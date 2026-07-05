De Benicàssim a Praga: José Antonio Portillo proyecta la escena castellonense al mundo

La escena castellonense suma una nueva conexión internacional de primer nivel. José Antonio Portillo, creador multidisciplinar y antiguo programador cultural y técnico de Cultura municipal en Benicàssim, firma el diseño de Santuario de reliquias y sudarios, proyecto para el Pabellón de España en la Cuatrienal de Praga 2027, la gran cita mundial dedicada a la escenografía, el diseño de performance y el espacio escénico.

La propuesta, comisariada por Elisa Sanz, escenógrafa y figurinista con tres décadas de trayectoria y ocho Premios Max, se articula en torno a un signo mínimo y poderoso: [Fe]. Fe como símbolo químico del hierro, como estructura, como materia que sostiene. Y fe también como acto de confianza en quienes levantan la escena desde los márgenes: técnicos, constructores, sastres, utileros, escenógrafos, iluminadores, creadores de materiales y profesionales cuya huella suele quedar fuera del foco.

La Cuatrienal de Praga 2027 se celebrará del 8 al 17 de junio de 2027 en el Prague Exhibition Grounds y tendrá como lema Absences and Silences as spaces of potential for new scenographic futures, una invitación a mirar aquello que no se ve o no se escucha en el teatro. La cita está considerada el mayor evento internacional en el ámbito de la escenografía, el diseño performativo y el espacio, y se celebra cada cuatro años desde 1967.

Diseño del Pabellón español para la Cuatrienal de Praga de 2027 realizado por José Antonio Portillo. / MEDITERRÁNEO

Un santuario laico

Según ha podido saber Mediterráneo, el proyecto Santuario de reliquias y sudarios plantea un pabellón concebido como santuario contemporáneo y acto de fe. No se trata de un templo religioso, sino de una arquitectura simbólica dedicada a los restos del trabajo escénico: materiales, pruebas, fragmentos, telas, estructuras, herramientas y objetos que condensan horas de oficio.

La instalación se organiza en torno a tres elementos: un mallazo de hierro, que delimita el espacio y sostiene la memoria; unos pilares, que evocan la permanencia de la escena incluso en ausencia; y unas cajas relicario, creadas por profesionales, que guardan fragmentos de oficio y se abren al visitante como pequeños archivos de creación.

'Santuario de reliquias y sudarios' es el título del proyecto que España presentará en Praga este próximo 2027. / MEDITERRÁNEO

La imagen del proyecto resume el espíritu de la propuesta con una frase de gran potencia poética: «Habitar, escuchar bien lo que calla el mallazo de [Fe]». En la maqueta visual, una estructura metálica cúbica encierra cajas rojizas suspendidas y pilares interiores. Todo remite al hierro, al óxido, al hormigón, a la fragilidad de lo que permanece y a la memoria de quienes hacen posible el teatro antes de que se levante el telón.

De Benicàssim a Praga

La noticia tiene una lectura especialmente cercana para Castellón ya que José Antonio Portillo no es solo el diseñador de esta propuesta, sino uno de los nombres más singulares de la creación escénica de la provincia. A su labor como programador cultural se suma el de autor y director con reconocimientos como el Premio al Mejor Espectáculo Infantil de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana, nominaciones a los Premios Max y a la Mejor Escenografía de las Artes Escénicas Valencianas.

Asimismo, cabe destacar que Portillo ya cuenta con una relación previa con la Cuatrienal de Praga, pues allí llegó a presentar también su ya célebre Biblioteca de cuerdas y nudos, proyecto con el que ha recorrido escenarios de Europa y España.

Objetos, escucha y comunidad

La obra de Portillo se ha caracterizado y se caracteriza por trabajar con materiales aparentemente modestos —cuerdas, cajas, objetos, papeles, sonidos, mecanismos— para convertirlos en dispositivos de memoria. En proyectos como A Pie, que realizó específicamente para el Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), el creador reunió música, mecatrónica, dibujo, teatro y sonido en una instalación que recorría seis etapas de la vida, demostrando una vez más su carácter multidisciplinar.

Esa línea de trabajo encuentra continuidad en Santuario de reliquias y sudarios, donde Portillo vuelve a una de sus obsesiones creativas: construir espacios donde el público no solo mira, sino que escucha, toca mentalmente, reconstruye y reconoce.

España en PQ 2027

La participación española en la Cuatrienal de Praga cuenta con la colaboración del INAEM, Acción Cultural Española, AECID, la Comunidad de Madrid a través de la RESAD y el Instituto Cervantes. En ese contexto internacional, el diseño de Portillo aporta una voz reconocible desde Castellón: una mirada artesanal, poética y material sobre la escena. Una arquitectura de hierro y silencio para recordar que el teatro no solo se hace con actores y luces, sino también con manos, restos, estructuras y oficios que sostienen lo visible desde la invisibilidad.