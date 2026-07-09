La Troupe Malabó lleva el circo poético de Castellón al Festival FRESCA! de Alicante

La compañía castellonense La Troupe Malabó participará el 14 de julio en el Festival Internacional de Artes Escénicas FRESCA! de Alicante, organizado por el Institut Valencià de Cultura. La formación pondrá en escena Eirenê (Bajo la carpa del cielo), una propuesta gratuita que combina teatro, circo, música, magia y poesía visual.

La actuación tendrá lugar a las 19.00 horas en los Jardines de la Diputación de Alicante, dentro del programa ‘FRESCA! Al Carrer’, una iniciativa que acerca las artes escénicas al espacio público y que este año vuelve a abrir la programación del certamen con compañías valencianas.

'Eirenê', una invitación a la convivencia desde el circo y la emoción

Con Eirenê (Bajo la carpa del cielo), La Troupe Malabó propone un viaje escénico en torno a la paz, la convivencia y los vínculos humanos. El espectáculo construye un universo sensible y visual en el que el teatro y el circo se encuentran con la imaginación, la emoción y el encuentro colectivo.

La Troupe Malabó se erige como una de las grandes referencias del teatro de calle a nivel estatal. / florence vaugeois

La pieza estará interpretada por Sergio Chaves, Marisa Ibáñez, Mae Puchalt, Lucía Roasso, Aitor Esteban y Jara Franch, quienes darán vida a una creación pensada para conectar con públicos de todas las edades.

La compañía de Betxí se ha consolidado como una referencia en las artes de calle y el teatro familiar gracias a un lenguaje propio que fusiona disciplinas como el teatro, el circo, la música en directo, la magia y la voz. Sus espectáculos destacan por la creación de universos escénicos singulares, cargados de creatividad, sensibilidad y capacidad de comunicación con el público.

El Festival FRESCA! llena Alicante de danza, teatro, circo y flamenco

La sexta edición del Festival Internacional de Artes Escénicas FRESCA! se celebrará en Alicante del 13 al 25 de julio con una programación integrada por nueve espectáculos y dos propuestas gratuitas de calle. El certamen, impulsado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura, reunirá propuestas de danza contemporánea, circo, teatro y flamenco.

El festival tendrá como sede principal Casa Mediterráneo, donde el andén de la antigua Estación de Benalúa volverá a transformarse en un auditorio al aire libre. Allí se desarrollará la programación de gran formato del escenario FRESCA!, así como los montajes familiares del Espai FRESCORETA!.

Antes de la llegada de la programación a Casa Mediterráneo, el ciclo ‘FRESCA! Al Carrer’ abrirá el festival en los Jardines de la Diputación con dos actuaciones gratuitas. La primera será el 13 de julio, con Tiyoyaya Dansa y su espectáculo Liebe. Un día después, el 14 de julio, será el turno de La Troupe Malabó con Eirenê (Bajo la carpa del cielo).

Una cita gratuita con sello castellonense

La presencia de La Troupe Malabó en el Festival FRESCA! refuerza la proyección de las compañías valencianas en uno de los encuentros escénicos destacados del verano en Alicante. Su participación permitirá al público disfrutar de una propuesta de circo contemporáneo y teatro familiar con sello castellonense, en un formato abierto, gratuito y pensado para todos los públicos.

La programación completa del Festival FRESCA! y la información sobre entradas están disponibles a través de los canales oficiales del Institut Valencià de Cultura y del propio festival.