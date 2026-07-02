Rototom 2026: el festival donde las tardes también son territorio familiar

Muchos festivales empiezan cuando se encienden los focos del escenario principal, de eso no hay duda. Sin embargo, existen otros que laten mucho antes, cuando todavía queda sol, cuando una niña abre un cuento que no era suyo, un adolescente prueba su primer salto de parkour o una familia construye una flauta con materiales reciclados. En esa franja luminosa, entre la playa y la noche, Rototom Sunsplash 2026 quiere volver a demostrar que un festival también puede ser un lugar para crecer, crear y encontrarse.

Del 16 al 22 de agosto, Benicàssim acogerá la 31ª edición del festival reggae, que este año se presenta bajo un lema que funciona casi como una coordenada emocional: The Place to Be. No solo el lugar donde estar, sino el lugar donde ser. Ser niño, adolescente, madre, abuelo, artista, viajero, curioso o simplemente alguien con ganas de dejarse llevar por una programación que va mucho más allá de los conciertos.

The Movement Spirit: Taller de conciencia corporal y movimiento / Nacho Canos

La Welcome Party del 16 de agosto levantará el telón de una semana pensada para disfrutar sin compartimentos estancos. La música seguirá siendo el corazón del Rototom, pero alrededor de ella se desplegará un ecosistema cultural con doce horas diarias de actividad ininterrumpida, espacios para todas las edades y una idea de fondo: convertir el recinto en una pequeña ciudad temporal donde la convivencia intergeneracional sea parte de la experiencia.

Magicomundo: el festival empieza por una historia

Uno de los epicentros de esa vida diurna será Magicomundo, el área más familiar del Rototom. Este año llega con una novedad especialmente simbólica: la Cuentoteca, un rincón para leer, intercambiar libros infantiles y dejar que las historias circulen de mano en mano.

ROTOTOM CIRCUS. 2025 / Luca VAlenta

La propuesta invita a las familias a llevar sus propios cuentos para participar en una especie de mercado afectivo de relatos. Cada libro podrá encontrar nuevos lectores y cada lector, quizá, una nueva forma de imaginar el mundo. En tiempos de pantallas rápidas, el gesto tiene algo de contracultural: detenerse, leer, compartir, escuchar.

Magicomundo sumará también zonas de creación artística, construcciones con materiales naturales, juegos de agua y espacios de libre experimentación. La programación diaria incluirá espectáculos como “Cuentos del Mundo para Ser y Soñar”, el universo teatral de Ameba Teatre con Disparatario de Cuentos, talleres de relatos en familia junto a Al Otro Lado de la Parcela, una inmersión divertida en la historia del ska y el reggae con Josele Ska, y una fiesta familiar de clausura con Payasospital y Glasford Family.

Always Drinking Marching Band / Luca Valenta

Entre los nombres llamados a dejar huella destacan Pájaros al Viento, una familia procedente de la Amazonía y del norte de Colombia que compartirá saberes vinculados a la música y la naturaleza. Sus talleres permitirán construir flautas nativas, llamadores de pájaros e instrumentos reciclados, además de explorar la percusión corporal y actividades conectadas con el banco de semillas del festival.

Teen Yard: adolescencia, cultura urbana y conciencia social

Si Magicomundo mira a la infancia, Teen Yard vuelve a situar a los adolescentes en el centro. No como acompañantes, sino como protagonistas de un espacio propio donde el deporte, la cultura urbana y la conciencia social se cruzan durante seis días.

El parkour regresará de la mano del colectivo valenciano R-Evolution School, mientras que Zineb Social Basket acercará el baloncesto como herramienta de inclusión. La Fundación del Villarreal aportará sesiones con el fútbol como eje, ampliando una programación que entiende el deporte como algo más que competición: una forma de relación, confianza y pertenencia.

TEEN YARD break dance / Violeta Palazon

La parte creativa llegará con talleres de graffiti y mural colaborativo junto a Let’s Grow y Erol Urbà, sesiones de breakdance con exhibiciones profesionales y un taller de creación de rap a cargo de BlackUhuru Educación. La palabra también tendrá peso político y cotidiano gracias a una propuesta de Afrodiccionario sobre lenguaje antirracista, pensada para identificar y combatir microrracismos desde la conversación y la escucha.

