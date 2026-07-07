Un conjuro gallego sonará en el claustro del Museu de Belles Arts de Castelló de la mano de...

El claustro del Museu de Belles Arts de Castelló se convertirá este jueves 9 de julio en una pequeña geografía gallega. No una Galicia de postal, sino una Galicia nocturna, oral, ritual y profundamente comunitaria. El Institut Valencià de Cultura programa, dentro del ciclo Nits al Claustre, el concierto del dúo Caamaño & Ameixeiras, una de las propuestas más singulares de la nueva música de raíz ibérica.

La actuación comenzará a las 22.30 horas y será de entrada libre hasta completar aforo. Eso sí, una vez iniciado el espectáculo, no se permitirá el acceso al recinto.

Formado por Sabela Caamaño, al acordeón cromático, y Antía Ameixeiras, al violín y la voz, el dúo presentará en Castelló Quitar o aire, un proyecto que parte de la música tradicional gallega para llevarla a un territorio contemporáneo, expresivo y lleno de matices. Su propuesta no se limita a recuperar melodías antiguas: las desarma, las escucha de nuevo y las devuelve al presente con arreglos propios, riesgo escénico y una delicada tensión entre lo popular y lo experimental.

Formado por Sabela Caamaño, al acordeón cromático, y Antía Ameixeiras, al violín y la voz, el dúo presentará en Castelló ‘Quitar o aire’. / MEDITERRÁNEO

Un concierto que habla de ritos, curación y memoria

El título del espectáculo no es casual. Quitar o aire remite a un imaginario muy concreto de la cultura gallega: el de los ritos de sanación, las prácticas protectoras, las palabras heredadas y los gestos que una comunidad conserva para enfrentarse al miedo, la enfermedad, el duelo o la incertidumbre. Caamaño & Ameixeiras han encontrado en ese universo una materia artística fértil, capaz de conectar la tradición oral con preguntas muy actuales.

En su segundo disco, publicado por Raso Estudio, el dúo se inspira en la ritología popular gallega, un territorio donde conviven la magia, la religión, la memoria familiar y la celebración de la vida. La propuesta transita por ambientes de luto, curación, deseo, exorcismo simbólico y comunión colectiva, pero lo hace desde una mirada musical que evita el folclore congelado. Aquí la raíz no es vitrina: es pulso, cuerpo y presente.

Ese es, precisamente, uno de los rasgos más atractivos del proyecto. Con apenas dos instrumentos principales —violín y acordeón— y la voz como hilo expresivo, Caamaño & Ameixeiras construyen una sonoridad de gran intensidad. Su música puede sonar íntima y áspera, luminosa y oscura, bailable y casi cinematográfica. En lugar de ampliar la formación, el dúo explota al máximo las posibilidades tímbricas de su formato: respiraciones, drones, texturas, golpes rítmicos, melodías tradicionales y una energía que se mueve entre la fiesta popular y el trance.

El secreto: una tradición que no pide permiso al presente

Desde su creación en 2018, Caamaño & Ameixeiras han desarrollado una trayectoria ascendente dentro y fuera de España. Su primer trabajo, Aire! (2021), ya fue reconocido con el Premio Martín Códax da Música en la categoría de folk, el 1º Premio Folkez Blai y el Premio Opinión da Música de Raíz al disco del año. Aquel álbum tenía una vocación más expansiva y celebratoria, con colaboraciones destacadas como Sílvia Pérez Cruz o Fetén Fetén.

Con Quitar o aire, sin embargo, Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras regresan al núcleo del dúo. El resultado es más visceral, más oscuro y también más personal. El repertorio bebe de coplas tradicionales, cancioneros orales y materiales vinculados a la cultura popular gallega, pero la lectura final pertenece al siglo XXI. No hay nostalgia complaciente: hay investigación, intuición y una forma de entender la música de raíz como espacio de libertad.

Entre las facetas más curiosas del proyecto aparece la presencia del número nueve, asociado en la cultura popular a una dimensión simbólica y ritual. El disco se articula en nueve piezas, cada una vinculada a un clima o rito distinto: el duelo, los augurios de muerte, la comunicación con los muertos, los ritos marineros o la curación. Esa arquitectura secreta convierte el concierto en algo más que una sucesión de canciones: lo aproxima a una ceremonia contemporánea.

Dos trayectorias que confluyen en un lenguaje propio

La identidad del dúo se sostiene también en la biografía musical de sus integrantes. Sabela Caamaño, nacida en Oza dos Ríos, comenzó sus estudios de acordeón a los siete años y cuenta con una sólida formación académica en acordeón, pedagogía musical y piano. Su trayectoria combina el rigor instrumental con una conexión constante con la música tradicional gallega.

Antía Ameixeiras, procedente de Baio, en la Costa da Morte, entró en contacto desde niña con el baile y la pandereta antes de desarrollar su lenguaje como violinista. Su paso por aCentral Folque, su vínculo con músicas europeas y balcánicas, y su experiencia en proyectos como Luar na Lubre han marcado una manera de tocar en la que el violín deja de ser un instrumento meramente melódico para convertirse en voz, ritmo y narración.

Cartel del concierto de Caamaño & Ameixeiras. / MEDITERRÁNEO

Juntas han construido una fórmula poco habitual en el folk gallego: acordeón cromático, violín y voz al servicio de un repertorio que mira hacia atrás para avanzar. Esa combinación explica buena parte del magnetismo de Caamaño & Ameixeiras, capaces de sonar profundamente arraigadas y, al mismo tiempo, abiertas a códigos contemporáneos.

'Nits al Claustre' continúa en julio

El concierto de Caamaño & Ameixeiras será la segunda cita del ciclo Nits al Claustre en el Museu de Belles Arts de Castelló. La programación continuará el 16 de julio con la actuación del grupo valenciano Tenda, dentro de una agenda que convierte las noches de los jueves de julio en un espacio para la música en directo, la diversidad sonora y el encuentro cultural.

En el caso del dúo gallego, la invitación es clara: acudir al claustro no solo para escuchar folk, sino para entrar en una música que trae consigo historias de curanderas, cantos heredados, ritos marineros, memoria colectiva y una manera muy particular de celebrar que la tradición sigue viva cuando alguien se atreve a transformarla.