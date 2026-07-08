Alejandro Entrambasaguas, periodista: «En España ha habido personas que se han creído intocables y han actuado con absoluta impunidad»

El periodista Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate, que ha desarrollado investigaciones sobre corrupción y política tanto en España como en el extranjero, además de colaborar como analista en programas de televisión de Telecinco y Cuatro, participa este 9 de julio en una nueva edición del ciclo Testigo Directo, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en Villa Elisa de Benicàssim.

El comunicador compartirá mesa redonda con el también periodista de investigación Melchor Miralles y con el castellonense Vicente Farnós para reflexionar sobre el papel de un periodismo que, en un contexto de creciente desinformación y desconfianza institucional, sigue siendo un instrumento esencial de control democrático. «La corrupción no entiende de ideologías», afirma Entrambasaguas, convencido de que «el periodismo de investigación sigue siendo una de las herramientas más eficaces para controlar al poder».

En esta entrevista con Mediterráneo, el periodista analiza los retos de la profesión, reivindica el impacto de las investigaciones periodísticas y recuerda que «el poder que tiene el periodismo de investigación es enorme. En España ha habido personas que se han creído intocables y que han actuado con una sensación absoluta de impunidad».

Alejandro Entrambasaguas participa este 9 de julio en el ciclo 'Testigo directo' en Villa Elisa. / MEDITERRÁNEO

—Llevas años dedicado al periodismo de investigación. ¿Qué es lo que te sigue motivando a buscar historias que otros prefieren no contar?

Lo que me motiva es que el periodismo de investigación sigue siendo una de las herramientas más eficaces para controlar al poder. La corrupción no entiende de ideologías. Desgraciadamente, siempre existirá la tentación de utilizar el poder en beneficio propio y también habrá quien intente ocultarlo. Cuando una investigación ayuda a que se depuren responsabilidades o a que una institución funcione mejor entiendes que todo el esfuerzo ha merecido la pena.

—¿Cuál dirías que es la principal responsabilidad de un periodista de investigación en un momento en el que la información circula tan rápido?

Precisamente porque la información circula cada vez más deprisa, el periodista tiene que aferrarse a lo esencial, que es contrastar los hechos. Nunca podemos renunciar al rigor por las prisas. La esencia del periodismo sigue siendo la misma que hace décadas. Consiste en verificar, documentar y publicar solo aquello que se pueda demostrar.

—Siempre tus investigaciones generan un gran impacto público por tratar temas tan complejos sobre la política y la corrupción. ¿Cómo gestionas la presión y las críticas que acompañan a este tipo de trabajo?

Durante los últimos años hemos publicado investigaciones que afectaban al entorno político y familiar del presidente del Gobierno y a algunas de las principales tramas de corrupción que hoy ocupan a los tribunales. En muchas ocasiones se nos acusó de difundir bulos o de actuar por intereses políticos. Nunca me preocuparon demasiado esas descalificaciones porque sabía que nuestras investigaciones estaban sólidamente documentadas y todas ellas han acabado en informes policiales y resoluciones judiciales.

—Vivimos en una época de polarización y desinformación. ¿Qué hábitos recomendarías a los ciudadanos para distinguir una información rigurosa de una manipulada?

La credibilidad es algo que se construye durante años. Por eso recomendaría fijarse en la trayectoria del periodista o del medio que publica una información. El ciudadano no es ingenuo y sabe quién trabaja bien. La confianza se gana día a día e investigación tras investigación.

—En la charla se abordarán los problemas de nuestra sociedad desde un enfoque humanista, cristiano y personal. ¿Qué cuestiones consideras más urgentes para el futuro de España?

La primera sería que el nuevo Gobierno tiene que desparasitar instituciones del Estado que el PSOE ha colonizado y en las que la ciudadanía ya no confía. La segunda tiene que ver con los valores. Necesitamos recuperar la cultura del esfuerzo, del compromiso, de la responsabilidad, del sacrificio, del trabajo bien hecho y del respeto. Esa tarea empieza, sobre todo, en la familia y en la educación.

—¿Crees que el periodismo puede contribuir realmente a mejorar la sociedad o su función debe limitarse a contar los hechos?

Creo que ambas cosas van unidas. La función del periodista es contar los hechos con rigor. Pero precisamente cuando los cuenta, cuando destapa un caso de corrupción o pone de manifiesto una injusticia, está contribuyendo a mejorar la sociedad.

—¿Qué cualidades debería cultivar un joven que quiera dedicarse al periodismo de investigación? Eres cristiano. ¿De qué manera influye tu fe en tu forma de entender el periodismo y la búsqueda de la verdad?

La constancia es fundamental porque una buena investigación exige muchas horas de trabajo y una enorme paciencia. Y sí, soy cristiano. Mi fe no cambia los hechos que investigo pero sí influye en la manera en la que entiendo mi trabajo. Me recuerda que detrás de cada investigación hay personas y que el rigor también es una forma de respeto hacia ellas y hacia los lectores.

—En ocasiones se presenta la fe como un obstáculo para la objetividad. ¿Has sentido ese prejuicio? ¿Cómo responderías a quienes piensan que un periodista creyente no puede ser imparcial?

No lo he vivido de forma especialmente intensa. En cualquier caso, creo que la objetividad no depende de las creencias personales sino del método de trabajo. Un periodista puede tener las convicciones que quiera pero lo importante es que los hechos que publica sean ciertos y estén acreditados.

—¿Hay alguna figura cristiana –periodista, pensador o santo– que haya inspirado tu manera de vivir la profesión?

Más que fijarme en una figura concreta intento aprender de personas que entendieron la verdad como un servicio a los demás. Si tuviera que mencionar a alguien diría San Juan Pablo II. Siempre me impresionó su defensa de la dignidad de la persona, de la libertad y de la verdad, incluso en contextos muy difíciles. Son principios que también deberían inspirar el ejercicio del periodismo.

—Si los asistentes a la charla solo pudieran quedarse con una idea al terminar, ¿cuál te gustaría que fuera?

Que el poder que tiene el periodismo de investigación es enorme. En España ha habido personas que se han creído intocables y que han actuado con una sensación absoluta de impunidad, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o el exministro José Luis Ábalos. Gracias a nuestro trabajo el primero está siendo investigado por la Audiencia Nacional y el segundo se encuentra en la cárcel.