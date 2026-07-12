Adiós al concierto de Mónica Naranjo en Castellón: Descubre los motivos de la cancelación

El concierto de Mónica Naranjo previsto para el próximo sábado 22 de agosto de 2026 en la Plaza de Toros de Castellón ha sido cancelado. La actuación formaba parte de la gira Greatest Hits Concerts 2026, el espectáculo con el que la cantante catalana celebra sus 30 años de trayectoria musical y repasa algunos de los temas más conocidos de su repertorio.

La organización ha comunicado la cancelación directamente a las personas que ya habían adquirido sus entradas, aunque todavía no lo ha hecho públicamente por ningún canal oficial. De hecho, este periódico se ha puesto en contacto con algunas entidades que estaban involucradas en la organización del concierto y sorprendentemente todavía no tenían la cancelación confirmada por la empresa SienteLaPlaza, encargada de una de las citas musicales más esperadas del verano en Castelló.

Según el comunicado oficial remitido a los compradores, el concierto no podrá llevarse a cabo por “motivos técnicos y de montaje completamente ajenos a la artista y a su equipo”. Los responsables del evento han asegurado que la suspensión no guarda relación alguna con Mónica Naranjo. En el texto enviado al público subrayan que la cantante estaba “plenamente preparada y con toda la ilusión de reencontrarse con su público de Castellón”. Destacar que en estos momentos ya no es posible adquirir entradas para el concierto por ningún canal debido a la suspensión.

Reciente actuación de la artista catalana, que finalmente no actuará en Castellón este verano. / MANU MITRU

La actuación estaba programada para el próximo sábado 22 de agosto en la Plaza de Toros de la capital de la Plana y los fans de la artista que ya habían adquirido la entrada no han podido ocultar su decepción cuando han contactado con este periódico. La cita estaba incluida en una nueva tanda de actuaciones de la gira, que también contemplaba paradas en Bilbao, Almería y Pamplona.

La organización ha informado asimismo de que el importe de las entradas será reembolsado de forma automática. Los compradores no tendrán que realizar ninguna gestión adicional para recuperar el dinero, que será devuelto en un plazo estimado de entre cinco y quince días hábiles. “Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta cancelación pueda generar y agradecemos la comprensión del público”, concluye el comunicado oficial difundido tras confirmarse la suspensión.

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Un frustrado 30 aniversario

El espectáculo Greatest Hits Concerts 2026 fue anunciado como una celebración de las tres décadas de Mónica Naranjo sobre los escenarios. El formato del concierto incluía banda, coristas y bailarines, además de un potente diseño de luces, vestuario concebido especialmente para la gira y una puesta en escena de ritmo intenso. En Castellón, la artista tenía previsto interpretar las versiones originales de algunos de los himnos más reconocibles de su carrera, entre ellos Desátame, Sobreviviré, Europa y Pantera en libertad. El repertorio anunciado también incorporaba su último sencillo, Por un like, y canciones como Chicas malas.