas con DJ Pegue.

Programación del sábado 4 de julio

El sábado será una de las jornadas más completas del MIAU Fanzara, con talleres, charla, música, sesión DJ y una nueva proyección documental.

De 10.00 a 12.00 horas, la Plaza de la Iglesia acogerá un taller de graffiti impartido por Nitroner.

A las 11.30 horas, también en la Plaza de la Iglesia, se celebrará la charla de UNRWA titulada Cuando el arte ayuda a construir paz, con Iris Serrano y Almudena Alibert, de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina.

A las 12.30 horas llegará el Concierto de Vermuteo con Mad Dog & Englishmen, una propuesta de rock, blues y soul con David Allen a la guitarra, Joan Guinot al bajo y Jesús Gallardo a la batería.

Por la tarde, a las 19.00 horas, la Plaza de la Iglesia recibirá una sesión ecléctica de CinnamonDJ, con R&B, rockabilly, garage punk de los 60, surf rock, frat rock, soul, northern soul y punk de los 70.

A esa misma hora, en el Edificio Sociocultural, se proyectará de nuevo No habrá paz sin las mujeres. Palestina. 2014-2024, presentado por Lora Abuaita.

El sábado terminará a las 23.00 horas con DJ Pegue en la Plaza de la Iglesia.

Programación del domingo 5 de julio

El domingo tendrá un tono más familiar y de recorrido. Será el día ideal para ver el resultado de las intervenciones, acercarse a los artistas y participar en las visitas guiadas.

A las 11.00 horas, la Plaza de la Iglesia acogerá el taller infantil Llaveros robot, dentro de Espacio Marte, impartido por el artista Minarai.

A la misma hora comenzará la Ronda a los artistas, una visita por las localizaciones de las intervenciones a cargo de vecinos del pueblo. Esta actividad permite conocer el proceso creativo desde dentro y ver cómo se integran las obras en la vida cotidiana de Fanzara.

Emilio Cinnamon DJ será uno de los que pongan la nota musical al MIAU Fanzara 2026. / MEDITERRÁNEO

A las 12.00 horas, la Plaza de la Iglesia será escenario de un nuevo Concierto de Vermuteo, esta vez con una jam session de blues, funk, jazz e improvisación coordinada por Cayetano Balfagón, Carlos Mercado y Narso Vera.

Por la tarde, a las 19.00 horas, llegará uno de los momentos más esperados: la Ronda a los murales, una visita guiada con explicación de los propios artistas sobre las obras realizadas durante el festival.

La edición concluirá a las 23.00 horas con DJ Pegue en la Plaza de la Iglesia.

Una escapada cultural en el interior de Castellón

Más allá del programa, el MIAU convierte la visita a Fanzara en una experiencia distinta. El atractivo está en caminar, detenerse ante los muros, observar el proceso creativo y descubrir cómo el arte cambia la forma de entender un pueblo.

La danza también cobrará protagonismo en la cita con Takiri Art Company. / MEDITERRÁNEO

La propia promoción turística de la Comunitat Valenciana destaca que las calles de Fanzara funcionan como salas y pasillos de una galería urbana, con fachadas convertidas en murales y un entorno que permite combinar arte, paseo y naturaleza.

Por qué no hay que perderse esta edición

El MIAU Fanzara reúne todo lo que necesita una escapada cultural de verano: arte urbano en directo, conciertos, talleres, cine documental, actividades familiares y una fuerte implicación vecinal.

Del 2 al 5 de julio, este pueblo de Castellón volverá a demostrar que una galería de arte no necesita paredes blancas ni entradas numeradas. A veces basta con abrir las calles, mirar las fachadas y dejar que el arte vuelva a ocupar el espacio común.