Batec llevará el pulso del arte contemporáneo castellonense a SWAB Barcelona 2026

La galería Batec suma una nueva parada a su mapa de crecimiento: SWAB Barcelona Art Fair 2026. La presencia del proyecto castellonense en la feria barcelonesa no funciona solo como una noticia de agenda, sino como una señal de consolidación para una forma de entender el galerismo que se mueve entre la movilidad, la colaboración y la visibilidad de artistas emergentes.

Una galería castellonense en el General Program de SWAB

SWAB Barcelona celebrará su 19ª edición del 8 al 11 de octubre y reunirá a más de 60 galerías y espacios independientes. En ese contexto, Batec aparece integrada en el General Program, un apartado que este año diluye fronteras entre galerías comerciales, iniciativas autogestionadas y proyectos experimentales.

La elección no es menor pues encaja con una galería que ha construido su identidad sin depender de una sede física permanente, activando su programación a través de ferias, colaboraciones institucionales y proyectos específicos.

Batec: un proyecto joven con mirada expandida

El relato de Batec es el de una galería joven que ha decidido trabajar desde Castellón hacia fuera, pero sin perder el acento local. Su programa se articula en torno al arte contemporáneo, con especial atención a la pintura, los lenguajes urbanos, las prácticas textiles y las instalaciones.

Más que operar como un espacio expositivo convencional, Batec se ha planteado como una plataforma de acompañamiento para artistas emergentes, generando oportunidades en circuitos nacionales y abriendo vínculos con otros contextos europeos.

Lola Bonet i Palop y Lucía Vallés, su propuesta

Para su participación en SWAB Barcelona 2026, Batec presentará una propuesta centrada en el diálogo entre Lola Bonet i Palop y Lucía Vallés, dos artistas que trabajan desde lenguajes distintos —la pintura y el arte textil— pero que comparten un mismo gesto: el registro.

Lola Bonet i Palop (Valencia, 1983) desarrolla una práctica artística que expande los límites tradicionales del paisaje. / Cortesía de Batec

Lola Bonet i Palop trabaja el paisaje desde la simplificación. Observa, anota y reduce. Sus piezas monocromáticas construyen ritmos entre el color y el espacio de la tela, hasta que el paisaje queda deconstruido y la obra se aproxima a la abstracción. En su práctica, el entorno deja de ser una imagen reconocible para convertirse en un espacio simbólico, corporal y emocional.

Por su parte, Lucía Vallés desarrolla una investigación textil mediante tufting, técnica con la que crea tapices donde registra todo lo que come en un día. El uso de la lana introduce una dimensión temporal y corporal: el hacer lento, repetitivo y casi meditativo del tejido se vincula con los ritmos del cuerpo, con la digestión, la rutina y la memoria.

La directora artística de Batec, Leli Cerezo, ha puesto en diálogo estas dos prácticas en una propuesta donde ambas artistas comparten la voluntad de fijar aquello que, en principio, parece pasajero. Lola Bonet registra las formas y los espacios del paisaje hasta reducirlos a su mínima expresión; Lucía Vallés registra el acto cotidiano de comer, convirtiéndolo en algo permanente.

De Arte Aparte a Estampa Madrid

La llegada a SWAB Barcelona 2026 se entiende mejor si se observa su recorrido de los últimos años. El proyecto se dio a conocer en el ámbito nacional en Arte Aparte, en Cáceres, en 2023, con el artista plástico y sonoro José Gas.

Lucía Vallés Iborra (Valencia, 1999) desarrolla un proyecto artístico que reivindica lo cotidiano. / Cortesía de Batec

En 2024 dio un salto relevante con su participación en Estampa Madrid, donde presentó un solo project de la artista castellonense Puntax, centrado en la cultura de masas, la iconografía pop y las contradicciones del consumo contemporáneo.

Hybrid Art Fair: habitaciones convertidas en espacios expositivos

Ese itinerario continuó en Madrid con Hybrid Art Fair, una feria que convierte las habitaciones de hotel en espacios expositivos y que ha permitido a Batec ensayar formatos más próximos a la instalación, la pintura expandida y el diálogo entre disciplinas.

En 2025 participó con José Gas y Lucía Vallés; en 2026 regresó con un proyecto de Emilio Cerezo y Murdo Ortiz, dos artistas que establecen un cruce entre paisaje, símbolo, cuerpo y materia pictórica.

MARTE y el refuerzo del ecosistema valenciano

La presencia en la feria MARTE de Castellón también ha sido clave para reforzar su posición dentro del ecosistema valenciano. En 2025 Batec participó con obra de Lucía Vallés y en 2026 volvió a ocupar espacio en la feria con Emilio Cerezo y Murdo Ortiz.

Esta doble presencia en la feria de arte contemporáneo de Castelló le ha permitido presentarse ante su propio territorio no como promesa, sino como agente activo dentro de una escena que busca mayor proyección nacional.

Un nuevo capítulo para Batec

Ahora, SWAB Barcelona 2026 abre otro capítulo. La feria plantea este año una reflexión sobre el valor del arte más allá de su dimensión comercial: valor social, valor simbólico, valor colectivo y valor afectivo.

En ese marco, Batec puede leerse como un caso representativo de los nuevos modos de galerismo: estructuras ligeras, programación flexible, atención al contexto, acompañamiento cercano a los artistas y circulación por ferias donde la visibilidad se convierte en una herramienta de crecimiento.

Castellón en el mapa del arte contemporáneo

Para Castellón, la noticia añade una capa de lectura territorial. Que una galería joven, nacida desde una escena periférica respecto a los grandes centros del mercado, forme parte de una feria internacional en Barcelona confirma que el arte contemporáneo castellonense sigue generando discursos exportables.

No se trata solo de estar presente, sino de ocupar un lugar dentro de una conversación más amplia sobre cómo se producen, se muestran y se sostienen las prácticas artísticas emergentes.

Un latido que viaja desde Castellón

Batec llega a SWAB Barcelona 2026 con una trayectoria todavía breve, pero ya reconocible: Cáceres, Madrid, Castelló y ahora Barcelona. Un recorrido que dibuja una cartografía de nodos, ferias y colaboraciones.

En tiempos de pantallas, desplazamientos rápidos y comunidades culturales interconectadas, la galería ha convertido la ausencia de una sede fija en una forma de movimiento. Su nombre —Batec, latido— adquiere así una resonancia casi literal: un pulso que viaja desde Castellón hacia el circuito contemporáneo nacional e internacional.