El pueblo de Castellón donde el río se convierte en festival para que la música rural no deje de sonar

En Figueroles, un municipio del Alcalatén de más de 500 habitantes, la música no necesita una gran avenida ni un recinto de cemento para hacerse escuchar. Le basta con el río. El pueblo, asentado en el margen izquierdo del río Lucena y protegido por el Morral, la Roca Naram y el Cabeço, vuelve a convertir este 11 de julio su entorno natural en un escenario abierto para la tercera edición del Riu Fest Figueroles 2026.

La cita, organizada por la Asociación Cultural Barrabum con la colaboración del Ayuntamiento de Figueroles, llega con entrada gratuita y una idea tan sencilla como potente: llevar música, convivencia y cultura a un territorio rural que también quiere aparecer en el mapa del verano.

Palmer será uno de los grupos protagonistas de la tercera edición del Riu Fest. / Francesc Fort

El Riu Fest nació para aportar variedad cultural a zonas rurales en riesgo de despoblación y poner en valor el paraje del río, con mensajes de respeto al entorno y recogida selectiva de residuos. La tercera edición refuerza además una línea propia: un cartel diverso, con fuerte presencia de voces femeninas consolidadas y emergentes, y con procedencias que conectan Castellón, València, Catalunya y Euskal Herria. La Basu, Reina Mora, Palmer, Helen Helen, Kumbia Kaos, Tergo, Delest y Gargamboig forman una programación que salta del rap al punk, de la electrónica de raíz al rock de proximidad y de la fiesta popular al ruido con actitud.

Riu Fest Figueroles 2026: horario completo de conciertos

El cartel de esta edición, con estética de cómic nocturno, tipografía chillona y una Figueroles futurista al fondo, marca el ritmo de una jornada que se alargará desde la tarde hasta la madrugada:

18.00 - 19.00 h: Helen Helen

19.15 - 20.15 h: Delest

20.30 - 21.30 h: Kumbia Kaos

21.45 - 22.45 h: Gargamboig

23.15 - 00.15 h: La Basu

00.30 - 01.30 h: Tergo

01.45 - 02.45 h: Palmer

03.00 - 04.00 h: Reina Mora

Antes de que arranquen los conciertos, el festival abrirá a las 17.00 horas con actividades de aventura para público infantil a cargo de Viunatura. El recinto contará también con servicio de comidas y bebidas, paradas artesanales con productos de proximidad, zona de parking y acampada en las inmediaciones.

La Basu llevará su rap a Figueroles. / MEDITERRÁNEO

Del rap de La Basu al 'electro cañí' de Reina Mora

Uno de los nombres más reconocibles del cartel es La Basu, rapera vasca considerada una referencia del rap femenino en el País Vasco y vinculada a una trayectoria que mezcla hip hop, euskera, feminismo y escena popular. Su presencia sitúa al Riu Fest en una red musical que mira más allá del circuito local sin perder el pie en lo comunitario.

También destaca Palmer, proyecto de Aina Monferrer y Jordi Palau, definido como colectivo transfolk con una mezcla de tecno, punk, trap, folklore y letras pop de mala uva; y Reina Mora, colectivo valenciano que se autodefine desde el “Electro Cañí”, fusionando pasacalles, marchas moras y pasodobles con techno, hardtek, trance y drum’n’bass.

A su lado aparecen propuestas como Tergo, banda que reivindica el punk desde Castellón con influencias que van del punk ibérico al punk rock británico, y grupos como Delest, Gargamboig y Kumbia Kaos, que completan un cartel pensado para no dejar una sola franja horaria sin energía.

Tergo llevarán al escenario toda su esencia punk. / MEDITERRÁNEO

Un festival pequeño con una idea grande

El Riu Fest llega a su tercera edición después de una segunda cita que en 2025 tuvo a Tesa como cabeza de cartel y que ya apuntaba una vocación clara: usar la música como herramienta de dinamización rural, encuentro vecinal y defensa del paisaje. Aquella edición reunió actividades infantiles, artesanía, productos de proximidad y conciertos en el entorno del río, una fórmula que ahora se consolida con más ambición artística.

Panorámica de Figueroles. / MEDITERRÁNEO

Figueroles no necesita fingir que es un macrofestival. Ahí está precisamente su fuerza. En un verano lleno de grandes recintos, pulseras cashless y pantallas gigantes, el Riu Fest propone otra escala: la de un pueblo que se organiza, un río que se convierte en punto de encuentro y una programación que mezcla escena local, cultura valenciana y sonidos de otros territorios.

Porque hay festivales que buscan llenar ciudades. Y hay otros que hacen algo más difícil: conseguir que un pueblo pequeño suene enorme durante una noche.