De cantar en bares de Castellón a Warner Music: el salto del cantautor Sao

Castellón sigue haciendo hueco en la industria musical nacional. El cantautor Sergio Anglés, conocido artísticamente como Sao, acaba de fichar por Warner Chappell Music, la editorial de Warner Music Group, un paso que marca un antes y un después en una carrera que comenzó hace apenas unos años entre pequeños conciertos en bares de la provincia. Con un primer álbum publicado, un segundo en camino y una creciente presencia en festivales, el artista asegura que su única meta sigue siendo la misma: «Que mi público encuentre mi música para quedarse».

Sao comenzó tocando en su pueblo y en localidades cercanas, con un USB cargado de instrumentales y un piano digital que le regalaron sus padres. Entre versiones de otros artistas iba introduciendo sus propias canciones. «En los bares y conciertos locales me llevé reacciones positivas y ahí empecé a entender que existía una vía de conexión entre el público y mi música», recuerda. El cantante asegura que los comienzos fueron «tan fáciles como divertidos», aunque también estuvieron llenos de pruebas y aprendizaje. «No sé cuántas veces me grabé audios sentado en las escaleras de casa de mi abuela con un LG L3 de mi madre», rememora.

'Queriéndote a morir'

Desde el inicio tuvo claro que lo suyo era crear canciones propias, aunque reconoce que actuar en directo le apasiona. «Es la conversación más íntima que uno puede tener», explica. Para Sao, la inspiración no aparece por casualidad, sino que «está oculta» y el reto consiste en descubrir «bajo qué nueva historia se esconde». Esa forma de entender la música acabó dando forma a Queriéndote a morir, un primer álbum nacido de la inocencia de las primeras veces, grabado junto a músicos amigos y distribuido con Roger Rodes y Manu Guix en su sello editorial Medusa Music.

El álbum, compuesto por 12 canciones seleccionadas entre más de una veintena de composiciones, refleja una etapa de transición entre la adolescencia y la juventud. «Nunca he querido a medias», explica el artista sobre el origen del título Queriéndote a morir, una frase que, asegura, resume su manera de vivir y de sentir.

Fichaje en Warner Chappell

El punto de inflexión llegó hace apenas unas semanas con su incorporación a Warner Chappell Music. La oportunidad surgió después de que la A&R se interesara por su proyecto y decidiera ponerse en contacto con él. «Estas oportunidades llegan por algo muy valioso: creer. No puedo estar más agradecido», afirma. Para Sao, el fichaje no supone únicamente el respaldo de una de las mayores editoriales musicales del mundo, sino también la posibilidad de seguir creciendo rodeado de un equipo creativo. «Significa amplitud. Es mover el ángulo de apertura de una puerta que ya estaba abierta», resume.

"Entrar en Chappell me ha impulsado a componer para otros artistas; es un mundo que no conocía y en el que elijo quedarme" Sao — Cantautor

El cantante explica que formar parte de Warner Chappell le permitirá proteger mejor sus canciones, establecer nuevas conexiones y vínculos con otros artistas y participar en espacios de creación compartida. De hecho, reconoce que esta nueva etapa ya le ha abierto una puerta que hasta ahora era desconocida: la de escribir canciones para otros intérpretes. «Entrar en Chappell me ha impulsado a componer para otros artistas; es un mundo que no conocía y en el que elijo quedarme», asegura. Un paso que, además de impulsar su propia carrera, amplía su horizonte como compositor.

Su música por España

En los últimos meses, el castellonense ha llevado su música a escenarios de distintos puntos de España. Recientemente, actuó en La Rioja junto a Ultraligera, Shinova y Gara Durán, una experiencia que recuerda con especial cariño. «La gente cantó las canciones y, sobre todo, las nuevas. Fuimos felices», resume. Este verano también pasará por festivales como el Bidasound, donde compartirá cartel con Maldita Nerea y Efecto Pasillo, además del Cooltural Fest de Almería y el Hermosa Fest de Murcia.

Portada de su álbum 'Queriéndote a morir'. / Mediterráneo

Castellón, siempre presente

Pese a que su carrera empieza a despegar fuera de la provincia, Sao no se olvida de sus raíces. Asegura que tocar en Castellón sigue siendo «una prioridad» y confía en poder hacerlo con mayor frecuencia. Mientras tanto, mantiene intacto el objetivo que se marcó cuando comenzó a escribir canciones hace apenas unos años: «No dejar de encontrar mi identidad y que esto siga siendo una pasión. Todo lo demás, que venga como consecuencia».