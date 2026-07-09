El Festival de Cine de Marsella 'descubre' la forma de mirar el paisaje de Bleda y Rosa

Bleda y Rosa no solo fotografían lugares. Los piensan, los recorren, los discuten y los reducen hasta que de todo ese proceso queda una sola imagen. Ese instante previo a la fotografía, normalmente invisible para el espectador, es el centro de Bleda y Rosa. Un lloc, una imatge, el documental producido por Dacsa Produccions y dirigido por Xavier Crespo que llega a la 37ª edición de FIDMarseille, uno de los festivales europeos de referencia para el cine documental de creación.

La película, que forma parte de la sección oficial fuera de concurso Autres Joyaux —Otras Joyas— del certamen marsellés, se presentó este 8 de julio como premier internacional (el 12 de julio habrá otra proyección) y tiene una lectura especial desde Castellón, pero no desde el lugar común de la biografía aislada. Bleda y Rosa son una autoría compartida: el proyecto artístico formado por la castellonense María Bleda y José María Rosa. Separarlos no ayuda a entender una obra que, desde hace más de tres décadas, se ha construido precisamente desde el diálogo, la fricción, la escucha y la elaboración conjunta de una mirada.

Dos artistas, una conversación y una sola fotografía

Bleda y Rosa. Un lloc, una imatge se acerca al dúo en pleno proceso de trabajo. La premisa es aparentemente sencilla: una pareja de artistas entra en un bosque con metro, estacas, cuerdas, mapas cartográficos, cámara y trípode. Se colocan junto a un camino apenas marcado y comienzan a trabajar. El documental observa desde la distancia cómo una acción precisa, casi silenciosa, va tomando forma hasta convertirse en obra.

Fotograma del documental que se presenta en el Festival de Cine de Marsella. / MEDITERRÁNEO

Lo que interesa aquí no es explicar la trayectoria de Bleda y Rosa como si fuera una biografía convencional, sino mostrar algo más difícil de capturar: cómo se piensa una imagen entre dos. El filme registra dudas, conversaciones, contradicciones, pruebas, descartes y decisiones. Allí donde la fotografía final concentra y depura, la película abre el proceso y permite asistir a aquello que suele quedar fuera del marco.

Esa es una de las claves que diferencia este documental de otros retratos de artistas. Xavier Crespo no se limita a colocar una cámara delante de Bleda y Rosa. La película busca una forma cinematográfica capaz de dialogar con su manera de crear. Si la obra fotográfica del dúo tiende a la concentración extrema, el documental realiza el movimiento contrario: despliega el camino, muestra las vacilaciones y convierte la espera en relato.

El doble encuadre como reflejo de una autoría compartida

Uno de los rasgos formales más significativos del documental es el uso de la pantalla partida. En la entrevista publicada por FIDMarseille, Crespo explica que este recurso apareció durante el proceso de montaje y terminó convirtiéndose en una estructura central de la película. El doble encuadre permite que las imágenes se enfrenten, se completen o se contradigan, del mismo modo que el trabajo de Bleda y Rosa nace de una conversación constante entre dos miradas.

Anuncio de la premier internacional del documental de Xavier Crespo. / MEDITERRÁNEO

La pantalla partida no funciona solo como una decisión estética. También ayuda a pensar la propia naturaleza de la imagen: qué vemos, qué queda fuera, cómo se construye una continuidad y cómo una fotografía puede ser el resultado de muchas imágenes previas que han sido descartadas. El documental introduce así al espectador en una zona intermedia entre el cine y la fotografía, entre la observación y la decisión.

Crespo señala además que los momentos en los que la película abandona el doble encuadre y vuelve a una sola imagen coinciden con instantes decisivos: cuando se toma la fotografía, cuando los artistas deliberan sobre cuál será la imagen final y cuando la pieza ya está colgada para ser expuesta. La forma de la película acompaña, por tanto, el movimiento del propio proceso creativo: de la multiplicidad a la elección.

Un documental 'de la terreta'

El documental, que parte de una idea original de Carles Candela y cuenta con guion de Silvia Blasco y Eloy Enciso —este último también responsable del montaje—, cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Cultura y la participación de À Punt Mèdia.

La película se inscribe asimismo en una línea de documental valenciano que no busca únicamente informar sobre una obra, sino ensayar una forma de mirarla. En lugar de resumir a Bleda y Rosa, el filme se sitúa junto a ellos. Los acompaña en el trabajo físico, en la conversación y en la construcción de una pieza que acabará reducida a una sola fotografía.

Ahí reside su potencia, en hacer visible el tiempo anterior a la imagen. En una época acostumbrada a consumir fotografías de forma inmediata, Bleda y Rosa. Un lloc, una imatge propone detenerse en el proceso, en los gestos, en los tanteos y en la colaboración. No pregunta solo qué vemos cuando miramos una obra terminada, sino cuánto ha tenido que desaparecer para que esa imagen exista.