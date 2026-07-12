Benicàssim baila un año más frente al mar: así será la gran 'Cita con la Danza' 2026

La danza volverá a encontrarse con el Mediterráneo la noche del 15 de julio. A partir de las 23.00 horas, el Anfiteatro Pepe Falomir acogerá la XXVI Cita con la Danza de Benicàssim, un espectáculo de acceso gratuito que reunirá sobre el escenario a intérpretes profesionales, compañías emergentes y estudiantes procedentes de distintos centros de formación.

El encuentro mantiene una de sus imágenes más reconocibles: cuerpos en movimiento al aire libre, junto a la Torre de Sant Vicent y con el sonido del mar como telón de fondo. Celebrada desde 1998, la Cita con la Danza se ha consolidado como un punto de encuentro para la danza clásica, contemporánea, española y de fusión, además de servir como plataforma de transición entre la enseñanza académica y el ámbito profesional.

13 piezas y múltiples lenguajes escénicos

El programa de 2026 propone 13 coreografías de estilos y generaciones muy diferentes. La velada comenzará con La Silphide, interpretada por Nagore Guillem y Jorge Ibáñez, del Conservatori Professional de Dansa de València, con coreografía de August Bournonville y música de Herman Severin Løvenskiold.

Jove Companyia Gerard Collins. / Amado Bimbo

El recorrido continuará con Cariño, creación e interpretación de Lidón Patiño; Vanished into the Light, con Juan Esteban Serna y Marika Kobayashi, vinculados a Montenegro Ballet Ensamble y València Dancing Forward; y Pasado, presente, futuro, de CaraBdanza, interpretada por Teresa Poveda y Leonardo Zannella.

También participarán la Jove Companyia Gerard Collins con Takadimi, el arte de sostener; Pablo de Paz con Acércate más, pieza reconocida con el Premio a la Interpretación Fundación Dávalos-Flecher de la XXIX Convocatoria Nacional de Danza Premios Ciudad de Castellón; y el Conservatori Professional de Dansa de Castelló con Uhhhh, coreografiada por Eduardo Zúñiga.

El cartel se completa con La felicidad es cuestión de actitud, interpretada por Alex Mollá; Manuelas, del Centre Municipal de les Arts de Burriana; Weak, de Alex Vázquez y Roger Sorribas; y un solo de Jacob Gómez. El cierre llegará con el Bolero de Ravel, trabajado por el alumnado del taller Obras Maestras del Siglo XX y XXI a partir de la coreografía de Ihsan Rustem y con Laura Fernández como asistente coreográfica.

Una creación que no solo se baila

Uno de los momentos singulares de esta edición será Llena eres, resultado del Taller de Nueva Creación. La pieza, coreografiada por Jacob Gómez con música de Alberto Galindo, amplía las posibilidades expresivas del movimiento mediante la utilización de la voz.

CaraBDanza volverá a ser partícipe de la Cita con la Danza de Benicàssim. / Miguel Angel Ramos Castillo

«El grupo que han reunido es muy heterogéneo, pero está trabajando como si sus integrantes llevaran juntos desde siempre y con una alegría contagiosa», explica a Mediterráneo Gabriella Foschi, impulsora histórica del proyecto y presidenta de la Asociación Cultural Terpsícore.

«El trabajo que deben llevar a cabo es muy exigente y las piezas son muy diferentes. En la de nueva creación utilizan también la voz y hasta cantan», avanza Foschi sobre un proceso que convierte el taller en un laboratorio escénico, más allá de la simple preparación técnica.

Valencia Dancing Forward consolida el relevo

La edición de 2026 confirma la continuidad del relevo organizativo iniciado con la incorporación de València Dancing Forward en 2023. La entidad valenciana se sumó entonces al proyecto desarrollado durante años por Foschi y la Asociación Terpsícore para garantizar su continuidad y preservar sus objetivos formativos.

El Conservatorio Professional de Dansa de Castelló será protagonista. / MEDITERRÁNEO

«Después de cuatro años, estoy muy contenta de haber elegido a Valencia Dancing Forward para continuar con este proyecto. Están manteniendo su espíritu y sus objetivos fundamentales», asegura Foschi.

Fundada en València en 2015, VDF trabaja en la profesionalización de bailarines recién graduados y desarrolla programas de danza clásica, neoclásica y contemporánea. Su joven compañía está formada habitualmente por catorce intérpretes seleccionados entre titulados de escuelas europeas.

Joan Crespo asume el pulso artístico

Dentro de este nuevo reparto de responsabilidades, Joan Crespo, cofundador de Valencia Dancing Forward y exbailarín del Ballet de la Generalitat Valenciana, ha asumido un papel decisivo en la definición artística de la Cita con la Danza. Junto a Crespo, Liza Taberner y Laura Bruña están también entre los colaboradores que sostienen actualmente la organización además de Foschi y Terpsícore.

Lidón Patiño interpretará su pieza 'Cariño' en el escenario del Anfiteatro Pepe Falomir. / MEDITERRÁNEO

«Ahora es Joan quien elige qué se hace en el taller y el programa», detalla Foschi. La asociación, añade, continúa aportando recursos, apoyo logístico y experiencia en la relación con las instituciones.

«Desde la asociación ponemos el dinero que podemos y ayudamos en la logística y en la relación con las instituciones. Sobre todo, procuramos evitar que tengan que desplazarse para resolver cuestiones que podemos atender quienes estamos aquí. Estoy muy feliz de comprobar que el espíritu del proyecto se mantiene», afirma.

Mayor respaldo institucional

La continuidad del encuentro también pasa por el apoyo público. Según Gabriella Foschi, la Diputación de Castellón ha atendido las peticiones trasladadas por la organización y ha incrementado este año su aportación económica.

«La Diputación ha escuchado nuestra petición y este año ha aumentado su aportación», celebra la coordinadora. En las últimas ediciones, la institución provincial defendió la Cita con la Danza como una inversión en formación, sensibilidad, cultura y promoción del talento joven.

La coreografía de Jacob Gómez estará presente con 'Llena eres'. / MEDITERRÁNEO

La Asociación Terpsícore, activa desde hace más de cuatro décadas, mantiene precisamente esa vocación: acompañar a los bailarines en el delicado tránsito entre el conservatorio, los talleres de perfeccionamiento y su incorporación a compañías profesionales.

El prólogo cultural del FIB

La Cita con la Danza volverá a celebrarse en la víspera del Festival Internacional de Benicàssim. La gala tendrá lugar el miércoles 15 y el FIB comenzará al día siguiente, prolongándose del 16 al 18 de julio. De este modo, el movimiento de los bailarines volverá a abrir una de las semanas culturales más intensas del verano benicense.