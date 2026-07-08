Escapar del calor en Castelló también puede ser un plan cultural: así es el refugio del Auditori

El Auditori de Castelló vuelve a abrir este verano su refugio climático cultural, una iniciativa del Institut Valencià de Cultura (IVC) que convierte la sala Magic Box en un espacio climatizado, cómodo y de acceso libre para hacer frente a las altas temperaturas sin renunciar a la cultura.

El espacio permanecerá abierto hasta el 14 de agosto, de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas, y ofrece zonas de descanso, mesas de trabajo y lectura, conexión wifi, libros, cargadores para dispositivos móviles, agua y una ambientación pensada para favorecer el bienestar de las personas usuarias.

Un refugio contra el calor con programación cultural

Tras la buena acogida de la primera edición, el Auditori de Castelló recupera este proyecto como una alternativa abierta a la ciudadanía durante los meses estivales. La propuesta combina confort, acceso libre y actividad cultural en un mismo espacio.

Rosario Raro junto a la delegada territorial del IVC en Castellón Nuria Felip. / MEDITERRÁNEO

La delegada territorial del Institut Valencià de Cultura en Castellón, Nuria Felip, ha destacado que el refugio climático cultural «permite seguir acercando el Auditori de Castelló a toda la ciudadanía, ofreciendo un servicio útil y accesible que combina bienestar y cultura durante los meses estivales».

En esta segunda edición, la iniciativa incorpora además el ciclo de tertulias Refugios con tinta y derecho: historias de mujeres, una programación centrada en la literatura, la memoria histórica y la evolución jurídica de los derechos de las mujeres.

'Refugios con tinta y derecho': tres citas en julio

El nuevo ciclo de tertulias se celebrará durante el mes de julio en horario de 12.00 a 13.15 horas y reunirá a voces vinculadas a la literatura y al ámbito jurídico.

La primera sesión tendrá lugar el 10 de julio con la escritora Rosario Raro, que ofrecerá la charla ‘Imprescindibles, pero casi secretas. Tres literatas castellonenses: María Egual y Miguel, Amalia Fenollosa y Concha Alós’. La cita pondrá el foco en autoras de Castellón cuya trayectoria ha quedado, en muchos casos, fuera del relato cultural más visible.

El 17 de julio, Rosario Raro y Carmen Lázaro protagonizarán el encuentro ‘Ascensión Chirivella. La primera abogada de España fue segorbina y valenciana’, dedicado a reivindicar la figura de una pionera de la abogacía española.

Programa de tertulias. / MEDITERRÁNEO

El ciclo concluirá el 24 de julio con la conferencia ‘Mujer y derecho del pasado al presente: ¿la historia es como nos la han contado?’, impartida por Carmen Lázaro. La sesión invitará a reflexionar sobre la evolución de los derechos de las mujeres desde una perspectiva histórica y jurídica.

La exposición 'Livin’ La Vida Madre', también en la sala Magic Box

Además de utilizar el refugio como espacio de descanso, lectura o trabajo, las personas visitantes podrán disfrutar de la exposición ‘Livin’ La Vida Madre’, inspirada en el libro homónimo de Alicia Van Assche.

La muestra surge de la necesidad de poner palabras e imágenes a la experiencia de la maternidad y contará con visitas guiadas los días 8 y 31 de julio y 14 de agosto, todas ellas a las 12.00 horas.

Según Nuria Felip, tanto el ciclo de tertulias como la exposición enriquecen esta segunda edición del refugio climático cultural y lo convierten en “un punto de encuentro para el diálogo, la reflexión y la participación ciudadana”.

Otros refugios climáticos culturales en Castelló

El Auditori no es el único espacio cultural habilitado como refugio climático. El Museu de Belles Arts de Castelló y el Espai d’Art Contemporani también funcionan como refugios climáticos abiertos de forma permanente.

Con esta red de espacios, el Institut Valencià de Cultura refuerza la función social de los equipamientos culturales durante el verano, ofreciendo lugares accesibles donde protegerse del calor, descansar y participar en actividades vinculadas al pensamiento, la creación y la memoria colectiva.

La programación completa puede consultarse en la página web del Institut Valencià de Cultura.