El cierre de esta línea joven llegará con la edición internacional de Batalla de Promesas, un escaparate multicultural que reunirá a artistas emergentes de distintos puntos de Europa. Nuevas voces, nuevos ritmos y una escena adolescente que no solo consume cultura: también la produce.

Jamkunda: África y su diáspora toman la tarde

Las tardes del Rototom también pasarán por Jamkunda, el espacio dedicado a las culturas africanas. Su Ataya Social Café reunirá presentaciones literarias, talleres, gastronomía y encuentros impulsados por colectivos afrodescendientes de Francia y de ciudades como Madrid, Barcelona y València.

Entre los participantes figuran proyectos como United Souls, The Lab Oratory, Afrodiccionario o Top Manta, que acercarán distintas tradiciones y expresiones culturales del continente africano y su diáspora. La experiencia se completará con talleres diarios de baile afromoderno y actuaciones en directo, entre ellas las de Doudou Nganga y la joven cantante Suzete, con sonidos y referencias que viajarán por Senegal, Congo y Francia.

En un festival atravesado por el reggae, Jamkunda funciona como raíz y expansión: un lugar donde la música, la memoria, el cuerpo y la comunidad se encuentran sin necesidad de grandes discursos.

Pachamama, Mercado Artesano y Mercadillo: perderse también es parte del plan

La programación cultural del Rototom se extenderá además por Pachamama, un espacio dedicado al bienestar, la conciencia corporal y la sostenibilidad. Yoga, acroyoga, danza consciente y sesiones de movimiento libre ofrecerán momentos de pausa dentro de la intensidad festivalera.

Esa idea de recorrer el recinto sin prisa tendrá continuidad en el Mercado Artesano, con talleres abiertos a diferentes edades: percusión africana, pintura colectiva, juegos tradicionales, creación de instrumentos musicales, objetos decorativos con materiales reciclados, macramé, estampación y trabajos artesanales con cobre, cuero o alambre.

The Movement Spirit: Taller de conciencia corporal y movimiento / Nacho Canos

El Mercadillo, formado por 42 puestos, será otro punto de encuentro. Artesanía de autor, diseño independiente, moda, bienestar, ilustración, fotografía, oficios tradicionales y creaciones inspiradas en culturas de África, India o América Latina convivirán en un recorrido pensado para mirar, tocar, conversar y descubrir. Habrá sastres africanos que confeccionan prendas a medida, artesanos del cuero, productores de cosmética natural, creadores de bisutería y propuestas de alimentación saludable.

Reggae Jamroom y RototomCircus: cuando cae el sol, empieza otra escena

Entre las novedades de esta edición aparece Reggae Jamroom, un proyecto que reunirá a músicos veteranos y nuevos talentos en sesiones de improvisación en directo. Un nuevo punto de encuentro donde el reggae se construirá en tiempo real, desde el diálogo entre generaciones de artistas.

Y cuando la tarde empiece a apagarse, llegará una de las citas más esperadas por el público familiar: RototomCircus. Cada noche, el circo levantará su propio universo de acrobacias, humor y emoción con seis espectáculos pensados para todas las edades.

Always Drinking Marching Band / Luca Valenta

A esa escena se sumarán los pasacalles diarios de percusión por el recinto, conectando escenarios, áreas culturales y zonas de convivencia. Como si el festival tuviera su propio sistema circulatorio: tambores que llaman, caminos que se cruzan, familias que se quedan un rato más.

Un festival para quedarse

Rototom Sunsplash 2026 mantiene además el acceso libre para menores de 13 años y descuentos del 50% para adolescentes, reforzando su apuesta por un modelo de festival abierto a distintas generaciones.

La promesa no es pequeña: que entre los conciertos, la playa y la madrugada quepa también un mural colectivo, una clase de danza, una conversación sobre racismo, un cuento prestado, una acrobacia, una semilla, una canción improvisada.

Colore Rototom 2025 / Nacho Canos

En Benicàssim, del 16 al 22 de agosto, Rototom volverá a ser algo más que un cartel musical. Será una ciudad efímera donde las tardes tienen banda sonora, pero también manos manchadas de pintura, cuerpos en movimiento y niños que descubren que un festival puede ser, literalmente, un lugar para imaginar juntos.

Porque en Rototom, este verano, la familia no será un público secundario. Será parte del pulso.