Luis Fercán y Ramon Mirabet cantarán en una cueva única en Europa: ¿cuándo serán sus conciertos?

El Singin’ in the Cave 2026 ya tiene cartel completo. Luis Fercán y Ramon Mirabet serán los encargados de cerrar la undécima edición del ciclo con dos conciertos en septiembre en el interior de les Coves de Sant Josep, en la Vall d’Uixó. Las nuevas confirmaciones se suman a las actuaciones ya celebradas de Alejandro y María Laura, Carolina Ligeiro & David Antunes, Emilia y Pablo y AnimalPersona, en una programación de marcado acento internacional con artistas españoles, portugueses, peruanos y chilenos.

Las entradas para los dos últimos conciertos estarán disponibles en la web de Coves de Sant Josep desde el viernes 10 de julio a las 12.00 horas. Luis Fercán actuará el viernes 11 de septiembre, en formato solo acústico, a las 20.30 horas, con entradas a 40 euros. Ramon Mirabet tomará el relevo el domingo 27 de septiembre, también en formato solo acústico, a las 20.30 horas, con entradas a 35 euros.

Música en barca, acústica natural y patrimonio subterráneo

El atractivo del Singin’ in the Cave no está solo en su programación, sino en el lugar donde sucede. El ciclo propone una experiencia de pequeño formato que combina música en directo, patrimonio natural y una breve visita en barca por les Coves de Sant Josep, uno de los ríos subterráneos navegables más singulares de Europa. La propia organización define la propuesta como una nueva forma de vivir la música desde una barca, en un entorno donde la cueva funciona como caja de resonancia natural.

Cartel definitivo del Singin' in the Cave 2026. / MEDITERRÁNEO

La visita habitual a les Coves tiene una duración aproximada de 40 minutos y discurre por un recorrido de 1.050 metros, con 800 metros navegables y 250 metros a pie, siempre según las condiciones del espacio. El enclave conserva pinturas y grabados rupestres, mantiene una temperatura estable de 20 grados durante todo el año y cuenta con iluminación led sostenible para favorecer su conservación.

Luis Fercán: intimidad, grieta y nueva etapa creativa

Luis Fercán llegará a la Vall d’Uixó en uno de los momentos más expansivos de su trayectoria. El cantautor gallego, que debía haber actuado en la pasada edición de la cita, es una de las voces más reconocibles de la nueva canción de autor. Con el tiempo, ha construido un universo propio a partir de la emoción directa, la escritura confesional y una voz rasgada que encaja de forma natural con el formato desnudo del Singin’ in the Cave.

Tras publicar Grieta en 2018 y el EP Furias en 2019, su canción “110” superó los cinco millones de reproducciones en Spotify sin apoyo de listas editoriales. En 2021 lanzó Canciones Completas Desde Una Casa Vacía, producido por Nacho Mur, y desde entonces ha mantenido una intensa actividad en directo, con más de un centenar de conciertos en España y Portugal y debut en México.

Su nueva etapa gira alrededor de Cerezos en flor, publicado en febrero de 2026. El disco explora el contraste entre belleza y violencia, refugio amoroso, tristeza y ansiedad, y se presenta en directo como una experiencia íntima y poderosa. Ese pulso emocional, llevado al mínimo artificio, convierte su concierto del 11 de septiembre en una de las citas más esperadas del cierre de edición.

Ramon Mirabet: del busking europeo al gran formato

El 27 de septiembre será el turno de Ramon Mirabet, artista catalán de voz ronca, energía expansiva y biografía marcada por la calle como primera escuela. Antes de consolidarse en los grandes escenarios, Mirabet pasó más de seis años tocando en ciudades europeas y encontró en París, especialmente en las escaleras de Montmartre, uno de sus espacios de crecimiento artístico.

Su primer álbum, Happy Days, llegó en 2013. Tres años después publicó Home Is Where The Heart Is, disco que lo impulsó hacia escenarios de mayor formato con una gira de más de 90 conciertos y más de 140.000 espectadores. En 2019, Begin Again abrió una nueva etapa con un concierto con entradas agotadas en el Palau de la Música Catalana, y en 2022 presentó Free en el Gran Teatre del Liceu, también con sold out.

Su quinto disco, V, publicado en 2025, funciona como un homenaje a su infancia y a las contradicciones vitales que atraviesan su obra. El álbum incorpora una dimensión íntima y biográfica, con referencias a grabaciones familiares y una mezcla de registros que va del pop luminoso a los momentos de mayor introspección.

Once años de un ciclo que une cultura y turismo sostenible

Con la edición de 2026, el Singin’ in the Cave suma once ediciones consecutivas desde su nacimiento en 2016. La iniciativa, ideada por la empresa luzazul, está organizada por Coves de Sant Josep y cuenta con el patrocinio del Ajuntament de la Vall d’Uixó, además de la colaboración del Institut Valencià de Cultura y Turisme Comunitat Valenciana a través de Mediterranew Musix.

El proyecto se ha consolidado como una de las experiencias culturales más singulares de Castellón: conciertos exclusivos, acústica natural, aforo reducido y un paisaje subterráneo que transforma cada actuación en algo irrepetible. En un momento en el que el turismo cultural busca propuestas más sostenibles, memorables y conectadas con el territorio, el Singin’ in the Cave vuelve a demostrar que la música también puede escucharse desde el corazón de la tierra.