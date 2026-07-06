El Festival de Teatro Clásico de Peñíscola levanta el telón de su XXIX edición: ¿qué obras podemos disfrutar?

El Castillo de Peñíscola vuelve a convertirse en un escenario teatral abierto al Mediterráneo. La XXIX edición del Festival Internacional de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola arranca este 6 de julio y se prolongará hasta el día 18 con una programación que reúne a compañías nacionales e internacionales y que propone un viaje escénico desde la tragedia griega hasta el Siglo de Oro, Cervantes, Molière, Shakespeare y Lorca.

Organizado por la Diputación de Castellón, el festival consolida una de las grandes citas culturales del verano en la Comunitat Valenciana. La fortaleza del Papa Luna, construida por los templarios en el siglo XIII y convertida después en residencia pontificia de Benedicto XIII, vuelve a funcionar como algo más que un decorado: es el corazón simbólico de una programación que entiende los clásicos como materia viva, capaz de dialogar con los dilemas del presente.

Una apertura literaria frente al mar

La inauguración llegará este lunes 6 de julio, a las 20.30 horas, en el Paseo Marítimo con Cabinas literarias, una instalación de Proyecto Cultura que transforma tres cabinas telefónicas inglesas en espacios íntimos de escucha. El público podrá entrar en ellas para descubrir textos de Shakespeare, Lope de Vega, Calderón, Ana Caro de Mallén o Sor Juana Inés de la Cruz, interpretados por voces como Ana Fernández, Rafael Álvarez “El Brujo” o Iria Márquez.

Cabinas literarias, una instalación de Proyecto Cultura que transforma tres cabinas telefónicas inglesas en espacios íntimos de escucha. / MEDITERRÁNEO

La propuesta convierte el espacio urbano en una experiencia sensorial y pausada, casi a contracorriente del ritmo digital contemporáneo: detenerse, escuchar y dejar que la literatura ocupe por unos minutos el paisaje cotidiano de Peñíscola.

De Jasón a Cervantes: la primera semana del festival

El Patio de Armas abrirá su programación escénica el martes 7 de julio, a las 22.30 horas, con Jasón y las furias, texto de Nando López dirigido por Antonio C. Guijosa. El montaje, coproducido por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Teatro del Noctámbulo, revisita el mito de Jasón y Medea desde una mirada contemporánea sobre el exilio, la ambición, la culpa y la responsabilidad.

La primera semana continuará el jueves 9 con La monja alférez, producción de Teatro Círculo de Nueva York basada en Juan Ruiz de Alarcón. La obra recupera la figura de Catalina de Erauso, mujer que huyó de un convento y terminó convertida en soldado en el Nuevo Mundo. La propuesta, interpretada por María Fontanals y dirigida por Daniel Alonso de Santos, tiende un puente entre el teatro en español creado en Nueva York y la tradición del Siglo de Oro.

'Jasón y las furias', texto de Nando López dirigido por Antonio C. Guijosa, aterriza el 7 de julio en el festival. / Diego Casillas

El sábado 11 llegará una de las grandes apuestas contemporáneas de esta edición: Palabra de perro, coproducción del Festival de Peñíscola con Lantia Escénica. Escrita por Juan Mayorga y dirigida por Rakel Camacho, la obra parte de El coloquio de los perros de Cervantes para imaginar el momento en que Cipión y Berganza descubren el don de la palabra. Humor, pensamiento y poesía se cruzan en una reflexión sobre la identidad, la verdad, la libertad y la condición humana.

Ocho compañías y un mapa amplio de los clásicos

La edición de 2026 reunirá a ocho compañías procedentes de Extremadura, Aragón, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Nueva York. La programación dibuja un recorrido amplio por autores, mitos y épocas: de la antigua Grecia al siglo XX, con nombres como Lope de Vega, Cervantes, Molière, Juan Ruiz de Alarcón, Federico García Lorca, Shakespeare o Ana Caro de Mallén.

