El niño de l’Alcora que conquista 'La Voz Kids': Dani Escrig pasa a semifinales y cantará con la Orquesta de RTVE

El talento musical de l’Alcora sigue ganando protagonismo en televisión nacional. Dani Escrig, el joven alcorino de solo 11 años que ya había emocionado a los coaches de ‘La Voz Kids’, ha dado un nuevo paso en el programa al conseguir el pase directo a la semifinal. Su avance confirma la trayectoria meteórica de un niño que, pese a su corta edad, ya acumula experiencias propias de una carrera artística consolidada.

La noticia llega en un momento especialmente dulce para Dani Escrig. Además de continuar en el equipo de Luis Fonsi dentro del concurso de Antena 3, el joven artista formará parte como solista del Coro y Orquesta Sinfónica de RTVE en los conciertos dedicados a Danny Elfman, compositor estadounidense conocido por sus bandas sonoras para películas de Tim Burton. Está previsto que participe en dos conciertos en Barcelona y otros dos en Madrid.

De los musicales de Madrid a la semifinal de 'La Voz Kids'

La evolución de Dani Escrig ha sido seguida con enorme expectación en l’Alcora y en toda la provincia. Antes de su paso por La Voz Kids, el joven ya había destacado sobre los escenarios madrileños tras protagonizar con éxito Oliver Twist, el musical de los niños olvidados, en el Teatro La Latina de Madrid.

Dani Escrig en un momento de su última actuación en el programa de 'La Voz Kids'. / MEDITERRÁNEO

Su vínculo con el teatro musical continuará también con Los chicos del coro, producción de AMR Produce Corporate, en una nueva adaptación del clásico de Charles Dickens. Esta experiencia, sumada a su participación en el programa y a su próxima colaboración con la Orquesta de RTVE, refuerza la dimensión artística de uno de los talentos infantiles más prometedores surgidos en l’Alcora.

La familia del joven alcorino y el propio artista han querido agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas desde la localidad y desde distintos puntos de la provincia. También animan a seguir apoyándolo en los próximos programas de La Voz Kids y en sus actuaciones musicales.

Una actuación decisiva ante coaches y asesores

En su última aparición en La Voz Kids, tras superar las batallas y el asalto final, Dani volvió a cautivar al jurado y a los asesores del programa. Su interpretación fue valorada ante equipos formados por Luis Fonsi y Melody, Edurne y Leire Martínez, Ana Mena y Becky G, y Antonio Orozco y Antoñito Molina.

Dani salió a darlo todo sobre el escenario y su arrolladora interpretación de ‘Never enough’ dejó a Leire Martínez bañada en lágrimas.

El momento decisivo llegó con la votación, en la que Escrig consiguió el pase directo a la semifinal. El resultado supone un nuevo logro para el joven cantante alcorino, que desde su primera actuación con Never Enough ya había dejado claro su potencial vocal y escénico.

Diego Gómez sigue luchando en los asaltos finales

El protagonismo de l’Alcora en esta edición de La Voz Kids no se limita a Dani Escrig. Diego Gómez, de 11 años, también continúa su camino en el programa después de haber aprovechado de forma brillante la segunda oportunidad que recibió en las audiciones.

Diego Gómez, que emocionó a los cuatro coaches con su interpretación de Limosna de amores, eligió formar parte del equipo de Antonio Orozco. Ahora sigue compitiendo en los asaltos finales con el objetivo de alcanzar también las semifinales.

Diego Gómez pasó a la segunda fase del asalto final y tendrá que seguir luchando por llegar a las semifinales. / MEDITERRÁNEO

Su recorrido ha sido uno de los ejemplos más celebrados de superación dentro del concurso. Tras una primera actuación en la que no logró girar sillas, volvió al escenario con fuerza y consiguió un pleno histórico ante Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne.

La Escuela de Música Vicent Serrano Gil, cantera de talento

La presencia de dos niños de una misma localidad en una fase tan avanzada de La Voz Kids supone un motivo de orgullo para l’Alcora. Tanto Dani Escrig como Diego Gómez se han formado en la Escuela de Música Vicent Serrano Gil, un centro que vuelve a situarse en el mapa como cantera de talento musical.

Dani Escrig estudia canto, piano y violín, mientras que Diego Gómez destaca por su versatilidad instrumental: toca la trompeta, el piano, la guitarra y el tambor. Ambos representan una generación joven que ha encontrado en la música una forma de expresión y una oportunidad para llevar el nombre de l’Alcora más allá de la provincia.

En el caso de Dani, la pasión artística también forma parte de su historia familiar. Su bisabuela, María Gasch, y su abuelo, Vicente Pejó, ya cuentan con fama de artistas en l’Alcora. Ahora, el joven continúa esa saga con una proyección que, a sus 10 años, apenas acaba de empezar.

Dos alcorinos que hacen historia en televisión

El avance de los dos jóvenes cantantes convierte esta edición de La Voz Kids en una cita especialmente emotiva para l’Alcora. Dani, alcorino de pura cepa, y Diego, nacido también en la localidad pese a las raíces gallegas y jerezanas de sus padres, han logrado que todo un municipio siga pendiente de cada actuación.

La combinación de talento, formación musical y apoyo popular ha convertido sus pasos por el programa en una historia compartida por vecinos, familiares, profesores y amantes de la música. Dani Escrig ya está en semifinales. Diego Gómez continúa luchando por llegar. Y l’Alcora celebra que dos de sus jóvenes voces estén conquistando el escenario nacional.