¿Puede un melón ser protagonista de un documental? En este pueblo de Castellón, sí

Un melón piel de sapo, una marjal, meses de trabajo bajo el sol y una cámara siguiendo cada detalle. La combinación puede sonar inesperada, pero este 4 de julio se convertirá en plan de verano, pantalla grande y homenaje a una de esas historias que empiezan en la tierra y terminan en la mesa.

El alma de nuestra marjal es el título de un documental que propone mirar de otra forma un producto que muchas veces se compra, se corta y se sirve sin pensar en todo lo que lleva detrás. Porque antes de llegar al plato, este melón pasa por un ciclo completo de agua, espera, oficio agrícola y manos expertas que conocen la tierra casi de memoria.

El pueblo de Castellón donde un melón salta a la pantalla

El pueblo es Xilxes, y este sábado el municipio proyectará el cortometraje documental dirigido por Juanjo Clausell en la plaza de la Armada, en la playa, a las 22.30 horas. La cita convierte al melón piel de sapo en protagonista absoluto de una noche que mezclará cine, producto local, música y orgullo mediterráneo.

El cortometraje documental de Juanjo Clausell recoge imágenes grabadas a lo largo de todas las fases del cultivo. / MEDITERRÁNEO

Producido por Artèria Cultural en colaboración con el Ayuntamiento de Xilxes, el corto recorre todas las fases del cultivo del melón, desde la inundación de los campos en invierno hasta la recolección en verano. El resultado es una pieza que no solo muestra cómo se cultiva uno de los productos más emblemáticos del municipio, sino también quiénes lo hacen posible.

La historia que se esconde detrás de cada melón

Agricultores, representantes del sector y responsables institucionales ponen voz a una historia que habla de tradición, conocimiento transmitido de generación en generación y vínculo con la marjal. Porque el melón de Xilxes no se entiende únicamente como una fruta de temporada: forma parte de una identidad agrícola que el municipio quiere reivindicar y compartir.

“En la marjal de Xilxes, el ciclo del agua y las manos de sus gentes tejen el carácter de un melón único. Este documental revela por qué el melón piel de sapo de Xilxes es mucho más que un fruto: es memoria, territorio y mimo”, explica su director, Juanjo Clausell.

Una noche de cine en la playa con música en directo

La proyección de El alma de nuestra marjal no llegará sola. Tras el pase del documental, el músico de Betxí Jorge Gumbau presentará su trabajo Barreja en formato dúo, completando una velada pensada para disfrutar del verano desde la cultura, la música y el producto de proximidad.

El corto ya tuvo recorrido fuera del municipio: se presentó el pasado mes de octubre en GastroCinema de Alicante, un festival dedicado precisamente a conectar cine y gastronomía. Ahora, la historia vuelve al lugar donde nace: la marjal de Xilxes y las personas que la trabajan.

Del documental a la campaña del melón 2026

La proyección servirá además como arranque simbólico de la campaña del melón 2026 y como antesala de la Feria del Melón de Xilxes, que se celebrará los días 25 y 26 de julio. Una cita que reforzará la promoción de este producto local y su papel dentro de la cultura gastronómica del municipio.

Cartel de presentación del documental de Juanjo Clausell con la actuación de Jorge Gumbau. / MEDITERRÁNEO

La iniciativa se integra también en las acciones de L’Exquisit Mediterrani, la marca gastroturística de Turisme Comunitat Valenciana dedicada a poner en valor la gastronomía, el producto local y las experiencias vinculadas al territorio.

Un fruto, una marjal y todo un pueblo detrás

Al final, la pregunta tenía truco: sí, un melón puede protagonizar un documental. Sobre todo cuando detrás no solo hay sabor, sino paisaje, memoria, campaña, oficio y todo un pueblo dispuesto a contar su historia a través de su producto más emblemático.