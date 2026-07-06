Nace el Montanejos Film Fest: cine al aire libre, 31 cortometrajes y homenaje a Rosana Pastor

Montanejos irrumpe con fuerza en el circuito audiovisual con el nacimiento del Montanejos Film Fest, un nuevo festival internacional de cortometrajes que celebra su primera edición del 6 al 11 de julio.

La cita apuesta por una fórmula con identidad propia: cine al aire libre, acceso gratuito y un entorno natural privilegiado. Las proyecciones tendrán lugar en los jardines de Villa Purificación, edificio modernista situado junto al río Mijares, donde el público podrá disfrutar de las sesiones nocturnas de lunes a viernes a partir de las 22.00 horas.

31 cortometrajes seleccionados entre 850 obras

La Sección Oficial del Montanejos Film Fest estará integrada por 31 cortometrajes, escogidos entre las 850 obras recibidas por la organización. Los trabajos proceden de más de 30 países, un dato que confirma la proyección internacional del certamen desde su primera edición.

Fernando Cayo es protagonista de 'Leonardo', uno de los cortos que se proyectarán en Montanejos. / MEDITERRÁNEO

El festival está dirigido por el cineasta castellonense Sergi González, director y productor vinculado al cortometraje, quien ha destacado la gran acogida del proyecto.

«En Montanejos valoran el cine y las artes, por eso hemos iniciado una aventura de tal calibre aquí. El Montanejos Film Fest ha recibido 850 cortometrajes. Propuestas de un valor muy alto y muy diferentes entre sí que vienen de más de 30 países diferentes», ha señalado González.

Para el director del certamen, esta respuesta supone «un éxito en cuanto a la recepción y la difusión del festival» y demuestra que el cine sigue más vivo que nunca.

Rosana Pastor, premio especial a la trayectoria

Uno de los grandes nombres de esta primera edición será Rosana Pastor. La actriz valenciana recibirá el premio especial a la trayectoria artística y profesional, un reconocimiento a más de tres décadas de trabajo en cine, televisión y teatro, así como a su compromiso con el formato corto.

Rosana Pastor, premio honorífico del Montanejos Film Fest. / MEDITERRÁNEO

Pastor fue galardonada con el Premio Goya a mejor actriz revelación en 1995 por su papel en Tierra y libertad, dirigida por Ken Loach. Además, ha sido nominada en dos ocasiones al Goya a mejor interpretación femenina de reparto: en 2001 por Juana la Loca y en 2008 por La conjura de El Escorial.

Caras conocidas del cine y la televisión

La programación del festival de cortometrajes de Montanejos contará también con la participación de intérpretes muy reconocibles para el público. Entre los nombres presentes en los trabajos seleccionados figuran Salva Reina, Fernando Cayo, Ramón Barea, Antonio Dechent, Víctor Palmero, Nacho Guerreros, Javier Pereira, Carlos Santos, Sonia Almarcha, Pedro Casablanch y la propia Rosana Pastor, entre otros.

Los títulos que optan a la Sección Oficial de la primera edición del Montanejos Film Fest. / MEDITERRÁNEO

Esta presencia de actores y actrices consolidados refuerza el atractivo de una sección oficial que combina talento emergente, mirada internacional y figuras destacadas del audiovisual español.

Gala final y entrega de premios el 11 de julio

El sábado 11 de julio, a las 22.30 horas, se celebrará la gala final del Montanejos Film Fest y la entrega de premios de las diferentes categorías. Durante la noche se hará público el veredicto del jurado, integrado por profesionales con amplia experiencia en el ámbito cinematográfico, cultural y audiovisual.

Forman parte del jurado Lorena Lluch, productora destacada de la industria audiovisual valenciana; Sebastián Gómez, director de la Fundación de Turismo de Montanejos; Diego Pérez, profesor de cine, director y productor de cortometrajes seleccionados en más de 600 festivales; y Cristina Plazas, actriz de cine, teatro y televisión reconocida por trabajos en series como Los hombres de Paco, Amar en tiempos revueltos y Velvet.

Un nuevo festival para unir cine, cultura y territorio

Con esta primera edición, Montanejos Film Fest nace como una apuesta por acercar el cortometraje al público en un escenario singular. La combinación de proyecciones gratuitas, cine internacional, noches de verano y patrimonio natural convierte al certamen en una nueva propuesta cultural para el Alto Mijares.

Montanejos suma así el cine a su identidad turística y cultural, con un festival que reivindica el cortometraje como espacio de descubrimiento, creatividad y talento.