Tras la primera semana, el festival continuará el lunes 13 de julio en los Jardines del Castillo con La trova de Buena Saña, de Alexis Becker, coproducción con La Jalea Teatro dirigida por Cayetana Oteyza e inspirada en las compañías de cómicos del Siglo de Oro. El martes 14 será el turno de Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca, a cargo de La Máquina. El jueves 16 llegará La dama boba, de Lope de Vega, en una producción vinculada al Festival Iberoamericano del Siglo de Oro. La clausura tendrá lugar el sábado 18 con Don Juan en los infiernos, de Molière, Gonzalo Suárez y Azucena Rodríguez, a cargo de Teatro Che y Moche.

El jueves 9 llegará desde Estados Unidos 'La monja alférez', una producción de Teatro Círculo de Nueva York basada en el texto de Juan Ruiz de Alarcón. / MEDITERRÁNEO

Creación contemporánea y nuevos públicos

Una de las claves de esta XXIX edición es la convivencia entre tradición y relectura contemporánea. El festival presenta dos coproducciones propias: Palabra de perro, junto a Lantia Escénica, y La trova de Buena Saña, junto a La Jalea Teatro. Ambas propuestas refuerzan la apuesta del certamen por la creación actual, por la dirección escénica femenina y por nuevas formas de acercar los clásicos a públicos diversos.

La formación de espectadores también vuelve a ocupar un lugar destacado con la cuarta edición del Taller Pepe Monleón de Periodismo Joven, desarrollado en colaboración con la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Peníscola. La iniciativa reúne a jóvenes estudiantes de periodismo, artes escénicas y creación literaria que cubrirán el festival mediante entrevistas, críticas y reseñas publicadas en la web y redes sociales del certamen.

Programación del Festival de Teatro Clásico de Peñíscola 2026

El festival se celebrará del 6 al 18 de julio. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Castillo de Peñíscola y a través de la web oficial de venta.

Lunes 6 de julio, 20.30 h — Paseo Marítimo Cabinas literarias, de Proyecto Cultura.

Cabinas literarias, de Proyecto Cultura. Martes 7 de julio, 22.30 h — Patio de Armas Jasón y las furias, de Nando López. Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Teatro del Noctámbulo.

Jasón y las furias, de Nando López. Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Teatro del Noctámbulo. Jueves 9 de julio, 22.30 h — Patio de Armas La monja alférez, de Juan Ruiz de Alarcón. Teatro Círculo.

La monja alférez, de Juan Ruiz de Alarcón. Teatro Círculo. Sábado 11 de julio, 22.30 h — Patio de Armas Palabra de perro, de Juan Mayorga. Festival de Peñíscola y Lantia Escénica.

Palabra de perro, de Juan Mayorga. Festival de Peñíscola y Lantia Escénica. Lunes 13 de julio, 20.30 h — Jardines del Castillo La trova de Buena Saña, de Alexis Becker. Festival de Peñíscola y La Jalea Teatro.

La trova de Buena Saña, de Alexis Becker. Festival de Peñíscola y La Jalea Teatro. Martes 14 de julio, 22.30 h — Patio de Armas Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca. La Máquina.

Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca. La Máquina. Jueves 16 de julio, 22.30 h — Patio de Armas La dama boba, de Lope de Vega. Clásicos en Alcalá, Octubre Producciones y Ajedrez.

La dama boba, de Lope de Vega. Clásicos en Alcalá, Octubre Producciones y Ajedrez. Sábado 18 de julio, 22.30 h — Patio de Armas Don Juan en los infiernos, de Molière, Gonzalo Suárez y Azucena Rodríguez. Teatro Che y Moche.

Durante dos semanas, Peñíscola volverá a mirar a los clásicos desde el presente. En un castillo suspendido entre la historia, el mar y la escena, el festival reivindica la vigencia de textos que siguen hablando de poder, deseo, libertad, culpa, amor y memoria. El telón se levanta; la palabra antigua vuelve a sonar nueva.